"Del total de llamadas 83% recibió atención por algún tipo de violencia y 17% obtuvo orientación e información. También se identifica un 33% de violencia crítica con riesgo feminicida. Esto permitió prevenir la manifestación de esta forma de violencia”, informó.

A través de la Línea de las Mujeres 079 se brinda atención y orientación jurídica y psicológica a distancia a las mujeres. Se ofrece información sobre derechos, orientación jurídica especializada sobre cómo actuar ante situaciones de violencia, apoyo emocional y psicológico, enlace con Centros de Justicia para la Mujer, así como asesoría sobre cómo presentar denuncias ante la autoridad.



En el poco más de un año de operación, la Línea de las Mujeres 079 ya recibió alrededor de 20,000 llamadas.





“Te escuchamos, te atendemos, te acompañamos, te decimos no estás sola. Juntas vencemos el miedo” Laura Itzel Castillo, secretaria de Mujeres.



De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), en 2026 suman 440 víctimas de feminicidio.

Tres entidades concentran el 30% de las muertes violentas por razón de género: Sinaloa, Estado de México y Tamaulipas.

Por tasa por cada 100,000 mujeres, Sinaloa, Morelos y Tamaulipas son las entidades con más víctimas.



Laura Itzel Castillo informó que para que las mujeres conozcan sus derechos, también se distribuyeron más de 27 millones de cartillas de derechos.

“La cartilla está traducida a 56 lenguas indígenas y dos variantes para que más mujeres la conozcan en su propia lengua”, indicó.