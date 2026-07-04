El Mundial 2026 no causa violencia de género pero sí la detona: el riesgo para mujeres aumenta

Ya que muchas víctimas no pueden pedir ayuda directamente, debe existir una responsabilidad compartida en donde vecinos, amigos, familiares y cualquier persona cercana puedan identificar señales de alerta y ayudar a la persona que sufre violencia a acceder a canales de ayuda y denuncia, considera Betancur González.
La violencia no se presenta solo como golpes o agresiones físicas: puede expresarse a través de gritos, insultos, humillaciones, amenazas, control constante, aislamiento, control del dinero, celos e intimidación.
Ganar, empatar o perder un partido nunca debe traducirse en violencia. La violencia es responsabilidad de quien la ejerce.
Eleonora Betancur González, ONU Mujeres México
El Gobierno de México lanzó junto a ONU Mujeres, Unicef y Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) la campaña ‘En equipo contra la violencia familiar’, con la cual se busca concientizar y movilizar a la ciudadanía ante la violencia en los hogares y contra las mujeres.
Para atender a víctimas se cuenta con la Línea de las Mujeres, en la cual se puede obtener ayuda al llamar al 079, mientras para casos de peligro inmediato para la vida o la integridad se debe marcar al 911.
A la par de la campaña junto a las autoridades, la representante de ONU Mujeres recomienda:
-Fortalecer las capacidades institucionales para responder ante casos de violencia de género y familiar de forma efectiva, coordinada y con enfoque de derechos humanos.
-Reforzar sistemas de atención y detección, asegurar que las víctimas sepan en dónde pueden pedir ayuda.
-Promover la generación de evidencia y datos a nivel nacional, así como campañas de concientización.