El impacto de estas prácticas también se observa en las decisiones personales y es que el 32% de las mujeres que han tenido pareja permaneció en una relación que quería terminar porque no tenía dinero propio o un lugar a dónde ir. Entre las mujeres de 45 a 59 años, el porcentaje aumentó a 38%.

A ello se suma que 19% de las encuestadas no tendría un lugar donde permanecer al menos un mes si necesitara abandonar su hogar de manera urgente. Esta proporción alcanza 25% entre las mujeres con escolaridad básica.

Durante la presentación de los resultados, Leticia España de Unión Mujer destacó que la violencia económica puede confundirse con expresiones de protección o cuidado dentro de las relaciones de pareja, lo que dificulta reconocerla y enfrentarla.

Ante ello planteó que es necesario trabajar desde la educación para identificar estas conductas y promover relaciones económicas y afectivas en condiciones de igualdad.

El trabajo no remunerado también limita la autonomía

La desigualdad económica también está relacionada con la distribución de las tareas domésticas y de cuidados, la encuesta encontró que 59% de las mujeres realiza casi todo o la mayor parte del trabajo reproductivo y de cuidados en el hogar, mientras que apenas 11% comparte estas responsabilidades por igual con su pareja.

El 44% dedica cinco horas o más al día a los quehaceres domésticos entre semana y 11% invierte más de ocho horas diarias en estas actividades.

Además, 41% de las encuestadas cuida regularmente a otra persona sin recibir remuneración. Entre las mujeres de 30 a 44 años, la proporción llega a 43%, frente a 30% de las mujeres de 60 años y más.

Esta carga repercute directamente en sus oportunidades laborales y educativas y es que se estima que el 42% de las mujeres ha dejado, rechazado o reducido su trabajo o estudios por responsabilidades de cuidado, mientras que 19% abandonó un empleo por atender estas labores.

La distribución desigual de los cuidados representa así otra barrera para generar ingresos, construir patrimonio y contar con recursos propios.

A la sobrecarga doméstica se suma la persistencia de roles tradicionales de género. El 44% de las encuestadas considera que el hombre debe ser el principal proveedor económico del hogar. Entre las jóvenes de 18 a 29 años, la proporción aumenta a 51%.

Aunque 80% considera que el dinero que gana una mujer le pertenece, las creencias sobre quién debe asumir el sostenimiento económico familiar continúan presentes.