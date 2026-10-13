El gran ganador de la alianza: Cómo el PVEM multiplicó sus votos, curules y presupuesto junto a Morena

En el marco de las negociaciones rumbo a las elecciones de 2027 , la alianza de Morena con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) atraviesa por una reconfiguración política, en la que el partido liderado por Karen Castrejón se ha consolidado como el socio más rentable para el bloque.
Si bien el PVEM aporta más votos y militantes a Morena, también es el más beneficiado de esta unión política: logró duplicar su representación parlamentaria hasta alcanzar 75 legisladores federales y asegurar un presupuesto de 790.9 millones de pesos, superando los máximos alcanzados en sus alianzas pasadas con el PAN o el PRI.
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Rumbo a las elecciones del próximo año, con su alianza con Morena consiguió colocar a tres de sus integrantes en la coordinaciones estatales de los Comités de Defensa de la Transformación y al Soberanía Nacional de Morena, por lo que se perfilan para ser candidatos a gobernadores.
En este caso se encuentra en Nayarit con Jasmine Bugarín Rodríguez ; en Baja California Sur, Manuel Cota, y en Quintana Roo, Eugenio Segura . Los dos primeros son del PVEM y el último es parte del grupo político de Jorge González, conocido como "El Niño Verde".
De concretarse estas candidaturas y ganar en el proceso del próximo año, el PVEM sumaría cinco gubernaturas. Hasta ahora solo ha gobernado dos estados: Chiapas con Manuel Velasco en 2012 y San Luis Potosí con Ricardo Gallardo en 2021.
Además gobierna 217 municipios en el país, entre los que figuran Zinacantepec y Huehuetoca, en el Estado de México, relevantes por encontrarse en la periferia metropolitana y del Valle de México y por su número de habitantes.
PVEM vs. PT: La balanza de las fuerzas
Según datos del INE, el Verde registró este año 1.06 millones de integrantes y aportó a la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum en 2024, 4.6 millones de votos. En contraste, el PT aportó menos votos y militantes. Actualmente, tiene 590,797 integrantes y en la última elección presidencial de 2024 aportó 3.8 millones de votos.
En sus 36 años de historia, el PT no ha logrado ganar ninguna gubernatura, y actualmente tiene bajo su poder 187 presidencia municipales, que algunas son relevantes, como Xochimilco, la cual es encabezada por la petista Circe Camacho. Esta es la tercera alcaldía más grande en la Ciudad de México.
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Ambos partidos también han simbolizado votos en el Congreso de la Unión para Morena, ya que unidos cuentan con la mayoría calificada (dos terceras partes de los legisladores), lo que les ayuda a aprobar las reformas que envía la presidenta Claudia Sheinbaum.
No obstante, también han representado un bloque para frenar aquellas modificaciones que les afecte en votos, representación y recursos, como en marzo de 2026, cuando el PT frenó en la iniciativa presidencial que la consulta de revocación de mandato se realizará en las elecciones de 2027.
En ese momento, el dirigente del PT, Alberto Anaya, argumentó que esa consulta realizada en los comicios, generaría inequidad, ya que la imagen de la presidenta aparecería en las boletas y podría beneficiar a Morena. Esa vez, el PVEM expresó su apoyó “total” a toda la iniciativa presidencial.
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En otra reforma electoral de la mandataria federal, se pronunciaron en contra de algunos planteamientos, como el recorte de 25% del financiamiento público. Ambos estuvieron en contra al asegurar que estos afectarían a los partidos pequeños, lo que restaba equidad a la competencia.
De la misma manera estuvieron en contra de la eliminación de los 32 senadores por representación proporcional señalar que estos legisladores son importantes para garantizar las minorías y equilibrio de poderes en el Congreso de la Unión.
La analista política y profesora del Tec de Monterrey, Xóchitl Pimentel, señala que si bien el PVEM ha aportado más votos a Morena que el PT, los dos partidos han sido “redituables” para el oficialismo.
“Los dos (PT y PVEM) han sido redituables, porque han acompañado a Morena en votaciones importantes y han sido aliados súper leales, salvo en la reforma electoral en marzo de 2026”.
Profesora del Tec de Monterrey, Xóchitl Pimentel, señala
La académica comenta que los tres partidos se benefician al ir juntos en alianza, tanto en cantidad de votos y control territorial.
El politólogo Xiuh Tenorio coincide que la alianza de la Cuarta Transformación ha sido "muy útil" para los tres partidos; primero, dice, porque se consolidó el triunfo presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2018.
Además, señala que el PT y el PVEM también se han beneficiado de esta unión, por lo que ha podido impulsar sus agendas políticas. obtenido cargos relevantes en gubernaturas y presidencias municipales.
"Pero en las últimas semanas parecería que el PVEM tiene una mayor ventaja, ya que varias personas de su militancia han sido sido seleccionados como coordinadores en los estados que estarán en disputa", menciona.
Sin embargo, enfatiza que aun faltan más nombramientos tanto en el Poder Legislativo y en los municipios y diputaciones locales.