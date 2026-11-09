Una denuncia por violencia familiar no basta para quitarte a tu hijo: la Suprema Corte fija nuevos criterios de custodia

Por qué resolvió esto la SCJN

Al resolver el amparo en revisión 85/2026 , el Pleno de la Suprema Corte determinó que cualquier decisión que implique cambiar las condiciones de vida de una niña, niño o adolescente debe sustentarse en una evaluación de los posibles riesgos, con atención al interés superior de la niñez y la aplicación conjunta de las perspectivas de infancia y género.

El asunto surgió de una controversia familiar en la que ambos progenitores habían acordado un esquema de guarda y custodia compartida.

El convenio establecía que el niño viviría habitualmente con su madre, mientras que su padre tendría un régimen de convivencias.



Sin embargo, surgieron desacuerdos relacionados con el cuidado del menor y ambos presentaron denuncias por posibles hechos de violencia familiar.

A partir de la denuncia formulada por el padre, una persona juzgadora ordenó provisionalmente que el niño permaneciera bajo su cuidado.

La madre impugnó la decisión al considerar que no existían elementos suficientes para demostrar que representara un riesgo para su hijo y justificar el cambio de custodia.

¿Qué determinó la Suprema Corte sobre las denuncias por violencia familiar?

Al analizar el caso, la SCJN explicó que las autoridades tienen la obligación de proteger a niñas, niños y adolescentes ante posibles situaciones de violencia. Sin embargo, también deben justificar las medidas que modifican de manera significativa sus condiciones de vida.

En ese sentido, precisó que una carpeta de investigación o las medidas de protección emitidas por el Ministerio Público son elementos relevantes para evaluar una posible situación de riesgo, pero no demuestran automáticamente que los hechos denunciados sean ciertos.

Por ello, las autoridades familiares tienen la obligación de realizar una evaluación independiente, objetiva y contextualizada, sin limitarse a tomar como prueba suficiente la existencia de una denuncia.