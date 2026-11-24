En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), Unión Mujer y Áltica Research presentaron este martes los resultados de la Encuesta Nacional sobre Autonomía Económica de las Mujeres en México, la cual revela que el 76% de las mexicanas carece de ahorros propios y un 44% no podría sobrevivir más de una semana sin apoyo económico externo.
Mujeres sostienen sus hogares, pero 7 de cada 10 no tienen ahorros propios en México
De acuerdo con la encuesta, aunque en México las mujeres contribuyen al sostenimiento económico de sus hogares, esa responsabilidad no necesariamente se traduce en independencia financiera y es que aunque 43% es la principal aportadora de ingresos en su vivienda y 33% cubre todos los gastos domésticos con su propio dinero, la carencia de ahorros propios es una condición que termina limitando su capacidad para tomar decisiones y enfrentar situaciones de violencia.
Incluso, la falta de recursos disponibles también puede convertirse en un obstáculo para terminar una relación de pareja y es que a de cada tres mujeres que ha tenido pareja (32%) permaneció en una relación que quería terminar porque no tenía dinero propio o un lugar a dónde ir.
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La investigación muestra además una brecha entre la participación económica de las mujeres y su capacidad real para disponer de recursos propios. Aunque 55% tiene una cuenta bancaria o tarjeta de débito a su nombre, 76% carece de ahorros y 41% no podría cubrir sus gastos básicos ni siquiera durante una semana si perdiera el respaldo económico de su pareja o familia.
Esta vulnerabilidad también se refleja en el patrimonio: 71% no posee ningún bien a su nombre adicional a la vivienda y solo 38% es titular, sola o junto con su pareja, de la casa donde habita.
Además, 44% de las mujeres que perciben ingresos gana hasta 8,000 pesos mensuales, mientras que apenas 11% recibe más de 20,000 pesos.
Estas condiciones adquieren una dimensión distinta cuando se relacionan con la violencia de género. La falta de ahorros, patrimonio o alternativas para cubrir necesidades básicas puede dificultar que una mujer abandone un hogar o una relación en la que enfrenta situaciones de control y violencia.
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La dependencia económica también es una barrera frente a la violencia
La encuesta encontró que 43% de las mujeres que han tenido pareja experimentó al menos una forma de violencia económica o patrimonial. De ellas, 16% señaló que vivió estas situaciones durante los últimos 12 meses.
Entre las conductas identificadas están exigir comprobantes de los gastos (24%), prohibir trabajar o estudiar (22%) y negar o condicionar el dinero (22%).
El impacto de estas prácticas también se observa en las decisiones personales y es que el 32% de las mujeres que han tenido pareja permaneció en una relación que quería terminar porque no tenía dinero propio o un lugar a dónde ir. Entre las mujeres de 45 a 59 años, el porcentaje aumentó a 38%.
A ello se suma que 19% de las encuestadas no tendría un lugar donde permanecer al menos un mes si necesitara abandonar su hogar de manera urgente. Esta proporción alcanza 25% entre las mujeres con escolaridad básica.
Durante la presentación de los resultados, Leticia España de Unión Mujer destacó que la violencia económica puede confundirse con expresiones de protección o cuidado dentro de las relaciones de pareja, lo que dificulta reconocerla y enfrentarla.
Ante ello planteó que es necesario trabajar desde la educación para identificar estas conductas y promover relaciones económicas y afectivas en condiciones de igualdad.
El trabajo no remunerado también limita la autonomía
La desigualdad económica también está relacionada con la distribución de las tareas domésticas y de cuidados, la encuesta encontró que 59% de las mujeres realiza casi todo o la mayor parte del trabajo reproductivo y de cuidados en el hogar, mientras que apenas 11% comparte estas responsabilidades por igual con su pareja.
El 44% dedica cinco horas o más al día a los quehaceres domésticos entre semana y 11% invierte más de ocho horas diarias en estas actividades.
Además, 41% de las encuestadas cuida regularmente a otra persona sin recibir remuneración. Entre las mujeres de 30 a 44 años, la proporción llega a 43%, frente a 30% de las mujeres de 60 años y más.
Esta carga repercute directamente en sus oportunidades laborales y educativas y es que se estima que el 42% de las mujeres ha dejado, rechazado o reducido su trabajo o estudios por responsabilidades de cuidado, mientras que 19% abandonó un empleo por atender estas labores.
La distribución desigual de los cuidados representa así otra barrera para generar ingresos, construir patrimonio y contar con recursos propios.
A la sobrecarga doméstica se suma la persistencia de roles tradicionales de género. El 44% de las encuestadas considera que el hombre debe ser el principal proveedor económico del hogar. Entre las jóvenes de 18 a 29 años, la proporción aumenta a 51%.
Aunque 80% considera que el dinero que gana una mujer le pertenece, las creencias sobre quién debe asumir el sostenimiento económico familiar continúan presentes.
Más de la mitad no busca ayuda ante la violencia
Otro de los hallazgos de la investigación es la falta de información sobre los mecanismos institucionales de atención y protección para las mujeres que viven violencia.
El 53% de quienes experimentaron violencia de pareja no habló con nadie ni buscó ayuda. Además, 77% de las encuestadas desconoce los Centros LIBRE, 64% no conoce los refugios para mujeres víctimas de violencia y 60% no ha escuchado hablar de la Línea de las Mujeres (079).
Durante la presentación, Paulina Amozurrutia, directora general de Unión Mujer, advirtió que no basta con que existan servicios de atención si las mujeres desconocen dónde encontrarlos o cómo acceder a ellos.
Señaló que es necesario fortalecer la difusión de estos mecanismos y las redes de apoyo para que las mujeres puedan encontrar alternativas ante situaciones de violencia.
Entre las prioridades que las encuestadas identificaron para alcanzar mayor independencia económica están acceder a un empleo con prestaciones y buen salario (27%), contar con horarios flexibles o posibilidades de trabajar desde casa (23%) y disponer de créditos o apoyos para emprender un negocio (19%).
Para Unión Mujer, la autonomía económica no significa únicamente tener un empleo o recibir dinero, sino también contar con recursos propios, decidir sobre su uso, disponer de tiempo y tener acceso a bienes y patrimonio.
En el marco del 25N, los resultados muestran que la participación de las mujeres en la economía familiar no garantiza por sí misma su independencia ni su capacidad para salir de situaciones de violencia.
La organización concluyó que fortalecer la autonomía económica, promover la corresponsabilidad en los cuidados y ampliar las redes de apoyo puede contribuir a que las mujeres tengan mayores posibilidades de decidir sobre su vida, buscar ayuda y construir alternativas.
"Nos preocupa ver cada 25 de noviembre lleno de información y vacío de propuestas. No podemos hablar de verdadera libertad para las mujeres mientras existan condiciones que limiten su capacidad de decidir sobre su propia vida. La autonomía económica no se agota en tener un ingreso; exige educación vocacional y financiera, contar con recursos propios y disponer libremente de ellos. Si bien la autonomía económica no garantiza por sí sola una vida libre de violencia, sí amplía la posibilidad de que las mujeres puedan tomar decisiones, buscar ayuda y construir alternativas reales", apuntó Amozurrutia.