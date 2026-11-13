¿Qué le pasó a Miguel Ángel Félix Gallardo? El fundador del Cártel de Guadalajara es trasladado bajo custodia

De acuerdo con autoridades, el traslado "se efectuó apegado a los protocolos de seguridad y custodia correspondientes, se realizó con carácter de urgente, en una ambulancia, priorizando la atención médica especializada y fue gestionado por el Grupo de Intervención y Operaciones Táctico Penitenciario de la Policía Estatal Penitenciaria, con el acompañamiento en el trayecto de la Policía Estatal Preventiva".

En septiembre de 2022, el juez Séptimo de Distrito de la Ciudad de México suspendió el traslado de Miguel Ángel Félix Salgado a prisión domiciliaria. El capo no encontró desde entonces la opción de volver a casa.

¿De qué se acusa a Miguel Ángel Félix Gallardo?

Félix Gallardo, de 76 años, fue detenido en 1989 acusado de tráfico de drogas y otros delitos. Desde entonces permanece en el Penal de Puente Grande, Jalisco.

Treinta y siete años después de haber sido detenido, en 2017, Gallardo fue declarado culpable por la comisión del delito de homicidio calificado, con premeditación y ventaja, por lo que además de pasar más tiempo en prisión, fue sentenciado a pagar 20 millones 810,000 pesos como reparación del daño por la muerte del agente y de un piloto de nacionalidad mexicana.

En dicho penal estuvo detenido también Joaquín "El Chapo" Guzmán, de donde se fugó por primera vez de prisión en 2001.

¿Qué dijo Félix Gallardo en su última entrevista?

En agosto de 2021, Félix Gallardo concedió una entrevista a Telemundo en la que aseguró que no tiene esperanzas de vida ni de salir en libertad, pues su estado de salud es grave.