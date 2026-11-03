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México

''Son como 15 millones de dólares'': grabaciones muestran cómo Taddei y empresario dividían ganancias

La más reciente grabación que involucra al INE muestra una conversación entre Guadalupe Taddei, su expresidenta, y el empresario José Alfredo Hernández Casillas.
mar 03 noviembre 2026 04:07 PM
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En la imagen se ve a Guadalupe Taddei tapándose la cara.
Guadalupe Taddei dejó en INE tras el escándalo de corrupción. (Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro )

Entre el 20 de octubre y principios de noviembre se difundieron una serie de videos y audios que exhiben la cercanía entre Guadalupe Taddei , expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, proveedor de materiales y servicios electorales. El escándalo provocó la salida de Taddei del INE.

Los videos fueron difundidos principalmente por Latinus. En ellos se muestran reuniones privadas, viajes, celebraciones y conversaciones sobre contratos del INE.

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La más reciente de las grabaciones contiene una conversación entre Hernández Casillas y Taddei sobre la distribución de porcentajes de ganancias que, de acuerdo con el empresario, recibiría. Durante el diálogo, Hernández Casillas explica que, una vez descontados los gastos, el monto restante se dividiría en 70% para otro empresario y 30% para ellos.

''Quedan 48 más o menos, quedan más o menos 48, ¿no? ¿Sí o no? 48 es el 100, el nuevo 100, porque ya se le quitó el gasto, de aquí estamos 70 Ramón y 30 nosotros'', dice Hernández a Taddei.


En la misma conversación, el empresario realiza cálculos sobre las cantidades que representarían esos porcentajes y menciona una cifra cercana a los 15 millones de dólares. ''Entonces son tres por cuatro: 12. Tres por ocho: 24. Son como 15 millones de dólares a este precio, digo, a este número'', dice.

De acuerdo con lo dicho en la grabación, Hernández Casillas y Taddei recibieron dinero relacionado con los códigos QR de la credencial para votar, generados por HuBOX, empresa propiedad de Ramón Mondragón.

¿Qué se ve en las grabaciones de Taddei?

En otra grabación aparece Taddei junto a Hernández Casillas durante una reunión realizada el 15 de septiembre. En el video, el empresario realiza un brindis.

Una de las más escandalosas mostró a Hernández Casillas en el hotel Le Meurice, en París, Francia, acompañado de Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de la expresidenta del INE. En las imágenes, el empresario sirve champaña y brinda con el joven mientras pronuncia: ''¡París a tus pies, chamaquito!''.

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En otro fragmento aparece Taddei caminando junto a Hernández Casillas en un inmueble propiedad del empresario, ubicado en Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México. En una segunda escena, el proveedor graba a la entonces presidenta del INE y le dice: ''Tomando video a la reina''.

Las grabaciones colocan en el centro de la discusión la relación entre la entonces presidenta del INE, el proveedor electoral y las conversaciones sobre recursos vinculados con servicios del organismo.

INE mantiene revisión interna

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó hoy que continúa el análisis y la revisión de la situación de la Junta General Ejecutiva y del personal de primer nivel, en un proceso que se realiza de manera colegiada por las diez consejerías electorales.

La revisión comprende la Junta General Ejecutiva y los cargos de primer nivel, incluidos aquellos relacionados con la oficina de la expresidenta Taddei. También abarca las relaciones funcionales y los procesos de contratación que, a partir de información pública reciente, deban ser analizados. El proceso se desarrolla con criterios objetivos y conforme a la normatividad aplicable, de acuerdo con el Instituto.

Al corte de este lunes, se reportan 30 bajas por renuncia, distribuidas de la siguiente manera:

  • 17 personas de la oficina de la expresidenta, incluido el jefe de Oficina, Carlos Daniel Luna Rosas.
  • Tres cargos de nivel directivo: José Alberto Pérez de Acha, director de la Unidad Técnica de Servicios de Informática; Iliana Araceli Hernández Gómez, directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación; y Sergio Uzeta Murcio, coordinador Nacional de Comunicación Social.
  • Una baja en la Dirección de Recursos Materiales: Alfonso Burciaga Esparza.
  • La renuncia de Juan Manuel Vázquez Barajas, jefe de Oficina de la Secretaría Ejecutiva.
  • Dos personas operativas de la oficina de la expresidencia.
  • Una renuncia adicional de Pedro Pablo Chirinos Benítez, quien fue titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y posteriormente Coordinador de Gestión y Seguimiento en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.
  • Las renuncias del subdirector de Transporte y Administración de Riesgos (Dirección Ejecutiva de Administración), del líder de Proyecto de Servicios de Transporte y Parque Vehicular (Dirección Ejecutiva de Administración), de la Coordinadora de Procesos Registrales (Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores), del E.D. de la Subdirección de Administración y Recursos Humanos (Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores) y del Subdirector de Apoyo a Órganos Colegiados (Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos).
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Guadalupe Taddei Zavala Sistema electoral INE

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