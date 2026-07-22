Sheinbaum envía al Senado ley para sancionar feminicidio con hasta 70 años de prisión

Durante la conferencia matutina del 15 de julio pasado, la mandataria explicó que la iniciativa busca que las fiscalías de las 32 entidades federativas investiguen los feminicidios bajo los mismos protocolos y con perspectiva de género, a fin de combatir la impunidad y garantizar una actuación uniforme en todo el territorio nacional.

La reforma es parte del paquete de cambios legales derivados de la modificación al artículo 73 de la Constitución, que facultó al Congreso para expedir una legislación general en la materia.

Sheinbaum afirmó que, como primera mujer en ocupar la Presidencia de la República, asumió el compromiso de fortalecer la protección de los derechos de las mujeres y reforzar las medidas para prevenir la violencia feminicida.

Entre los principales cambios, la iniciativa plantea homologar las sanciones por feminicidio en todo el país, con penas que irán de 50 a 70 años de prisión.