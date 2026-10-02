Andy López Beltrán va por el Distrito 6 de Tabasco, la cuna del movimiento de su padre AMLO

López Beltrán dejó el pasado 25 de mayo la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y este 1 de octubre se registró como aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en el Distrito 6 federal de Tabasco, figura que antecede a la candidatura.

El anuncio de sus nuevas aspiraciones a un cargo público lo hizo mediante un video grabado en Jalapa, Tabasco. "Hoy vamos a visitar Río Tinto Tercera Sección y continuamos con nuestros recorridos para terminar en Tequila, Jalapa. Síguenos acompañando", dijo.

Historia del Distrito Electoral 6 de Tabasco

El Distrito federal 6 de Tabasco comprende los municipios de Jalapa, Tacotalpa, Teapa y una fracción del municipio de Centro, con cabecera en Villahermosa. Es considerado como el bastión político de la familia López Obrador e integra una zona rural de la Sierra y la principal cuenca platanera y agroindustrial del estado. Es también la "cuna del movimiento" lopezobradorista.

Además, se caracteriza por una amplia diversidad cultural e indígena, gracias a la presencia de la comunidad ch'ol y zoque, especialmente en Tacotalpa y áreas limítrofes con Chiapas.

Desde agosto, López Beltrán ha recorrido algunas secciones que lo conforman, y realizado visitas casa por casa en comunidades como Alvarado Jimbal, Centro, y Tequila. En 2024, la diputación de este distrito por el principio de mayoría relativa fue obtenida por la coalición encabezada por Morena.

Históricamente esta zona estuvo disputada por el PRI y el PRD; sin embargo, en la última década el movimiento autoproclamado como de la Cuarta Transformación ha mantenido una marcada hegemonía en el estado, que se refleja en los municipios y sus distritos electorales.

Etapas del proceso para los coordinadores

El registro para las Coordinaciones Distritales Federales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional forma parte de la convocatoria nacional de Morena para designar a sus candidatos a las diputaciones federales, y el periodo de inscripción comprende los días del 1 al 4 de octubre.

Durante este periodo, las y los aspirantes deberán ingresar su documentación personal, su acreditación de militancia o trabajo territorial y las cartas de compromiso con los estatutos de Morena.

Posteriormente, la Comisión Nacional de Elecciones comenzará la etapa de revisión de los expedientes a fin de determinar la validez de las inscripciones y descartar las que omitieron algún elemento.



Si la Comisión determina un número reducido de perfiles por consenso e idoneidad, se llevará a cabo una aprobación directa para los registros definitivos. Si hay más de seis registros idóneos para un mismo distrito, el proceso avanzará a la realización de sondeos y encuestas de reconocimiento.

Finalmente, tras integrar los resultados de los encuestas y aplicar el principio de paridad de género, la dirigencia nacional publicará la lista de los nombramientos en los 300 distritos electorales.

Aunque la coordinación no equivale por sí misma a una candidatura, en los procesos internos de Morena es el paso previo y prácticamente definitorio para la postulación a una curul en 2027. En el caso de López Beltrán, el registro puede significar una mera formalidad por la historia de su padre en el movimiento, pero de concretarse la diputación le aseguraría fuero constitucional.