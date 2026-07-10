El mecanismo de Alerta por Violencia de Género opera en el abandono: sin reglas, recursos y con retrocesos

“No es que el mecanismo no sirva, son las autoridades de los tres niveles de gobierno que no le dan importancia”, lamentó Marina Aguilar, integrante de la Red Nacional de Alertistas.

Hace cuatro años se reformó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Los principales cambios se hicieron en los artículos relacionados con las alertas, por lo que las autoridades debían expedir, a más tardar en junio de 2022, otro reglamento para la implementación de la nueva ley y el funcionamiento de las alertas. Pero, a la fecha, estas reglas siguen sin publicarse.

Esto ha impedido que las 26 Alertas por Violencia de Género declaradas en 23 estados del país operen con eficiencia y cumplan su cometido de atender el problema y proteger a las mujeres, aseguró Marina Aguilar.

Con la desaparición de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), la nueva Secretaría de las Mujeres, creada por la presidenta Claudia Sheinbaum, asumió junto a la Secretaría de Gobernación la coordinación de las alertas.

Ante el retraso en la emisión del reglamento, las organizaciones interpusieron un amparo y el pasado 3 de julio un juez ordenó a las secretarías reanudar los trabajos de dictaminación, integración y consulta del proyecto de reglamento, explicó Ana Yeli Pérez, directora de Justicia Pro Persona.

La creación de la Secretaría de las Mujeres, sin embargo, no ha representado un avance en la prevención de la violencia de género ni ha impedido el debilitamiento del mecanismo de alertas, señalaron las especialistas.