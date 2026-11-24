La FGR detalló que Meza Flores cuenta con investigaciones en México por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Por el momento, el presunto criminal continuará a disposición de las autoridades mexicanas. La Fiscalía informó que su audiencia inicial continuará el próximo 28 de noviembre, fecha en la que se resolverá su situación jurídica.

La dependencia precisó que la posibilidad de extraditarlo dependerá del procedimiento, las formalidades establecidas en el tratado bilateral y los tiempos diplomáticos.





Llega al Altiplano

Fausto Isidro Meza Flores fue trasladado al penal del Altiplano este lunes, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

Autoridades federales y estatales participaron en el viaje de "Chapo Isidro" desde la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada ( FEMDO) hasta el penal de máxima seguridad en el Estado de México.

Una jueza federal impuso la prisión preventiva de oficio para el narcotraficante.

EU brindó información

Ante las versiones de que drones de Estados Unidos ayudaron a la captura de Fausto Isidro Meza Flores , el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, aclaró que la operación fue ejecutada solo por elementos mexicanos y que las autoridades estadounidenses solo brindaron información.

"La operación la realizó exclusivamente personal del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La participación del Gobierno de los Estados Unidos solo fue en el intercambio de información para precisar la ubicación de esta persona y complementó todo el trabajo y esfuerzo que traían los órganos de inteligencia militar", afirmó.