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México

Cinco años pidiendo ir a casa: la batalla de Miguel Ángel Félix Gallardo por la prisión domiciliaria

El 'Jefe de Jefes' luchó por salir de Puente Grande para cumplir su condena en una finca, pero el caso 'Kiki' Camarena y un brazalete lo mantuvieron tras las rejas hasta sus últimos días.
lun 16 noviembre 2026 08:25 AM
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Penal de Puente Grande (izquierda) y Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Sinaloa (derecha).
Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como 'El jefe de jefes', obtuvo resoluciones a su favor para seguir su sentencia en prisión domiciliaria, pero enfrentó problemas que le impidieron salir del penal de Puente Grande. (Fotos: Cuartoscuro (izq.) y Especial)

Miguel Ángel Félix Gallardo , fundador del Cártel de Guadalajara, nunca logró regresar a casa pese a luchar durante años por cumplir su sentencia en prisión domiciliaria.

Conocido como ‘El Jefe de Jefes’, reclamó públicamente el deterioro que sufría en prisión. “Mi salud es pésima, mi familia está haciendo un hoyo para yo ser enterrado en un árbol”, dijo en una entrevista con Telemundo , publicada en agosto de 2021.

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"Perdí todo": la petición de prisión domiciliaria

De sus 80 años de vida, Félix Gallardo pasó más de tres décadas en prisión. Durante ese tiempo, perdió entre el 50% y 70% de su visión, incluyendo por completo la capacidad de ver con uno de sus ojos; a ello se sumó la pérdida de la audición en uno de sus oídos.

“No tengo pronóstico de vida ninguno, puesto que perdí todo. Perdí la sensibilidad, los oídos, los ojos”, declaró en dicha entrevista para Telemundo.

El Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo de la Ciudad de México le otorgó al ex líder criminal la medida de prisión domiciliaria en septiembre de 2022.

Con ello, Félix Gallardo habría podido continuar su tiempo en reclusión en una finca en Zapopan, Jalisco; sin embargo, obstáculos jurídicos y técnicos provocaron que el fundador del Cártel de Guadalajara pasara sus últimos días en la prisión de Puente Grande, en Jalisco, y solo salió el viernes 13 de noviembre para ser trasladado a un hospital, en donde murió este domingo.

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¿Por qué Félix Gallardo no salió de prisión?

La medida que autorizaba a Félix Gallardo la prisión domiciliaria, dictada por un juez federal, aplicaba solo para la sentencia de 40 años de prisión por narcotráfico y tráfico de armas.

El tema que lo mantuvo fue una segunda condena: la sentencia de 37 años de cárcel por el asesinato de Enrique ‘Kiki’ Camarena, agente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar.

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En 2022, la defensa de Félix Gallardo intentó que ambas condenas se convirtieran en una sentencia concurrente, es decir, que cumpliera sus penas al mismo tiempo y no una tras otra. Con ello, su tiempo pendiente en ese momento hubiera sido de solo 10 años. No obstante, un juez federal rechazó el amparo.

En prisión por un brazalete

Un segundo problema para Félix Gallardo fue técnico. Una de las condiciones para la prisión domiciliaria era que debía portar un dispositivo electrónico de geolocalización para monitorear las 24 horas del día sus movimientos.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la decisión, debido a que consideró que no se cumplía con las condiciones de fiabilidad en el dispositivo de rastreo para vigilar al capo.

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La Dirección General de Prevención y Reinserción Social de Jalisco informó que el juez dejó la diligencia sin efecto debido a dos razones: una solicitud de la FGR para trasladar a Félix Gallardo a un penal federal en Morelos, y los problemas con el brazalete electrónico.

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La empresa Joisan, encargada de supervisar el dispositivo de geolocalización, dio por terminado el contrato para prestar el servicio a Félix Gallardo, bajo la razón de no poder cumplir con los requisitos solicitados por la Fiscalía, por lo cual requería de buscar a otro proveedor

Meses antes de fallecer, Félix Gallardo obtuvo una nueva resolución de un juez federal autorizando la prisión domiciliaria para una de sus sentencias en julio de este año.

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Guadalajara Crimen organizado Drogas

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