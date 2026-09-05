La guerra entre “Chapitos” y “Mayitos” dispara los feminicidios en Sinaloa

El perfil de las víctimas
El 55% de las víctimas de feminicidio en Sinaloa tenían e entre 30 y 60 años, mientras que las de 18 a 29 fueron el segundo grupo con más víctimas (31%).
En lo que va del año también se reportó el feminicidio de menores de edad. Dos de las 54 víctimas tenían entre 13 y 17 años.
Culiacán, la capital del estado es la que más víctimas de feminicidio reporta con 62% del total registrado en el estado.
Pero Culiacán no es el único municipio de más violencia contra las mujeres en Sinaloa. De los 20 municipios a nivel nacional con más feminicidios, también están Mazatlán y Escuinapa.
La entidad cuenta con Alerta de Violencia de Género, que consiste en implementar acciones para enfrentar y erradicar la violencia contra las mujeres. En 2017, la Secretaría de Gobernación emitió alerta en Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato.
Des esas cinco, dos se mantienen con altos niveles de feminicidio.
Al respecto, la colectiva feminista “No se metan con nuestras hijas” pidió a la nueva gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez, emprender acciones inmediatas para atender la crisis de violencia contra las mujeres.
"Sinaloa no puede seguir postergando la seguridad de sus hijas. Exigimos una política de pacificación que nos incluya y nos proteja en las calles, comunidades y hogares", señaló en un pronunciamiento difundido el 1 de septiembre.