Félix Gallardo permanecía hospitalizado luego de fue trasladado el pasado viernes 13 de noviembre desde la Comisaría de Sentenciados del complejo penitenciario de Puente Grande hacia un hospital de la colonia Lomas del Country, en Guadalajara, donde recibió atención médica especializada.

De Puente Grande al hospital: sus últimos días

El deterioro de su estado de salud obligó a las autoridades penitenciarias a gestionar su traslado médico. El exnarcotraficante presentaba diversas complicaciones, entre ellas problemas de oxigenación, alteraciones en su estado de conciencia y desorientación.

De acuerdo con la información médica, Félix Gallardo padecía 22 afecciones de salud, entre ellas neumonía, que agravaron su condición durante los últimos años.

La movilización se realizó bajo un dispositivo de seguridad, con una ambulancia escoltada por vehículos blindados y unidades de la policía estatal, además de vigilancia aérea durante el recorrido.

Desde 2022, el exlíder criminal solicitó cumplir el resto de su condena bajo arresto domiciliario en Zapopan, debido a sus problemas médicos. Sin embargo, el procedimiento no llegó a concretarse y permaneció recluido hasta su fallecimiento.

¿Quién fue Miguel Ángel Félix Gallardo?

Nacido el 8 de enero de 1946, en Sinaloa, Miguel Ángel Félix Gallardo fue uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, organización criminal que alcanzó una posición central en el tráfico de drogas durante las décadas de 1970 y 1980.

Su nombre quedó ligado al de Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”, con quienes consolidó una estructura que conectó las operaciones del narcotráfico mexicano con las rutas de distribución hacia Estados Unidos.

Por su influencia en ese periodo recibió los sobrenombres de “El Jefe de Jefes” y “El Zar de la droga”.