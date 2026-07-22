Sheinbaum envía al Senado ley para sancionar feminicidio con hasta 70 años de prisión

La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa para crear la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con el objetivo de unificar en todo el país los criterios de investigación y castigo de este delito, además de establecer penas de hasta 70 años de prisión.
La propuesta fue recibida este miércoles por el Senado de la República y será analizada por las Comisiones Unidas de Justicia y Para la Igualdad de Género, luego de que la Mesa Directiva informara su turno para el proceso legislativo correspondiente.