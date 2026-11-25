En la estadística, las autoridades incluyen en esta categoría todas las modalidades de violencia de género, excepto la violencia familiar.

Así que estos delitos abarcan el "uso deliberado del poder o de la fuerza física, ya sea en grado de amenaza o efectivo" cuando provocan o tienen "muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones".



De acuerdo con la metodología del SESNSP, estas estadísticas no incluyen las lesiones consideradas en los delitos que atentan contra la vida y la integridad personal.

Querétaro y veracruz, con más delitos de violencia de género

El 89.5% de los delitos de violencia de género reportados hasta septiembre de 2026 se concentró en solo dos estados: Querétaro, con 2,131, y Veracruz, con 1,083.

Después sigue Guerrero, con 327 delitos, mientras que Baja California Sur, Aguascalientes, Yucatán, Nayarit, Oaxaca, Sonora y Tlaxcala registraron menos de 25 delitos de violencia de género.

En contraste, el número 911 recibió 222,525 llamadas de emergencia por violencia contra las mujeres de todos los estados. La Ciudad de México, Chihuahua y el Estado de México concentraron el 52.6% de los incidentes.



Además, 191,680 llamadas de emergencia fueron por violencia de pareja ; 10,849 por acoso u hostigamiento sexual; 6,618 por abuso sexual y 2,187 por violación.

México sigue con cientos de feminicidios

Para especialistas en la defensa de los derechos de las mujeres, estas cifras contribuyen a demostrar que "el Estado mexicano continúa sin garantizar la vida, la seguridad y el acceso a la justicia de niñas, adolescentes y mujeres".