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México

Limpieza profunda en el INE: partidos y consejeros exigen a Blanca Cruz barrer con la era Taddei

Blanca Cruz García asumió la presidencia interina del INE en una sesión fuera de toda normalidad, en la que partidos y consejerías le pidieron garantizar una limpieza profunda en el órgano.
mié 28 octubre 2026 10:07 AM
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Blanca Cruz García, presidenta interina del INE, acercándose al que fuera el lugar de Taddei
La primera sesión del Consejo General del INE tras la renuncia de Guadalupe Taddei estuvo marcada por reclamos de consejeros y partidos sobre la situación del organismo. (Rogelio Morales/Cuartoscuro)

La primera sesión del Consejo General del INE tras la renuncia de Guadalupe Taddei estuvo enmarcada por una silla vacía. Al centro, un lugar vacante entre el consejero Arturo Castillo y el Secretario Ejecutivo Roberto Carlos Félix fungió como el recordatorio de la peor crisis en la historia del Instituto Nacional Electoral.

La llegada de Blanca Cruz García como presidenta interina calmó el ánimo de algunos, pero también avivó la exigencia de rendición de cuentas de otros.

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Una limpia, una sacudida, una limpieza profunda… así calificaron partidos y consejerías el trabajo que se debe realizar al interior del INE, luego de los contratos que presuntamente pactó Taddei con “el contratista favorito”, Alfredo Hernández Casillas, y su hermano Raymundo.

La crisis del INE: qué reclamaron consejeros y partidos tras la salida de Taddei

Partidos, consejeros y consejeras enumeraron uno a uno los acentos de la crisis: asignación de contratos por conflictos de interés , los " superpoderes " que entregó la Cámara de Diputados, designaciones según lealtades, acoso a trabajadores, despidos masivos, falta de colegialidad, imposiciones, nula comunicación con partidos, tolerancia a complicidades, aviadores en la nómina y un sinfín de irregularidades más.

El consejero Uuc-kib Espadas fue el más tajante, el único que habló de delincuentes que persiguen un botín y deterioran el prestigio de la institución.

“Este Instituto no puede soportar más complicidades con intereses particulares. No es tolerable que funcionarios dediquen su esfuerzo a procurar el enriquecimiento delictivo. No es tolerable ver a consejeras o consejeros haciendo el papel de vendedores de material electoral”, advirtió.

Espadas aseveró que el INE no puede incorporarse a lo que definió como el mercado de la compraventa de inmunidad y lanzó una advertencia sobre Taddei, aunque prefirió no pronunciar su nombre: "Quien delinquió ayer muy probablemente delinquirá mañana (...) y quien sucumbió al enamoramiento del dinero, no renuncia a ese enamoramiento por un golpe institucional".

Martín Faz hizo votos para que la renuncia no signifique el cierre de las investigaciones, pero solamente Arturo Castillo pidió al consejo medidas concretas para observar el avance de las indagatorias.

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Prácticamente todos los convocados señalaron la gravedad de la crisis, la oportunidad de enmendar el camino y la necesidad de implementar medidas urgentes, o al menos casi todos lo intentaron.

De entre las diez consejerías, Jorge Montaño, Norma Irene de la Cruz y Frida Gómez fueron quienes evitaron llamar el caos por su nombre.

El consejero se limitó a calificar el momento como una “coyuntura delicada” que requiere de unidad; Frida Gómez habló de “un reto que se debe de superar”; mientras que De la Cruz aseveró: “Todos dicen que el INE está en crisis, pero el INE sigue trabajando”.

Los tres consejeros, identificados como cercanos a Taddei, eran parte de su bloque incondicional de votación y siempre que podían salían en defensa de la gestión de la funcionaria. Hasta ayer, que fue imposible hacerlo.

Por la tarde, en conferencia, Montaño y Norma Irene de la Cruz fueron cuestionados de manera directa acerca de si tuvieron encuentros con los hermanos Hernández Casillas. Ambos lo negaron.

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Partidos culpan a Morena por "superpoderes" de Taddei

Los partidos aprovecharon la caída de Taddei para señalar la presencia de morenistas atrincherados en la presidencia del organismo que encabeza la sonorense y advertir que la crisis institucional pudo preverse.

El PRI, PAN, Somos y Movimiento Ciudadano no perdieron la oportunidad de recordarle a Morena que es responsable del "superpoder" que utilizó Guadalupe Taddei para asignar contratos a modo y resolver los cargos de dirección sin consenso alguno.

“Desde Acción Nacional lo decimos sin rodeos, la concentración de facultades discrecionales fue un error y sus consecuencias están hoy frente a nosotros. Pero también tenemos que decirlo: fue una concesión de Morena a la expresidenta Taddei”, señaló la senadora Verónica Rodríguez, consejera del poder legislativo del PAN.

La legisladora además pidió además fincar responsabilidades al titular del Órgano Interno de Control, quien –dijo– no actuó a tiempo frente a la opacidad.

Tampoco vamos a aceptar que todas las responsabilidades se depositen convenientemente en una sola persona que ya abandonó el Instituto”.
Verónica Rodríguez, senadora del PAN y representante del poder legislativo ante el INE

Tal y como ocurrió con Montaño y De la cruz, los representantes de Morena matizaron el discurso. Guillermo Santiago y Ernesto Prieto afirmaron que es pertinente llegar hasta el fondo de las investigaciones, pero llamaron a evitar que el caso se convierta en “disputas políticas” o una “cacerías de brujas”.

Blanca Cruz García asume presidencia de INE en medio de reclamos

La silla de Taddei dejó de serlo hasta que Blanca Cruz se acercó a su lugar y leyó el acuerdo que le permite asumir la presidencia interina.

La consejera Blanca se tomó protesta a sí misma y de momento no hubo ningún aplauso que la arropara.

La presidenta interina prometió instruir a todas las áreas institucionales competentes a proporcionar la información y documentación necesaria para cumplir con las investigaciones y honrar la confianza ciudadana. Tras su mensaje, un escueto aplauso concluyó con la sesión.

Este miércoles 28 de octubre, el lugar vacante de Taddei ya quedó ocupado, pero el ambiente de crisis que provocó tardará mucho más que lo que dura una sesión del Consejo General.

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INE Corrupción Guadalupe Taddei Zavala

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