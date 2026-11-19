Después de que el PAN demandó a la Cámara de Diputados por el retraso en la emisión de la convocatoria para elegir a la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, respondió que aplicarán la mayoría del oficialismo para aprobar este documento y se contempla que suceda el próximo año.
Morena aplicará su mayoría para emitir convocatoria en la elección de la presidenta del INE
En conferencia, explicó que una vez que los panistas presentaron un juicio para la protección de los derechos político-electorales, San Lázaro debe esperar a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva y eso será en aproximadamente 23 días, mientras los legisladores no pueden aprobar el documento.
“Ahora tengo que hacer lo que el Tribunal Electoral mandate, ¿qué resolverá? Que se emita la convocatoria, porque ya inició el juicio y hay que esperarse la conclusión del juicio, es lo lógico. Quien inicia un proceso, debe esperarse, nosotros ya estamos sometidos desde ayer a un proceso jurisdiccional”, estimó Ricardo Monreal.
Por ello, sostuvo que Morena aplicará su mayoría de 365 votos para aprobar la convocatoria mediante la cual se elijará a la próxima presidenta del INE. Guadalupe Taddei renunció a la presidencia tras ser señalada de actos de corrupción.
“Si me mandata el Tribunal en 23 días, todo se tendrá que resolver por mayoría, como yo no quería, como no deseaba, pero tenemos que cumplir un mandato judicial (…) Creo que el acuerdo y consenso no fue posible como lo deseaba. Ahora tendré que hacer caso de la mayoría legislativa que coordino y mucho de ellos querían este escenario de aplicar la mayoría”, dijo.
Comentó que además de los 23 días que tardará el TEPJF en responder a la demanda, debe tomarse en cuenta los plazos que se establecerá en la convocatoria, como la inscripción de aspirantes, evaluación, examen y elección.
Ante ello, calculó que en aproximadamente 58 días salga la próxima presidenta del INE; es decir entre finales de enero y principios de febrero. Además, enfatizó que la demanda del PAN solo prolonga el proceso.
“Lo único que hacen es alargar el proceso (…) No soy yo, no es de voluntad política, es el juicio interpuesto, que nos llevará a estos plazos. Yo prefiero la política”, reclamó.
En la aprobación de la convocatoria para la elección de la presidencia del INE es necesario mayoría simple, que es la mitad más uno de los legisladores presentes y en caso de asistir todos, son necesario 251 votos; mientras, para la designación final de la nueva presidencia, es necesario mayoría calificada. En ambos aspectos, Morena y aliados cuentan con los votos para hacerlo solos.
Ricardo Monreal sostuvo que quería “agotar” el diálogo con las bancadas de oposición para lograr el consenso, pero si no se lograba, prendía que existiera un acuerdo para emitirla y que cada quien votara como quisiera.
“Lo que ahora está sucediendo es que ahora ya nos estamos sujetando a la decisión de un órgano ajeno a la Cámara de Diputados, pero nos muestra como incapaces. Yo me siento decepcionado, porque no fui capaz de construir este acuerdo. Me siento mal, no culpo a nadie, es mi incapacidad de no poder llegar a un acuerdo”, mencionó.
Este miércoles 18 de noviembre, los diputados del PAN demandaron a la Jucopo de la Cámara de Diputados (Jucopo) por no haber emitido la convocatoria para elegir a la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que desde hace 26 días Guadalupe Taddei dejó el cargo ante señalamientos de corrupción.
Tanto el PAN, como el PRI y MC habían rechazado aprobar la convocatoria para la elección de la próxima presidenta del INE, ya que establecía “candados” para evitar que la próxima presidenta fuera a fin a un partido político.