La guerra entre “Chapitos” y “Mayitos” dispara los feminicidios en Sinaloa

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en la entidad se concentra el 13% de los 363 feminicidios que se han reportado durante el 2026, cifra 3% más alta a los registros de 2025 cuando fue de 10%.

Feminicidios en Sinaloa 0 Bajo 20 Moderado 40 Alto 60 Crítico 80 2023 29 2024 26 2025 69 2026 49



Detrás de Sinaloa están entidades como México, Chiapas, Ciudad de México y Tamaulipas. En conjunto las cinco concentran el 41.3% de los feminicidios.

Feminicidios en México 2026 Sinaloa registra el doble de casos que el segundo estado con mayor incidencia 0 13.5 27 40.5 54 Sinaloa 54 Edo. de México 27 Chiapas 26 CDMX 25 Tamaulipas 25 Morelos 21 Chihuahua 18 Guanajuato 15 Jalisco 15 Sonora 15

Sin embargo, no siempre fue así. Antes de la “guerra” entre las facciones del cártel de Sinaloa, en esa entidad ocurrían el 3% de los feminicidios registrados a nivel nacional.



La entidad hoy con una mujer al frente del gobierno también lidera la tasa de víctimas de feminicidio por cada 100,000 mujeres con 3.3 víctimas. En un segundo sitio se ubica Morelos con 1.97, Tamaulipas con 1.3.

La media nacional es de 0.55, por lo que Sinaloa reporta una tasa seis veces mayor al promedio de víctimas en el país.

Y la situación no parece mejorar. En agosto se registró la cifra más alta de feminicidios en Sinaloa de los últimos 14 años. En el octavo mes del año se reportaron 19 casos de muertes por razón de género, cuando un año atrás fue uno.