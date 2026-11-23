En 2018 conformaron su primera alianza a nivel nacional. Volvieron a repetir la estrataegia del PAN, ahora Movimiento Ciudadano y PRD. Esta vez, las figuras principales que impulsaron esta unión fueron los dirigentes de estos partidos: el emecista Dante Delgado; la perredista Alejandra Barrales y el panista Ricardo Anaya.

Este último quedó como candidato a la Presidencia. En ese momento la alianza compitió contra Morena, quien llevaba como candidato a Andrés Manuel López Obrador y quien ya se perfilaba para ganar.

Los resultados no les favorecieron; Morena ganó la presidencia, las mayoría de los gobiernos locales, entre ellos la Ciudad de México, la cual el PRD había gobernado de manera interrumpida desde 1997.

Después vinieron otras dos alianzas pero esta vez sumaron por primera vez al PRI y Movimiento Ciudadano se retiró. Estas nuevamente las impulsaban Los Chuchos con Jesús Zambrano al frente.

Sin embargo, estas uniones no les favorecieron y perdieron la Presidencia del país, cayeron en curules y escaños, pues la mayoría la obtuvo la coalición de Morena , PT y PVEM, y hasta el PRD perdió su registro nacional al no lograr 3% de los votos.

Donde van juntos Morena y el PRD

Ahora el PRD busca sobrevivir a nivel local, por lo que busca alianzas con Morena, partido que gobierna 23 de los 32 estados (si se considera a la Ciudad de México) y controla 25 congresos locales, además de la Presidencia del país.

Al perder su registro nacional en 2024, el PRD solo está presente en 13 estados donde conserva registro local. En estos estados se llevarán a cabo elecciones en 2027, y en al menos ocho entidades, los perredistas ya están teniendo acuerdos con Morena para aliarse.

Con una neva estrategia, el PRD busca mantenerse “vivo”, pues ahora no buscan construir un “frente amplio” contra el oficialismo como en años pasados, sino ahora pretenden conformar la “unidad de las izquierdas”.

En este caso se encuentra Tlaxca, donde el PRD ya nombró a la morenista Ana Lilia Rivera coordinadora política del partido, con lo que la perfilan para que sea su candidata a goberandora. Ella también es la próxima candidata de Morena. Con esta expresión, el PRD marca su alianza con el oficialismo.

“Ana Lilia Rivera comenzó su carrera política en la izquierda, desde el PRD y gracias a la apertura y atendiendo al llamado de la unidad de las izquierdas, hoy nuestro partido se suma a los trabajos de fortalecimiento de este proyecto que más allá de los colores, representa el final de la casta dorada que tanto mal le ha hecho a Tlaxcala”, señaló el dirigente del PRD en el estado, Juan Manuel Cambrón.