Ella es Ruth González, quien se perfila para ser candidata al gobierno de San Luis Potosí

¿Quién es Ruth González?

Es esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Durante su etapa como presidente municipal en Soledad Graciano y después como mandatario en San Luis Potosí, González Silva fue nombrada presidenta del DIF en ambos territorios de 2015 a 2024.

Antes de estar en el Partido Verde, González formó parte del PRD, donde buscó ser legisladora en 2018, pero perdió. Posteriormente, dejó el llamado ''sol azteca'', y volvió a contender en 2024 para la senaduría y ganó.

Ahora se ha perfilado para ser contendiente a la gubernatura de San Luis Potosí, la cual encabeza su esposo, pues lleva al menos un año promocionado su imagen y nombre por todo el estado.

Ruth González podría competir por el gobierno de San Luis Potosí. (Foto: Especial )

¿Ya se apuntó a la elección de 2027?

Hasta ahora, ha hecho recorridos por la entidad regalando mochilas y tinacos, los cuales portan su nombre o sus iniciales “RG”. También ha participado en eventos públicos en la entidad.

Aunque en algunas ocasiones ha expresado su intención por buscar la gubernatura, actualmente señala que no ha decidido si quiere ser candidata para 2027 y que será hasta noviembre que lo determine.

Yo no he decidido si voy a ir o no voy a ir. (Decidiré) cuando sean los tiempos. Ahorita estoy enfocada en el trabajo legislativo”. Ruth González Silva.

Además, dijo que solamente le “inquieta” presentar iniciativas en la Cámara alta en beneficio de los habitantes de México, por lo que se concentra en su trabajo legislativos.

¿Qué temas impulsa en el Senado?

Durante los 19 meses que lleva como senadora ha presentado 101 iniciativas, de las cuales 20 han sido de forma individual, y 81 con su grupo parlamentario del Partido Verde o con legisladores de Morena, y en siete más se ha adherido a las propuestas de sus compañeros del Senado.

Entre los temas que ha impulsado en sus iniciativas están en beneficio de las mujeres, movilidad, educación turismo, migración y juventud, así como el cuidado del medio ambiente, como agua, cambio climático, entre otras.

Además, de 138 asistencias en el Pleno del Senado, solo ha faltado en nueve ocasiones y todas ellas están justificadas.

Aunque González Silva asegura que no ha decidido si buscará la candidatura, el coordinador de los senadores por el Partido Verde, Manuel Velasco, ha insistido en que ella sea la candidata para San Luis Potosí.

"Soy su promotor. Ella es buena candidata: arrasó en la elección en el Senado por más del doble de votos a Morena", señaló el líder del partido.

González también ha destacado que Morena fue la cuarta fuerza política en San Luis Potosí en el 2021 y en 2024, la tercera.

“En San Luis Potosí, el panorama es distinto, con todo respeto para mis compañeros del Movimiento de Regeneración Nacional, se demostró en el 2021 que Morena fue la cuarta fuerza. En el 2024 fue la tercera fuerza; o sea, en San Luis Potosí todavía necesitan hacer trabajo de muchos años", indicó.

Las y los senadores del PVEM Ruth Miriam González; Karen Castrejón, líder del PVEM, y el coordinador de la bancada Manuel Velasco Coello. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro)

San Luis Potosí y su economía

San Luis Potosí tiene como pilar la industria manufacturera, con 40% del total de la actividad, seguido por el comercio al por mayor con 8.4% y comercio al por menor con 7.7%, de acuerdo con datos de la organización México Cómo Vamos.

Datos del gobierno del gobierno federal señalan que, en 2024, las principales exportaciones de San Luis Potosí fueron automóviles diseñados principalmente para el transporte personal, partes y accesorio de vehículos automotores e iluminación eléctrica o equipos de señalización.

Hasta el tercer trimestre de 2025, la economía de San Luis Potosí tuvo un crecimiento anual de 3.53%, por lo que se colocó en la posición tres entre las entidades con mayor tasa de crecimiento en el periodo.

Mientras el crecimiento promedio en los últimos cinco años en el estado ha sido de 3.29%, cuando en el nacional fue de 2.25% en el periodo.