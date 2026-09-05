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La guerra entre “Chapitos” y “Mayitos” dispara los feminicidios en Sinaloa

Agosto se convirtió en el mes con más muertes por razón de género en los últimos 14 años. Culiacán, Mazatlán y Escuinapa con los municipios con más víctimas.
sáb 05 septiembre 2026 07:00 AM
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Cruces en color rosa en señal de protesta por feminicidios.
En Sinaloa se encuentran tres de los municipios con más feminicidios en el país. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro.)

La disputa entre “Los Chapitos” y “Los Mayitos” en Sinaloa tiene a las mujeres entre sus víctimas colaterales. Los homicidios dolosos en la entidad no solo se incrementaron desde el inicio de la guerra interna en el Cártel de Sinaloa; también lo hicieron los feminicidios, un delito que registra un fuerte repunte en el estado.

En los primeros ocho meses de 2026 se han reportado 49 feminicidios, cifra que ya supera los 26 registrados en todo 2024, cuando inició la crisis de violencia.

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De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en la entidad se concentra el 13% de los 363 feminicidios que se han reportado durante el 2026, cifra 3% más alta a los registros de 2025 cuando fue de 10%.

Feminicidios en Sinaloa

0 Bajo

20 Moderado

40 Alto

60 Crítico

80

2023
29

2024
26

2025
69

2026
49
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública


Detrás de Sinaloa están entidades como México, Chiapas, Ciudad de México y Tamaulipas. En conjunto las cinco concentran el 41.3% de los feminicidios.

Feminicidios en México 2026

Sinaloa registra el doble de casos que el segundo estado con mayor incidencia

0
13.5
27
40.5
54

Sinaloa
54

Edo. de México
27

Chiapas
26

CDMX
25

Tamaulipas
25

Morelos
21

Chihuahua
18

Guanajuato
15

Jalisco
15

Sonora
15
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública [1]

Sin embargo, no siempre fue así. Antes de la “guerra” entre las facciones del cártel de Sinaloa, en esa entidad ocurrían el 3% de los feminicidios registrados a nivel nacional.

Conoce más:

Relatives attend the funeral of femicide victim Luz Raquel Padilla, in Zapopan
México

Feminicidio un delito que se mantiene "oculto" en las cifras oficiales


La entidad hoy con una mujer al frente del gobierno también lidera la tasa de víctimas de feminicidio por cada 100,000 mujeres con 3.3 víctimas. En un segundo sitio se ubica Morelos con 1.97, Tamaulipas con 1.3.

La media nacional es de 0.55, por lo que Sinaloa reporta una tasa seis veces mayor al promedio de víctimas en el país.

Y la situación no parece mejorar. En agosto se registró la cifra más alta de feminicidios en Sinaloa de los últimos 14 años. En el octavo mes del año se reportaron 19 casos de muertes por razón de género, cuando un año atrás fue uno.

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El perfil de las víctimas

El 55% de las víctimas de feminicidio en Sinaloa tenían e entre 30 y 60 años, mientras que las de 18 a 29 fueron el segundo grupo con más víctimas (31%).

En lo que va del año también se reportó el feminicidio de menores de edad. Dos de las 54 víctimas tenían entre 13 y 17 años.

Conoce más:

Armando Vargas
voces

La violencia en Sinaloa revela tres verdades

Culiacán, la capital del estado es la que más víctimas de feminicidio reporta con 62% del total registrado en el estado.

Pero Culiacán no es el único municipio de más violencia contra las mujeres en Sinaloa. De los 20 municipios a nivel nacional con más feminicidios, también están Mazatlán y Escuinapa.

La entidad cuenta con Alerta de Violencia de Género, que consiste en implementar acciones para enfrentar y erradicar la violencia contra las mujeres. En 2017, la Secretaría de Gobernación emitió alerta en Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato.

Des esas cinco, dos se mantienen con altos niveles de feminicidio.

Al respecto, la colectiva feminista “No se metan con nuestras hijas” pidió a la nueva gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez, emprender acciones inmediatas para atender la crisis de violencia contra las mujeres.

"Sinaloa no puede seguir postergando la seguridad de sus hijas. Exigimos una política de pacificación que nos incluya y nos proteja en las calles, comunidades y hogares", señaló en un pronunciamiento difundido el 1 de septiembre.

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Asediado por la violencia, Sinaloa enfrenta desde septiembre de 2024 una crisis de inseguridad derivada de una disputa interna entre las facciones del Cártel de Sinaloa, luego de la detención de Ismael "El Mayo" Zambada .

Desde entonces la entidad enfrenta un incremento en homicidios dolosos, desapariciones, robo de autos y también de feminidicios.

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Sinaloa Feminicidios Violencia

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