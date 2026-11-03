''Son como 15 millones de dólares'': grabaciones muestran cómo Taddei y empresario dividían ganancias

La más reciente de las grabaciones contiene una conversación entre Hernández Casillas y Taddei sobre la distribución de porcentajes de ganancias que, de acuerdo con el empresario, recibiría. Durante el diálogo, Hernández Casillas explica que, una vez descontados los gastos, el monto restante se dividiría en 70% para otro empresario y 30% para ellos.

''Quedan 48 más o menos, quedan más o menos 48, ¿no? ¿Sí o no? 48 es el 100, el nuevo 100, porque ya se le quitó el gasto, de aquí estamos 70 Ramón y 30 nosotros'', dice Hernández a Taddei.

Este último video de Taddei repartiéndose el dinero del INE es realmente vergonzoso. De un solo contrato, le tocaban 15 millones de dólares. Debería estar en la cárcel por ratera, junto con el chacal que tenía como amante. 🤮👇🏼 https://t.co/NJWpfjoCQS — Fer Betancourt (@FerBetancourt9) November 3, 2026



En la misma conversación, el empresario realiza cálculos sobre las cantidades que representarían esos porcentajes y menciona una cifra cercana a los 15 millones de dólares. ''Entonces son tres por cuatro: 12. Tres por ocho: 24. Son como 15 millones de dólares a este precio, digo, a este número'', dice.

De acuerdo con lo dicho en la grabación, Hernández Casillas y Taddei recibieron dinero relacionado con los códigos QR de la credencial para votar, generados por HuBOX, empresa propiedad de Ramón Mondragón.

¿Qué se ve en las grabaciones de Taddei?

En otra grabación aparece Taddei junto a Hernández Casillas durante una reunión realizada el 15 de septiembre. En el video, el empresario realiza un brindis.

Una de las más escandalosas mostró a Hernández Casillas en el hotel Le Meurice, en París, Francia, acompañado de Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de la expresidenta del INE. En las imágenes, el empresario sirve champaña y brinda con el joven mientras pronuncia: ''¡París a tus pies, chamaquito!''.