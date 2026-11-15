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México

Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Jefe de Jefes”, muere tras complicaciones de salud

El fundador del Cártel de Guadalajara falleció este domingo 15 de noviembre, dos días después de ser trasladado de emergencia desde el penal de Puente Grande a un hospital privado en Guadalajara.
dom 15 noviembre 2026 03:26 PM
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En la imagen se ve a Miguel Ángel Félix Gallardo en 2005, durante un traslado en Puente Grande.
Miguel Ángel Félix Gallardo fue vinculado como uno de los hombres que ordenó el asesinato del agente de la DEA en 1985. (Cuartoscuro)

Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes” y fundador del extinto Cártel de Guadalajara, murió a los 80 años en Jalisco, luego de presentar complicaciones graves de salud, confirmó este domingo 15 de noviembre la Secretaría de Seguridad estatal.

De acuerdo con la dependencia, el exlíder criminal falleció alrededor de las 14:00 horas a consecuencia de una falla orgánica múltiple, según el reporte del personal médico encargado de su atención.

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Félix Gallardo permanecía hospitalizado luego de fue trasladado el pasado viernes 13 de noviembre desde la Comisaría de Sentenciados del complejo penitenciario de Puente Grande hacia un hospital de la colonia Lomas del Country, en Guadalajara, donde recibió atención médica especializada.

De Puente Grande al hospital: sus últimos días

El deterioro de su estado de salud obligó a las autoridades penitenciarias a gestionar su traslado médico. El exnarcotraficante presentaba diversas complicaciones, entre ellas problemas de oxigenación, alteraciones en su estado de conciencia y desorientación.

De acuerdo con la información médica, Félix Gallardo padecía 22 afecciones de salud, entre ellas neumonía, que agravaron su condición durante los últimos años.

La movilización se realizó bajo un dispositivo de seguridad, con una ambulancia escoltada por vehículos blindados y unidades de la policía estatal, además de vigilancia aérea durante el recorrido.

Desde 2022, el exlíder criminal solicitó cumplir el resto de su condena bajo arresto domiciliario en Zapopan, debido a sus problemas médicos. Sin embargo, el procedimiento no llegó a concretarse y permaneció recluido hasta su fallecimiento.

¿Quién fue Miguel Ángel Félix Gallardo?

Nacido el 8 de enero de 1946, en Sinaloa, Miguel Ángel Félix Gallardo fue uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, organización criminal que alcanzó una posición central en el tráfico de drogas durante las décadas de 1970 y 1980.

Su nombre quedó ligado al de Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”, con quienes consolidó una estructura que conectó las operaciones del narcotráfico mexicano con las rutas de distribución hacia Estados Unidos.

Por su influencia en ese periodo recibió los sobrenombres de “El Jefe de Jefes” y “El Zar de la droga”.

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Antes de convertirse en uno de los principales objetivos de las autoridades, tuvo vínculos con corporaciones de seguridad en Sinaloa. Posteriormente, su organización adquirió una posición estratégica en el tráfico de marihuana, heroína y cocaína.

¿De qué se acusa a Miguel Ángel Félix Gallardo?

Félix Gallardo fue detenido el 8 de abril de 1989 por delitos relacionados con el narcotráfico y su participación en los asesinatos del agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Enrique “Kiki” Camarena, y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar.

En 2017 fue declarado culpable por el delito de homicidio calificado, con premeditación y ventaja, relacionado con ambos asesinatos. Por estos hechos recibió una sentencia adicional y se estableció el pago de 20 millones 810,000 pesos como reparación del daño.

El exnarcotraficante cumplía dos condenas de 37 y 40 años de prisión en el penal de Puente Grande, donde permaneció recluido desde su detención.

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Narcotráfico Crimen organizado

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