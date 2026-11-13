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México

EU golpea redes criminales en Guatemala ligadas al Cártel de Sinaloa y CJNG

Washington señala a dos grupos guatemaltecos de facilitar el almacenamiento, protección y traslado de drogas hacia México y Estados Unidos.
vie 13 noviembre 2026 05:24 PM
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En la imagen se ve a un elemento del Cártel Jalisco en una zona de Michoacán.
El Cártel Jalisco es uno de los beneficiados del apoyo de grupo de Guatemala. (Foto: Cuartoscuro)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a las organizaciones criminales guatemaltecas Los Mendoza y Los Huistas, señaladas de brindar apoyo logístico a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) mediante el control de corredores estratégicos para el tráfico de drogas en las fronteras de Guatemala con México y Honduras.

La medida fue anunciada este 13 de noviembre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que señaló que ambos grupos facilitan la recepción, almacenamiento, protección y traslado transfronterizo de narcóticos con destino a Estados Unidos y otros mercados internacionales.

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¿De qué acusa EU a las organizaciones guatemaltecas?

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, estas organizaciones mantienen alianzas con los cárteles mexicanos para gestionar operaciones logísticas que permiten trasladar drogas hacia México y posteriormente distribuirlas en otros países. Entre las sustancias que circulan a través de estas redes se encuentran fentanilo, cocaína y metanfetamina.

Los Mendoza, una organización criminal de base familiar fundada en la década de 1980, fue señalada de funcionar como intermediaria de transporte y logística para el Cártel de Sinaloa . Su operación facilita el acceso a cruces fronterizos, pistas aéreas clandestinas, instalaciones de almacenamiento y redes locales de protección en los departamentos guatemaltecos de San Marcos, Huehuetenango y Petén.

Además del narcotráfico, el Tesoro estadounidense atribuyó a Los Mendoza actividades relacionadas con asesinatos por encargo y lavado de dinero, así como intereses económicos en la desposesión de tierras, la ganadería, los negocios agrícolas y las inversiones inmobiliarias en Petén, Izabal y la zona fronteriza con México.

Por su parte, Los Huistas, activos desde la década de 1990, fueron identificados como un eslabón importante en la cadena de tráfico de cocaína desde Sudamérica, a través de México, hasta Estados Unidos. Según la OFAC, mantienen vínculos operativos tanto con el Cártel de Sinaloa como con el CJNG, a los que proporcionan apoyo logístico y protección para sus cargamentos de droga.

El Departamento del Tesoro también señaló que Los Huistas han establecido relaciones de larga duración con empresarios, funcionarios policiales y políticos locales, lo que les ha permitido desarrollar influencia política y acceso institucional en algunas zonas del noroeste de Guatemala, además de proteger sus operaciones frente a las autoridades.

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¿Qué consecuencias habrá para Los Mendoza?

Las sanciones contra Los Mendoza se aplicaron bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, esta última relacionada con el combate al terrorismo. En el caso de Los Huistas, la medida se sustentó en la orden ejecutiva 13224.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la acción busca exhibir los vínculos entre organizaciones criminales guatemaltecas con influencia política y grupos mexicanos designados por Washington como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados.

Como consecuencia de las sanciones, los bienes e intereses patrimoniales de las organizaciones que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses quedarán bloqueados y deberán ser reportados a la OFAC. También quedarán bloqueadas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, en al menos 50% de una o varias personas sancionadas.

El Departamento del Tesoro advirtió que las restricciones prohíben, salvo autorización o excepción, las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de Estados Unidos que involucren bienes o intereses de los sancionados.

La medida fue coordinada con el Departamento de Estado, que anunció de manera simultánea la designación de Los Lorenzanas, otra organización criminal guatemalteca, como organización terrorista extranjera y terrorista global especialmente designada.

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Ciudad de Guatemala Narcotráfico Ismael 'El Mayo' Zambada Joaquín Guzmán Loera

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