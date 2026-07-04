El Mundial 2026 no causa violencia de género pero sí la detona: el riesgo para mujeres aumenta

El consumo nocivo de alcohol y la tendencia de realizar apuestas sobre los partidos que provocan tensiones económicas en las familias y las parejas, así como normas sociales que marcan una visión rígida de la masculinidad que incluyen el ejercicio del control y la violencia son algunos de los principales factores de riesgo, explica Betancur González.

El futbol por sí mismo no es la causa de la violencia, sino que hay factores que pueden exacerbarla y detonarla. Eleonora Betancur González, ONU Mujeres México

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) llama a fortalecer las políticas públicas dirigidas a reducir los daños asociados al alcohol con medidas como el incremento de precios, restricciones a la disponibilidad, prohibición de la publicidad y uso de etiquetas de advertencia.

Martín Fuentes, integrante de Voces Jóvenes por el Derecho a la Salud, explica que no se busca una política de alcohol prohibicionista, sino prevenir que el consumo excesivo afecte la seguridad, la salud y la convivencia social.

Acciones para reducir la violencia contra las mujeres

En el país los casos de violencia mortal contra las mujeres han bajado en los últimos ocho años, aunque no al mismo grado del homicidio doloso general, que de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum disminuyó casi un 29% .

El delito de feminicidio se redujo en un 21% al comparar 2018 –el año en que los gobiernos de Morena llegaron a la Presidencia– con 2025; también el homicidio doloso de mujeres cayó un 25% en el mismo periodo.

Datos sobre feminicidios en México. (Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP))

Datos sobre homicidios dolosos de mujeres en México. (Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP))

No obstante, los casos de lesiones dolosas con víctimas mujeres registraron un alza del 30% y los casos de violación sexual tanto simple como equiparada se acrecentaron un 32%, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Datos sobre lesiones dolosas contra mujeres en México. (Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP))

Datos sobre violación en México. (Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP))

La violencia contra las mujeres y al interior de las familias es difícil de ser visibilizada y combatida porque suele cometerse dentro de los hogares y ya que la persona agresora suele ser la pareja o un integrante de la familia.

“Ocurre sobre todo en un espacio privado y se da entre personas que tienen relaciones de confianza, en principio de cariño y de dependencia. Esto provoca que este tipo de violencia pueda permanecer más oculta, que haya más miedo a denunciar o incluso se normalicen ciertas conductas como el miedo a represalias o la violencia económica”, explica la representante de ONU Mujeres en México.