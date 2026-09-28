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México

Jasmine Bugarín, de priista a carta de la alianza Morena-Verde para buscar Nayarit en 2027

La política nayarita pasó del PRI al Partido Verde y ahora encabeza la coordinación estatal de la alianza con Morena, en una ruta que podría llevarla a competir por la gubernatura.
lun 28 septiembre 2026 07:32 PM
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En la imagen se ve a Jasmin Bugarin celebrando que será la coordinadora de Morena en Nayarti.
Jasmine María Bugarín Rodríguez fue designada como coordinadora estatal para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Nayarit por el criterio de paridad de género. (Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro )

Jasmine María Bugarín Rodríguez es una política mexicana originaria de La Yesca, Nayarit, municipio donde comenzó su carrera política a los 22 años, mientras aún cursaba la universidad.

Durante sus 15 años de trayectoria política ha militado en dos partidos: el PRI y el PVEM. Ahora fue nombrada coordinadora estatal de la alianza entre Morena y el PVEM, por lo que se perfila para buscar la candidatura a la gubernatura de Nayarit.

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¿Quién es

Jasmine María Bugarín Rodríguez?

Su primer empleo en el sector público fue en 2007, cuando se desempeñó como subdirectora de Registro Civil, asesora jurídica y defensora de los Derechos Humanos en La Yesca, Nayarit.

Posteriormente, en 2008, fue defensora de Derechos Humanos en el ayuntamiento del municipio, cargo que ocupó hasta 2011. También fue regidora suplente y coordinadora de la Unidad Móvil Sur del Instituto para la Mujer.

En 2011 comenzó a militar en las filas del PRI, partido en el que ocupó distintos cargos, entre ellos representante general en La Yesca y consejera estatal.


A la par de su actividad partidista, Bugarín ocupó diversos cargos públicos. Entre 2013 y 2014 fue directora del Departamento de Enlace del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en la Secretaría de Desarrollo Social de Nayarit, durante el gobierno del priista Roberto Sandoval.

Posteriormente dejó el PRI y se afilió al PVEM, donde fue dirigente estatal y secretaria general del Comité Estatal.

Su trayectoria también incluye distintos cargos legislativos. Primero fue diputada local en Nayarit; posteriormente, ocupó en dos ocasiones una curul en la Cámara de Diputados y, finalmente, llegó al Senado de la República, cargo que dejó para buscar la candidatura a la gubernatura de Nayarit.

Bugarín estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Nayarit entre 2004 y 2011. Además, cursó diplomados en Derechos Humanos, Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Violencia de Género.

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Sancionada por actos anticipados

En abril pasado, las autoridades electorales sancionaron a Jasmine Bugarín por actos anticipados de promoción. La legisladora colocó un espectacular y tuvo bardas pintadas con el eslogan “Justicia y Bienestar para Nayarit JB”.

La propaganda utilizaba el color verde, en alusión al partido en el que milita.

El Instituto Estatal Electoral de Nayarit le impuso una multa de 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 56,570 pesos.

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Tags

Morena PVEM Elecciones México 2027

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