Además, solo un peso de cada 100 se invierte en las guarderías del Seguro Social, de acuerdo con un análisis de la organización México Evalúa .

El informe señala que el instituto tampoco ejerce el total del presupuesto programado para inversión física. Entre 2013 y 2025 solo gastó el 67% de los recursos aprobados para infraestructura y el 59% en equipamiento médico.





Pagan cuotas al IMSS y se atienden en farmacias

Aparte del presupuesto federal, el IMSS percibe ingresos a través de las cuotas que pagan los empleados formales y las empresas que los contratan.

En promedio, un trabajador con ingresos medios aporta al IMSS 14,760 pesos al año y recibe unas 11 consultas de medicina familiar anuales.

Pero, a medida que la población envejece y las enfermedades crónicas aumentan, al instituto ya no le alcanzan estos recursos para cubrir los costos reales de la atención médica.

Los problemas financieros del Seguro Social se mantienen a pesar de que seis de cada 10 afiliados que se enferman recurren al sector privado, a consultorios de farmacias, se automedican o no buscan atención médica.

Dado que las cuotas de los contribuyentes sí se destinan al IMSS, es necesario que se traduzcan en mejor servicio y atención. México Evalúa.



Esto provocó que los hogares con acceso al IMSS incrementaran su gasto de bolsillo en 2024. Es decir, destinan un promedio de 5,685 pesos extra de sus propios ingresos para el pago de servicios de salud o medicamentos fuera del sector público.

"Pagar del propio bolsillo por servicios que ya se financian con cuotas puede desincentivar la integración a la formalidad. También puede llevar a las personas a dejar de ejercer un derecho por el que ya cotizan", explica la organización.