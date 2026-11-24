Debido a que Morena tiene la mayoría absoluta en San Lázaro con 254 legisladores, ellos decidieron que una vez que el TEPJF resuelva el juicio de protección de los derechos políticos-electorales de la ciudadanía presentado por los panistas, se tomará la decisión sobre la aprobación de la convocatoria.

“Estoy platicando con ellos (diputados de Morena) vía zoom y mayoritariamente me plantean que no nos precipitemos y que tampoco apliquemos ninguna mayoría previa a la decisión del Tribunal y que esperemos la decisión del Tribunal y luego valoremos”, mencionó Ricardo Monreal.

Además, descartó que en los próximos días Morena aplique su mayoría para sacar la convocatoria y comenzar con el proceso para elegir a la presidenta del INE, quien supliría a Gudalupe Tadde i hasta 2032.

“Se descarta totalmente cualquier albazo, cualquier precipitación sin antes conocer la resolución del Tribunal”, enfatizó.

Hace una semana, Ricardo Monreal, contempló que sea hasta enero cuando el TEPJF resuelva la demanda del PAN.

Para la aprobación de esta convocatoria a través de la cual se elegirá a la presidente del INE, es necesario mayoría simple, lo que significa que, a la menos, la mitad más uno de los legisladores presentes deben votar a favor de ella. Actualmente, Morena tiene más de la mitad de los legisladores que integran la Cámara de Diputados: 254.