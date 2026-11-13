EU golpea redes criminales en Guatemala ligadas al Cártel de Sinaloa y CJNG

¿De qué acusa EU a las organizaciones guatemaltecas?

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, estas organizaciones mantienen alianzas con los cárteles mexicanos para gestionar operaciones logísticas que permiten trasladar drogas hacia México y posteriormente distribuirlas en otros países. Entre las sustancias que circulan a través de estas redes se encuentran fentanilo, cocaína y metanfetamina.

Los Mendoza, una organización criminal de base familiar fundada en la década de 1980, fue señalada de funcionar como intermediaria de transporte y logística para el Cártel de Sinaloa . Su operación facilita el acceso a cruces fronterizos, pistas aéreas clandestinas, instalaciones de almacenamiento y redes locales de protección en los departamentos guatemaltecos de San Marcos, Huehuetenango y Petén.

Además del narcotráfico, el Tesoro estadounidense atribuyó a Los Mendoza actividades relacionadas con asesinatos por encargo y lavado de dinero, así como intereses económicos en la desposesión de tierras, la ganadería, los negocios agrícolas y las inversiones inmobiliarias en Petén, Izabal y la zona fronteriza con México.

Por su parte, Los Huistas, activos desde la década de 1990, fueron identificados como un eslabón importante en la cadena de tráfico de cocaína desde Sudamérica, a través de México, hasta Estados Unidos. Según la OFAC, mantienen vínculos operativos tanto con el Cártel de Sinaloa como con el CJNG, a los que proporcionan apoyo logístico y protección para sus cargamentos de droga.

El Departamento del Tesoro también señaló que Los Huistas han establecido relaciones de larga duración con empresarios, funcionarios policiales y políticos locales, lo que les ha permitido desarrollar influencia política y acceso institucional en algunas zonas del noroeste de Guatemala, además de proteger sus operaciones frente a las autoridades.