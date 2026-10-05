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Una de cada tres llamadas de mujeres al 079 presentó riesgo feminicida

Laura Itzel Castillo, titular de la Secretaría de las Mujeres, expuso que el 83% de las llamadas recibidas tuvo atención por algún tipo de violencia y 17% obtuvo orientación e información.
lun 05 octubre 2026 11:48 AM
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En la foto, cruces de color rosa en protesta por feminicidios en el país.
Sinaloa, Estado de México y Tamaulipas concentran el 30% de los feminicidios en el país. (Foto: Carolina Jiménez Mariscal/Cuartoscuro.)

La Secretaría de Mujeres detectó violencia crítica con riesgo feminicida en 33% de las llamadas que fueron atendidas en el poco más de un año de operación de la Línea de las Mujeres 079.

Al presentar el balance como parte de la segunda glosa de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Laura Itzel Castillo explicó que en las llamadas con violencia crítica se permitió prevenir feminicidios.

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"Del total de llamadas 83% recibió atención por algún tipo de violencia y 17% obtuvo orientación e información. También se identifica un 33% de violencia crítica con riesgo feminicida. Esto permitió prevenir la manifestación de esta forma de violencia”, informó.

A través de la Línea de las Mujeres 079 se brinda atención y orientación jurídica y psicológica a distancia a las mujeres. Se ofrece información sobre derechos, orientación jurídica especializada sobre cómo actuar ante situaciones de violencia, apoyo emocional y psicológico, enlace con Centros de Justicia para la Mujer, así como asesoría sobre cómo presentar denuncias ante la autoridad.

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La activista Wendy López realizó el performance “Las Sin Nombre”, colocó cruces rosas con nombres de mujeres víctimas de feminicidio, en Xalapa.
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Feminicidios y protestas se registran en distintos puntos de México


En el poco más de un año de operación, la Línea de las Mujeres 079 ya recibió alrededor de 20,000 llamadas.


“Te escuchamos, te atendemos, te acompañamos, te decimos no estás sola. Juntas vencemos el miedo”
Laura Itzel Castillo, secretaria de Mujeres.


De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), en 2026 suman 440 víctimas de feminicidio.

Tres entidades concentran el 30% de las muertes violentas por razón de género: Sinaloa, Estado de México y Tamaulipas.

Por tasa por cada 100,000 mujeres, Sinaloa, Morelos y Tamaulipas son las entidades con más víctimas.

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Laura Itzel Castillo informó que para que las mujeres conozcan sus derechos, también se distribuyeron más de 27 millones de cartillas de derechos.

“La cartilla está traducida a 56 lenguas indígenas y dos variantes para que más mujeres la conozcan en su propia lengua”, indicó.

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Feminicidios Claudia Sheinbaum conferencia mañanera

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