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México

El hermano de "El Mencho", Antonio Oseguera, es condenado a 22 años de cárcel en EU por narcotráfico

Antonio Oseguera Cervantes, hermano de "El Mencho", fue sentenciado en EU a 22 años de prisión, tras declararse culpable de tráfico de drogas y posesión de armas.
sáb 14 noviembre 2026 06:34 PM
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Agentes reasguardan la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) por el traslado de Antonio Oseguera en el año 2022.
Antonio Oseguera, hermano de "El Mencho", fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada tras ser capturado en Jalisco en el año 2022. (Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro)

Antonio Oseguera Cervantes, hermano del fallecido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) , "El Mencho", fue sentenciado a 22 años y medio de prisión en Estados Unidos, según reveló este viernes el Departamento de Justicia de ese país.

Oseguera Cervantes, de 67 años, también conocido como "Tony Montana", se declaró culpable en agosto pasado de "conspirar para distribuir cocaína y metanfetamina" y de "uso, porte y posesión de arma en apoyo de la conspiración de tráfico de drogas".

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Oriundo del estado de Michoacán, operó para los cárteles de México durante más de dos décadas: primero lo hizo para el Cártel del Milenio, entre 2002 y 2010, aproximadamente, y luego para su hermano, Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho" .

"El Mencho", quien cofundó el CJNG y lo convirtió en uno de los cárteles más poderosos y sangrientos de México, murió en un asalto a su refugio por parte del Ejército mexicano en febrero de este año, un operativo que luego provocó disturbios en amplias regiones del país.

"Oseguera Cervantes fue mucho más que el hermano de 'El Mencho'. Desempeñó un papel significativo en la construcción del CJNG, convirtiéndolo en una de las organizaciones terroristas extranjeras más violentas del mundo", afirmó el comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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Oseguera fue detenido a finales de diciembre de 2022 y extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025.

Así fue la captura del hermano de "El Mencho" en Jalisco

Antonio Oseguera Cervantes, alias "Tony Montana", fue detenido por segunda ocasión el 20 de diciembre de 2022 en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en un operativo federal que presuntamente no registró disparos.

La captura fue ejecutada por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, tras un trabajo de seguimiento que permitió ubicarlo en una zona residencial, a unos 25 kilómetros de Guadalajara.

De acuerdo con la Sedena, Oseguera Cervantes era señalado como presunto operador logístico del Cártel Jalisco Nueva Generación.

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Los archivos lo identifican como quien "estaba a cargo de la adquisición de armamento en grandes cantidades, la coordinación de acciones violentas contra grupos antagónicos y el manejo de operaciones de lavado de dinero" para la organización que encabezaba su hermano.

Las autoridades reportaron que al momento de su detención le aseguraron seis armas cortas, un arma larga, nueve cargadores, un paquete con posible cocaína y dos vehículos.

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Tras su aseguramiento, fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), adscrita a la Fiscalía General de la República, por delitos contra la salud, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y delincuencia organizada.

Esa no fue su primera detención. En diciembre de 2015 ya había sido atrapado también en Tlajomulco de Zúñiga, y retenido por una acusación similar, pero recuperó su libertad porque se consideró que se había violado su debido proceso.

La segunda condena de Antonio Oseguera en EU

El hermano de "El Mencho" cumplirá su segunda condena en Estados Unidos.

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En 1996 ya había sido arrestado y sentenciado a 63 meses de prisión por conspiración para distribuir heroína.

En esa época, Antonio Oseguera ya llevaba casi 20 años viviendo en Estados Unidos, pues llegó allá a los 16 años, alrededor de 1974, primero vivió en Los Ángeles y luego en San Francisco; sin embargo, tras cometer el crimen que lo llevó a prisión, terminó siendo deportado a México en 2001.

Aparentemente, el vínculo con su hermano empieza tras su deportación. Para esta nueva sentencia, de 22 años y medio, Antonio Oseguera fue entregado a Estados Unidos el 27 de febrero del 2025, como parte del traslado de 29 narcotraficantes de alto perfil.

-Con información de AFP

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Nemesio Oseguera, el "Mencho" Departamento de Justicia Estados Unidos

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