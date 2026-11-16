Cinco años pidiendo ir a casa: la batalla de Miguel Ángel Félix Gallardo por la prisión domiciliaria

"Perdí todo": la petición de prisión domiciliaria

De sus 80 años de vida, Félix Gallardo pasó más de tres décadas en prisión. Durante ese tiempo, perdió entre el 50% y 70% de su visión, incluyendo por completo la capacidad de ver con uno de sus ojos; a ello se sumó la pérdida de la audición en uno de sus oídos.

“No tengo pronóstico de vida ninguno, puesto que perdí todo. Perdí la sensibilidad, los oídos, los ojos”, declaró en dicha entrevista para Telemundo.

El Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo de la Ciudad de México le otorgó al ex líder criminal la medida de prisión domiciliaria en septiembre de 2022.

Con ello, Félix Gallardo habría podido continuar su tiempo en reclusión en una finca en Zapopan, Jalisco; sin embargo, obstáculos jurídicos y técnicos provocaron que el fundador del Cártel de Guadalajara pasara sus últimos días en la prisión de Puente Grande, en Jalisco, y solo salió el viernes 13 de noviembre para ser trasladado a un hospital, en donde murió este domingo.





¿Por qué Félix Gallardo no salió de prisión?

La medida que autorizaba a Félix Gallardo la prisión domiciliaria, dictada por un juez federal, aplicaba solo para la sentencia de 40 años de prisión por narcotráfico y tráfico de armas.

El tema que lo mantuvo fue una segunda condena: la sentencia de 37 años de cárcel por el asesinato de Enrique ‘Kiki’ Camarena, agente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar.