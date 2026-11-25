PVEM aliados a Morena

Las primeras candidaturas que definió el PVEM fueron para las gubernaturas de los 17 estados.

Para ello, el partido, encabezado por Karen Castrejón, decidió ir alianza con Morena en 16 gubernaturas estales y de manera independioente en San Luis Potosí, partido que gobiernan y en el que aún no hay acuerdos.

Es decir, en la mayoría las candidaturas a gobernador, estos dos partidos son aliados; además, el PVEM logró colocar a tres de sus perfiles dentro de la contienda: Jasmine Bugarín en Nayarit; Manuel Cota Cárdenas, en Baja California Sur, y Eugenio Segura en Quintana Roo, y los 13 restantes son figuras de Morena.

PVEM va solo

Uno de los estados donde se prevé que el PVEM vaya solo en la candidatura a la gubernatura de San Luis Potosí, ya que perfila llevar como contendiente a Ruth González, quien es esposa del actual mandatario del estado, Ricardo Gallardo.

Morena no respalda a la también senadora para que sea la candidata, debido a que esto incumple con la regla contra el nepotismo que aprobó Morena hace más de medio año. Ello porque el partido oficialista prohibió que familiares de los actuales gobernadores buscaran sucederlos.

Aunque no hay acuerdos para ir juntos, líderes del partido aseguran que la “puerta no está cerrada” para ir aliados.

Otro estado donde el PVEM competirá solo será Tabasco, donde el dirigente del partido, Diego de la O, anunció que competirán sin alianza durante le proceso electoral de 2027 tanto para los cargos locales como para los federales.