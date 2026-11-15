Devolverles la vida a tres ríos: la promesa de Sheinbaum que aún enfrenta contaminación y pendientes

En Poncitlán, agrega, una planta de tratamiento fue rehabilitada recientemente después de permanecer más de 10 años sin funcionar, periodo durante el cual recibió y desechó residuos orgánicos directamente al río.

La investigadora también cuestiona el funcionamiento de la planta de El Ahogado, entre Tlajomulco y El Salto, así como los trabajos pendientes en la planta de Agua Prieta, cuya operación requiere completar un colector para recibir las aguas residuales del Área Metropolitana de Guadalajara.

"El factor más crítico son las descargas del sector industrial manufacturero. Se debe transitar hacia un modelo de economía circular y exigir descarga cero a los cuerpos de agua", sostiene.

Inspecciones y clausuras a industrias contaminantes

El control de las descargas industriales es uno de los principales retos de la estrategia federal. De acuerdo con el diagnóstico de las autoridades, la contaminación de los tres ríos no proviene de una sola fuente: también intervienen las aguas residuales municipales, la disposición inadecuada de residuos y la contaminación difusa por agroquímicos.

Para identificar los puntos críticos, las dependencias federales recorrieron más de 340 kilómetros de cauces, tomaron muestras en 322 sitios e identificaron 3,202 descargas, 479 tiraderos clandestinos y más de 1,745 industrias prioritarias.

Entre 2025 y 2026, la Profepa y la Conagua realizaron más de 333 visitas de inspección a industrias en las tres cuencas. Como resultado, reportaron al menos 33 clausuras parciales o totales y 42 empresas sancionadas.

En la cuenca del río Tula se efectuaron 116 visitas de inspección, 23 de ellas conjuntas entre ambas dependencias. Se impusieron 17 clausuras, 15 totales y dos parciales, mientras que 28 empresas fueron sancionadas. Además, más de 40 procedimientos administrativos continúan en curso.

En el Atoyac se realizaron 89 visitas en 18 municipios de Puebla y Tlaxcala. Las autoridades impusieron al menos ocho clausuras y sancionaron a seis empresas.

Por su parte, en la cuenca Lerma-Santiago se contabilizaron 128 inspecciones en 26 municipios de cinco estados, con ocho clausuras y ocho empresas sancionadas.

Las revisiones también derivaron en órdenes de medidas correctivas. En Tula se solicitaron 119, de las cuales 24 ya fueron cumplidas; en Atoyac, 156, con 12 atendidas, y en Lerma-Santiago, 185, de las cuales 19 se reportaron como cumplidas.

Además, las autoridades solicitaron estudios de daño ambiental a 22 empresas para establecer las medidas de reparación y compensación correspondientes. Las multas susceptibles de conmutación buscarán destinarse a proyectos de restauración en las propias cuencas.

Pese a estos resultados, René Romero, habitante de Tula y representante de la iniciativa Río Tula: Restauración y Justicia Socioecológica e Hidrológica, considera que las acciones no atienden de fondo el origen de la contaminación.

"Las industrias deberían tratar sus descargas antes de verterlas al drenaje municipal; actualmente el gobierno asume el costo del saneamiento de aguas industriales privadas", cuestiona.

El habitante también advierte sobre los efectos de las obras hidráulicas en los ecosistemas. En el río Tula, señala, los trabajos de protección contra inundaciones han implicado la colocación de tapetes de concreto y gaviones o muros de piedra en distintos tramos, lo que afecta la vegetación del bosque de galería, donde crecen especies como ahuehuetes y sauces.

A su juicio, estas intervenciones dificultan la recuperación de la vegetación ribereña y no necesariamente contribuyen a restaurar el funcionamiento natural del río.