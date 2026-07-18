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México

Penas de 70 años de prisión, insuficientes para prevenir feminicidios en México

Las víctimas de feminicidio disminuyeron 28% en 2025, pero las mujeres víctimas de lesiones registraron un repunte en el mismo año.
sáb 18 julio 2026 07:00 AM
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México va por expedir una Ley General de Feminicidio
Familiares de víctimas de feminicidio en México han alzado la voz en los últimos años para exigir que pare la impunidad en este tipo de crímenes. (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

Ante la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de sancionar los feminicidios con hasta 70 años de cárcel, organizaciones civiles advirtieron que esta medida no resuelve el problema por sí sola ni garantiza justicia para las víctimas.

La mandataria federal plantea esas penas en la iniciativa de Ley General de Feminicidio , que busca homologar este delito a nivel nacional y que este miércoles envió al Congreso de la Unión, aunque ya la había presentado desde marzo pasado.

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A partir de difusión de la iniciativa, México Unido contra la Delincuencia (MUCD), Balance A.C. y Equis Justicia realizaron un análisis de la propuesta legislativa y del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres, que Sheinbaum lanzó en mayo.

Las organizaciones reconocieron los esfuerzos de esta administración para implementar medidas contra la violencia hacia las mujeres, pero señalaron que, sin presupuesto y fortalecimiento institucional, estas acciones serán insuficientes.

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En el análisis ¿Prevenir o sancionar?, explicaron que la atención a la violencia feminicida no puede reducirse al endurecimiento de las penas de cárcel. Tampoco puede resolverse con programas sin una ruta clara de ejecución y evaluación.

Sobre la iniciativa de ley, indicaron que, al aumentar las penas, ampliar los agravantes y restringir los beneficios procesales, puede reproducir desigualdades y generar nuevos riesgos para las mujeres en situación de vulnerabilidad.

Además, al focalizarse en las sanciones, deja intactos los problemas que hoy impiden investigar los casos de feminicidio con diligencia, ya que no se considera un incremento presupuestal para las fiscalías y servicios periciales ni mecanismos efectivos para el cumplimiento de los protocolos de investigación.

“Esta apuesta resulta insuficiente para reducir la violencia”, expusieron y señalaron: “Es una lógica centrada en el castigo que deja sin atender las causas estructurales de la violencia y las condiciones que hoy producen impunidad”.

De 2015 a 2025, México registró 9,166 víctimas de feminicidio, según los datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El año 2021 fue el más violento, con 1,022 víctimas. A partir de entonces se redujeron en 28%, al sumar 732 en 2025.

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Pero, en el mismo periodo, aumentaron las víctimas mujeres de lesiones dolosas, al pasar de 62,370 a 80,523. Es decir, más mujeres fueron víctimas de agresores que deliberadamente quisieron hacerles daño.

Las organizaciones también ven preocupante que la iniciativa de ley de Sheinbaum deje el análisis de contexto, un aspecto clave de las investigaciones con perspectiva de género, a la discrecionalidad del Ministerio Público.

Por eso, llamaron al gobierno federal a colocar a las víctimas al centro de estas propuestas de política pública, a garantizar recursos suficientes para las fiscalías que investigan los feminicidios y establecer mecanismos eficaces de supervisión y rendición de cuentas.

“México necesita una política pública capaz de transformar las condiciones que producen la violencia feminicida, no únicamente de sancionarla cuando ya ocurrió. Más castigo no significa más justicia para las mujeres”, subrayaron.

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Feminicidios

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