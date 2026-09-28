Jasmine Bugarín, de priista a carta de la alianza Morena-Verde para buscar Nayarit en 2027

¿Quién es

Jasmine María Bugarín Rodríguez?

Su primer empleo en el sector público fue en 2007, cuando se desempeñó como subdirectora de Registro Civil, asesora jurídica y defensora de los Derechos Humanos en La Yesca, Nayarit.

Posteriormente, en 2008, fue defensora de Derechos Humanos en el ayuntamiento del municipio, cargo que ocupó hasta 2011. También fue regidora suplente y coordinadora de la Unidad Móvil Sur del Instituto para la Mujer.

En 2011 comenzó a militar en las filas del PRI, partido en el que ocupó distintos cargos, entre ellos representante general en La Yesca y consejera estatal.

Presentamos a @JasminBugarin, Coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nayarit. pic.twitter.com/qqj5ltPaJ3 — Morena (@PartidoMorenaMx) September 28, 2026



A la par de su actividad partidista, Bugarín ocupó diversos cargos públicos. Entre 2013 y 2014 fue directora del Departamento de Enlace del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en la Secretaría de Desarrollo Social de Nayarit, durante el gobierno del priista Roberto Sandoval.

Posteriormente dejó el PRI y se afilió al PVEM, donde fue dirigente estatal y secretaria general del Comité Estatal.

Su trayectoria también incluye distintos cargos legislativos. Primero fue diputada local en Nayarit; posteriormente, ocupó en dos ocasiones una curul en la Cámara de Diputados y, finalmente, llegó al Senado de la República, cargo que dejó para buscar la candidatura a la gubernatura de Nayarit.

Bugarín estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Nayarit entre 2004 y 2011. Además, cursó diplomados en Derechos Humanos, Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Violencia de Género.