INE profundiza limpia: acumula 60 renuncias en cargos medios y direcciones, tras salida de Taddei
El INE informó que, como parte de la revisión de la Junta General Ejecutiva y de los cargos de primer nivel, ya se designaron cinco encargadurías de despacho, es decir, cargos temporales para cubrir vacantes.
El Instituto Nacional Electoral (INE) profundizó la “limpia” tras la salida de Guadalupe Taddei y a 25 días de que la expresidenta haya dejado oficialmente su encargo, envuelta en escándalos de presunta corrupción, el órgano suma alrededor de 60 renuncias o bajas, entre direcciones y mandos medios.
La presidenta interina, Blanca Cruz, aclaró que en este grupo existen 18 personas a quienes se les dio de baja por terminación de contrato; el resto renunció o les fue requerida su renuncia.
Publicidad
Los diez consejeros del INE también habrían llegado a un acuerdo para que se concrete la salida de otros tres titulares de área: se trata de María Fernanda Romo Gaxiola, de la Unidad Técnica de Vinculación con los OPLE; Anahí Silva Tosca, de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y Mario Alberto Alejo García, de la Unidad Técnica de Fiscalización.
Romo Gaxiola es uno de los perfiles más cercanos a Taddei, pues llegó con la sonorense del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora; donde se había desempeñado como Subdirectora de lo Contencioso Electoral y titular del Órgano Interno de Control.
La renuncia de Romo Gaxiola será efectiva hasta el 30 de noviembre; sin embargo, ya hay un acuerdo de las consejerías para que se concrete.
En tanto que Anahí Silva Tosca y a Mario Alejo García se les vincula con el consejero Jorge Montaño: la primera colaboró en la Administración Pública de Tabasco brindando representación jurídica en defensa del Gobernador del estado y el segundo incluso desempeñó tareas como su asesor antes de llegar al puesto.
Ambos habían llegado apenas en abril pasado a sus encargos, cuestionados por otras Consejerías debido a que no cumplían con los cinco años mínimos de experiencia para desempañar sus labores.
"Estamos revisando de arriba para abajo. Las personas con más altos cargos o tenían mayor involucramiento o era personal que simplemente reflejaba las confianzas específicas de la antigua presidenta y eso ha cambiado, quizá algunos son parte de un cambio rutinario", afirmó el Consejero Uck-ib Espadas luego de que se conociera la última cifra de bajas y renuncias.
Publicidad
Cubren cinco puestos vacantes con nuevos perfiles
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que, como parte de la revisión de la Junta General Ejecutiva y de los cargos de primer nivel, ya se designaron cinco encargadurías de despacho, es decir, cargos temporales para cubrir las vacantes.
Las persona seleccionadas fueron las siguientes:
-Karla Sofía Sandoval Domínguez, es encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), a partir del 16 de noviembre.
Como directora de la Carrera Profesional Electoral del INE, condujo dos concursos públicos de ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional y 11 certámenes internos de ascenso.
-Juan Gabriel García Ruiz, es encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), a partir del 17 de noviembre.
Cuenta con más de 30 años de experiencia electoral. Dirigió la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores y fue secretario de la Comisión Nacional de Vigilancia.
Publicidad
-Ariadna Morales Puente, encargada del Despacho de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI). Es ingeniera en Computación por la UNAM y se ha desempeñado como directora de Sistemas del INE, con experiencia en desarrollo de sistemas y coordinación de proyectos tecnológicos.
-Itzel Aguilar Ambrocio, encargada del Despacho de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. Estuvo a cargo de la Vocalía Ejecutiva del INE en Campeche, donde impulsó la coordinación entre instituciones para prevenir la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género Mtra.
-Yesenia Flores Arenas, encargada del despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE). Es licenciada en Derecho y se desempeñó desde 2017 como subdirectora de Procedimientos Administrativos Sancionadores del INE.