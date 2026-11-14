El hermano de "El Mencho", Antonio Oseguera, es condenado a 22 años de cárcel en EU por narcotráfico

Oriundo del estado de Michoacán, operó para los cárteles de México durante más de dos décadas: primero lo hizo para el Cártel del Milenio, entre 2002 y 2010, aproximadamente, y luego para su hermano, Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho" .

"El Mencho", quien cofundó el CJNG y lo convirtió en uno de los cárteles más poderosos y sangrientos de México, murió en un asalto a su refugio por parte del Ejército mexicano en febrero de este año, un operativo que luego provocó disturbios en amplias regiones del país.

"Oseguera Cervantes fue mucho más que el hermano de 'El Mencho'. Desempeñó un papel significativo en la construcción del CJNG, convirtiéndolo en una de las organizaciones terroristas extranjeras más violentas del mundo", afirmó el comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos.



Oseguera fue detenido a finales de diciembre de 2022 y extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025.

Así fue la captura del hermano de "El Mencho" en Jalisco

Antonio Oseguera Cervantes, alias "Tony Montana", fue detenido por segunda ocasión el 20 de diciembre de 2022 en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en un operativo federal que presuntamente no registró disparos.

La captura fue ejecutada por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, tras un trabajo de seguimiento que permitió ubicarlo en una zona residencial, a unos 25 kilómetros de Guadalajara.

De acuerdo con la Sedena, Oseguera Cervantes era señalado como presunto operador logístico del Cártel Jalisco Nueva Generación.