En conferencia, explicó que una vez que los panistas presentaron un juicio para la protección de los derechos político-electorales, San Lázaro debe esperar a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva y eso será en aproximadamente 23 días, mientras los legisladores no pueden aprobar el documento.

“Ahora tengo que hacer lo que el Tribunal Electoral mandate, ¿qué resolverá? Que se emita la convocatoria, porque ya inició el juicio y hay que esperarse la conclusión del juicio, es lo lógico. Quien inicia un proceso, debe esperarse, nosotros ya estamos sometidos desde ayer a un proceso jurisdiccional”, estimó Ricardo Monreal.

Por ello, sostuvo que Morena aplicará su mayoría de 365 votos para aprobar la convocatoria mediante la cual se elijará a la próxima presidenta del INE. Guadalupe Taddei renunció a la presidencia tras ser señalada de actos de corrupción.

“Si me mandata el Tribunal en 23 días, todo se tendrá que resolver por mayoría, como yo no quería, como no deseaba, pero tenemos que cumplir un mandato judicial (…) Creo que el acuerdo y consenso no fue posible como lo deseaba. Ahora tendré que hacer caso de la mayoría legislativa que coordino y mucho de ellos querían este escenario de aplicar la mayoría”, dijo.

Comentó que además de los 23 días que tardará el TEPJF en responder a la demanda, debe tomarse en cuenta los plazos que se establecerá en la convocatoria, como la inscripción de aspirantes, evaluación, examen y elección.