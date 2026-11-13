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México

¿Qué le pasó a Miguel Ángel Félix Gallardo? El fundador del Cártel de Guadalajara es trasladado bajo custodia

Miguel Ángel Félix Gallardo es considerado uno de los iniciadores del narcotráfico en México.
vie 13 noviembre 2026 06:44 PM
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En la imagen se ve a Miguel Ángel Félix Gallardo en 2005, durante un traslado en Puente Grande.
Miguel Ángel Félix Gallardo fue vinculado como uno de los hombres que ordenó el asesinato del agente de la DEA en 1985. (Foto: Cuartoscuro )

Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador y exlíder del Cártel de Guadalajara, fue trasladado de la prisión de Puente Grande al hospital privado Country 2000 en la capital de Jalisco.

Autoridades federales y estatales desplegaron un dispositivo de seguridad para llevar al llamado ''Jefe de Jefes'' , de 80 años de edad, hasta el nosocomio.

Antes de ser trasladado, Félix Gallardo tuvo baja oxigenación, alteración del estado de conciencia y desorientación.

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De acuerdo con autoridades, el traslado "se efectuó apegado a los protocolos de seguridad y custodia correspondientes, se realizó con carácter de urgente, en una ambulancia, priorizando la atención médica especializada y fue gestionado por el Grupo de Intervención y Operaciones Táctico Penitenciario de la Policía Estatal Penitenciaria, con el acompañamiento en el trayecto de la Policía Estatal Preventiva".

En septiembre de 2022, el juez Séptimo de Distrito de la Ciudad de México suspendió el traslado de Miguel Ángel Félix Salgado a prisión domiciliaria. El capo no encontró desde entonces la opción de volver a casa.

¿De qué se acusa a Miguel Ángel Félix Gallardo?

Félix Gallardo, de 76 años, fue detenido en 1989 acusado de tráfico de drogas y otros delitos. Desde entonces permanece en el Penal de Puente Grande, Jalisco.

Treinta y siete años después de haber sido detenido, en 2017, Gallardo fue declarado culpable por la comisión del delito de homicidio calificado, con premeditación y ventaja, por lo que además de pasar más tiempo en prisión, fue sentenciado a pagar 20 millones 810,000 pesos como reparación del daño por la muerte del agente y de un piloto de nacionalidad mexicana.

En dicho penal estuvo detenido también Joaquín "El Chapo" Guzmán, de donde se fugó por primera vez de prisión en 2001.

¿Qué dijo Félix Gallardo en su última entrevista?

En agosto de 2021, Félix Gallardo concedió una entrevista a Telemundo en la que aseguró que no tiene esperanzas de vida ni de salir en libertad, pues su estado de salud es grave.

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En ese momento, al ser cuestionado sobre la amnistía propuesta por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para los reos mayores de 75 años salieran de prisión, el capo aseguró no estar interesado en ello, aunque le mandó buenos deseos al entonces mandatario federal.

Días después, López Obrador agradeció al exlíder del Cártel de Guadalajara, los buenos deseos hacia su gobierno y aseguró que si estaba en condiciones de obtener su libertad, él no se opondría.

Gallardo es considerado uno de los iniciadores del narcotráfico en México.

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Narcotráfico Jalisco Guadalajara

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