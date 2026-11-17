Los diez consejeros del INE también habrían llegado a un acuerdo para que se concrete la salida de otros tres titulares de área: se trata de María Fernanda Romo Gaxiola, de la Unidad Técnica de Vinculación con los OPLE; Anahí Silva Tosca, de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y Mario Alberto Alejo García, de la Unidad Técnica de Fiscalización.

Romo Gaxiola es uno de los perfiles más cercanos a Taddei, pues llegó con la sonorense del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora; donde se había desempeñado como Subdirectora de lo Contencioso Electoral y titular del Órgano Interno de Control.

La renuncia de Romo Gaxiola será efectiva hasta el 30 de noviembre; sin embargo, ya hay un acuerdo de las consejerías para que se concrete.

En tanto que Anahí Silva Tosca y a Mario Alejo García se les vincula con el consejero Jorge Montaño: la primera colaboró en la Administración Pública de Tabasco brindando representación jurídica en defensa del Gobernador del estado y el segundo incluso desempeñó tareas como su asesor antes de llegar al puesto.

Ambos habían llegado apenas en abril pasado a sus encargos, cuestionados por otras Consejerías debido a que no cumplían con los cinco años mínimos de experiencia para desempañar sus labores.

Guadalupe Taddei dejó la titularidad del INE ante sus presuntos actos de corrupción. (Foto: Cuartoscuro )

"Estamos revisando de arriba para abajo. Las personas con más altos cargos o tenían mayor involucramiento o era personal que simplemente reflejaba las confianzas específicas de la antigua presidenta y eso ha cambiado, quizá algunos son parte de un cambio rutinario", afirmó el Consejero Uck-ib Espadas luego de que se conociera la última cifra de bajas y renuncias.