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México

El mecanismo de Alerta por Violencia de Género opera en el abandono: sin reglas, recursos y con retrocesos

Un juez ordenó a las secretarías de las Mujeres y Gobernación reanudar los trabajos para actualizar el reglamento de la Alerta por Violencia de Género, tras cuatro años de retraso.
vie 10 julio 2026 01:00 PM
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Alerta por Violencia de Género
Desde 2015 se han declarado 26 Alertas por Violencia de Género en 23 estados del país. (Foto: Carolina Jiménez Mariscal/Cuartoscuro)

A pesar de los altos niveles de casos de feminicidio, las autoridades mantienen en el abandono las Alertas por Violencia de Género, un mecanismo que se activa en los estados y municipios con más casos de agresiones hacia las mujeres para implementar medidas de protección, atención y prevención.

Este mecanismo está debilitado actualmente porque opera sin reglas claras, sin transparencia en el uso de recursos, sin mecanismos de evaluación y con obstáculos, denunciaron organizaciones civiles.

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“No es que el mecanismo no sirva, son las autoridades de los tres niveles de gobierno que no le dan importancia”, lamentó Marina Aguilar, integrante de la Red Nacional de Alertistas.

Hace cuatro años se reformó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Los principales cambios se hicieron en los artículos relacionados con las alertas, por lo que las autoridades debían expedir, a más tardar en junio de 2022, otro reglamento para la implementación de la nueva ley y el funcionamiento de las alertas. Pero, a la fecha, estas reglas siguen sin publicarse.

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Esto ha impedido que las 26 Alertas por Violencia de Género declaradas en 23 estados del país operen con eficiencia y cumplan su cometido de atender el problema y proteger a las mujeres, aseguró Marina Aguilar.

Con la desaparición de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), la nueva Secretaría de las Mujeres, creada por la presidenta Claudia Sheinbaum, asumió junto a la Secretaría de Gobernación la coordinación de las alertas.

Ante el retraso en la emisión del reglamento, las organizaciones interpusieron un amparo y el pasado 3 de julio un juez ordenó a las secretarías reanudar los trabajos de dictaminación, integración y consulta del proyecto de reglamento, explicó Ana Yeli Pérez, directora de Justicia Pro Persona.

La creación de la Secretaría de las Mujeres, sin embargo, no ha representado un avance en la prevención de la violencia de género ni ha impedido el debilitamiento del mecanismo de alertas, señalaron las especialistas.

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Marina Aguilar explicó que no hay transparencia y rendición de cuentas sobre los recursos destinados a los estados con alertas, ni presupuesto suficiente para su implementación. También faltan mecanismos efectivos de evaluación y sanción para las autoridades que incumplan con las medidas, indicó, y algunas solicitudes de alerta permanecen sin resolverse durante años.

“A 18 meses de la desaparición de la Conavim, el mecanismo presenta graves retrocesos”, señaló. “Mientras las autoridades se retrasan, la violencia contra las mujeres continúa agravándose. Cada día hay mujeres y niñas que enfrentan agresiones, desapariciones y feminicidios que pudieron prevenirse con una actuación oportuna del Estado”.

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María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, recordó que el mecanismo de Alertas por Violencia de Género entró en funcionamiento en 2007, pero operaba con obstáculos legales. Por eso, pasaron ocho años para que se declarara la primera alerta en el país, emitida en el Estado de México en 2015. Varias de las alertas se han logrado solo a través de recursos judiciales.

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La reforma de 2022 pretendía mejorar la operación de las alertas, pero, afirma Estrada, esto no se ha concretado. Incluso, cuando la Secretaría de las Mujeres asumió la coordinación del mecanismo, quitó el requisito de que los estados con alerta presentarán un informe cada seis meses con los avances para atender la violencia de género.

Esto evita que las entidades federativas y los municipios sean evaluados. También permite que algunos de ellos ahora busquen levantar la alerta sin pruebas de que ya disminuyeron las agresiones hacia las mujeres, como ocurre en Puebla.

Actualmente, esta dependencia clave sigue sin titular tras la salida de la exsecretaria Citlalli Hernández. La presidenta nombró a Laura Itzel Castillo como la nueva encargada de la Secretaría de las Mujeres, pero asumirá el puesto hasta septiembre, cuando concluya su periodo como presidenta del Senado.

“Esta omisión ha obstaculizado la implementación adecuada de 26 alertas por violencia de género en 23 estados del país”, subrayó Estrada.

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Violencia de género

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