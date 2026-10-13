El gran ganador de la alianza: Cómo el PVEM multiplicó sus votos, curules y presupuesto junto a Morena

En los últimos 15 años, el PVEM ha crecido en votos, militantes, representación en el Congreso de la Unión y en recursos.

Rumbo a las elecciones del próximo año, con su alianza con Morena consiguió colocar a tres de sus integrantes en la coordinaciones estatales de los Comités de Defensa de la Transformación y al Soberanía Nacional de Morena, por lo que se perfilan para ser candidatos a gobernadores.

En este caso se encuentra en Nayarit con Jasmine Bugarín Rodríguez ; en Baja California Sur, Manuel Cota, y en Quintana Roo, Eugenio Segura . Los dos primeros son del PVEM y el último es parte del grupo político de Jorge González, conocido como "El Niño Verde".

De concretarse estas candidaturas y ganar en el proceso del próximo año, el PVEM sumaría cinco gubernaturas. Hasta ahora solo ha gobernado dos estados: Chiapas con Manuel Velasco en 2012 y San Luis Potosí con Ricardo Gallardo en 2021.

Además gobierna 217 municipios en el país, entre los que figuran Zinacantepec y Huehuetoca, en el Estado de México, relevantes por encontrarse en la periferia metropolitana y del Valle de México y por su número de habitantes.

PVEM vs. PT: La balanza de las fuerzas

Según datos del INE, el Verde registró este año 1.06 millones de integrantes y aportó a la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum en 2024, 4.6 millones de votos. En contraste, el PT aportó menos votos y militantes. Actualmente, tiene 590,797 integrantes y en la última elección presidencial de 2024 aportó 3.8 millones de votos.

En sus 36 años de historia, el PT no ha logrado ganar ninguna gubernatura, y actualmente tiene bajo su poder 187 presidencia municipales, que algunas son relevantes, como Xochimilco, la cual es encabezada por la petista Circe Camacho. Esta es la tercera alcaldía más grande en la Ciudad de México.