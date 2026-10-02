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México

Andy López Beltrán va por el Distrito 6 de Tabasco, la cuna del movimiento de su padre AMLO

Andrés Manuel López Beltrán se registra en Morena para buscar una diputación federal por Tabasco; de concretarla conseguiría fuero.
vie 02 octubre 2026 06:05 PM
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Andrés Manuel López Beltrán se incorporó a Morena como secretario de organización en 2024. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro.)

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, formalizó su ruta para llegar al poder legislativo con su registro como aspirante a una diputación federal por Tabasco rumbo a las elecciones del 2027.

El movimiento confirma que "Andy", como se conoce al hijo de AMLO, pasa del trabajo partidista al territorio electoral.

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López Beltrán dejó el pasado 25 de mayo la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y este 1 de octubre se registró como aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en el Distrito 6 federal de Tabasco, figura que antecede a la candidatura.

El anuncio de sus nuevas aspiraciones a un cargo público lo hizo mediante un video grabado en Jalapa, Tabasco. "Hoy vamos a visitar Río Tinto Tercera Sección y continuamos con nuestros recorridos para terminar en Tequila, Jalapa. Síguenos acompañando", dijo.

Historia del Distrito Electoral 6 de Tabasco

El Distrito federal 6 de Tabasco comprende los municipios de Jalapa, Tacotalpa, Teapa y una fracción del municipio de Centro, con cabecera en Villahermosa. Es considerado como el bastión político de la familia López Obrador e integra una zona rural de la Sierra y la principal cuenca platanera y agroindustrial del estado. Es también la "cuna del movimiento" lopezobradorista.

Además, se caracteriza por una amplia diversidad cultural e indígena, gracias a la presencia de la comunidad ch'ol y zoque, especialmente en Tacotalpa y áreas limítrofes con Chiapas.

Desde agosto, López Beltrán ha recorrido algunas secciones que lo conforman, y realizado visitas casa por casa en comunidades como Alvarado Jimbal, Centro, y Tequila. En 2024, la diputación de este distrito por el principio de mayoría relativa fue obtenida por la coalición encabezada por Morena.

Históricamente esta zona estuvo disputada por el PRI y el PRD; sin embargo, en la última década el movimiento autoproclamado como de la Cuarta Transformación ha mantenido una marcada hegemonía en el estado, que se refleja en los municipios y sus distritos electorales.

Etapas del proceso para los coordinadores

El registro para las Coordinaciones Distritales Federales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional forma parte de la convocatoria nacional de Morena para designar a sus candidatos a las diputaciones federales, y el periodo de inscripción comprende los días del 1 al 4 de octubre.

Durante este periodo, las y los aspirantes deberán ingresar su documentación personal, su acreditación de militancia o trabajo territorial y las cartas de compromiso con los estatutos de Morena.

Posteriormente, la Comisión Nacional de Elecciones comenzará la etapa de revisión de los expedientes a fin de determinar la validez de las inscripciones y descartar las que omitieron algún elemento.

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Si la Comisión determina un número reducido de perfiles por consenso e idoneidad, se llevará a cabo una aprobación directa para los registros definitivos. Si hay más de seis registros idóneos para un mismo distrito, el proceso avanzará a la realización de sondeos y encuestas de reconocimiento.

Finalmente, tras integrar los resultados de los encuestas y aplicar el principio de paridad de género, la dirigencia nacional publicará la lista de los nombramientos en los 300 distritos electorales.

Aunque la coordinación no equivale por sí misma a una candidatura, en los procesos internos de Morena es el paso previo y prácticamente definitorio para la postulación a una curul en 2027. En el caso de López Beltrán, el registro puede significar una mera formalidad por la historia de su padre en el movimiento, pero de concretarse la diputación le aseguraría fuero constitucional.

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El escrutinio de Estados Unidos sobre 'Andy' López Beltrán

El camino de 'Andy' López Beltrán a la Cámara de Diputados ocurre mientras enfrenta un escrutinio internacional. De acuerdo con un reportaje publicado el 29 de septiembre por The New York Times dos agencias de seguridad de Estados Unidos revisan señalamientos contra López Beltrán por presuntos vínculos con el crimen organizado y el contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal.

El reporte reconoce que hasta ahora no existe una investigación formal abierta contra López Beltrán ni cargos penales, pero señala que el hijo del expresidente habría buscado establecer contacto con funcionarios estadounidenses para allegarse de información.

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El 13 de agosto, el propio López Beltrán reveló que el Departamento de Estado de Estados Unidos le revocado su visa. En una carta dirigida al presidente Donald Trump, calificó la medida como una "burda y perversa canallada" ordenada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el subsecretario Christopher Landau, y aseguró que no existen pruebas de actos inmorales o delictivos en su contra.

En México, el 16 de septiembre, la fiscal Ernestina Godoy afirmó que no había elementos en su contra por huachicol fiscal, versión respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien el 30 de septiembre cuestionó el reporte del NYT y sostuvo que no hay investigación en México al respecto.

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Los señalamientos retomados por el diario estadounidense mencionan también el caso de su amigo y empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, vinculado a contratos durante el sexenio anterior, y mencionado en testimonios del caso de los hermanos Farías Laguna , investigados por la FGR por una red de contrabando de combustible.

La coordinación, la candidatura y un triunfo en 2027, cobijaría a López Beltrán en medio de los presuntos señalamientos de Washington y la renovación del poder.

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