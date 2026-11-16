México “coquetea” con China: viaje de Sheinbaum, una apuesta por inversión y nuevos mercados para México

En los días que estará fuera del país, en tres tendrá una agenda con actividades públicas: una reunión con la comunidad de mexicanos en China, será oradora en un foro que reúne a más de 1,000 empresarios globales; asistirá a un encuentro con su homólogo y anfitrión, Xi Jinping; sostendrá diálogos privados con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, el primer ministro de Vietnam Tô Lâm y el jefe de Australia, Anthony Albanese; además de recibir la estafeta de la APEC para 2028.

Internacionalistas consultados explican que el séptimo viaje internacional que realiza la presidenta Sheinbaum y el primero a Asia, permitirá a México ampliar su comercio internacional, promover el Plan México, así como diversificar la política comercial ante la tensión que ha marcado la relación con Estados Unidos, aunque ello no implica un distanciamiento del gobierno de Donald Trump.

“Es una oportunidad precisamente para ampliar la política exterior mexicana en un momento en el que la relación con los Estados Unidos tiene tensión y baches en cuestiones comerciales y geopolíticas. La relevancia que tiene la visita y este encuentro con el presidente Xi Jinping es porque México puede transformar el diálogo en cooperación tecnológica, diversificación económica y mejores capacidades nacionales”, plantea Carlos Manuel López Alvarado, internacionalista y catedrático de la UNAM.



El reto no es sencillo. Y aunque es difícil poner fin a la dependencia comercial de México hacia Estados Unidos, puede ser el inicio para diversificar sus relaciones.

"A México le beneficiaría una estrategia de hedging, que es que un Estado preserve distintas opciones frente a un entorno de incertidumbre como el que estamos viviendo, es decir, evitar comprometerse completamente con una sola potencia", explica Víctor Manuel Elías Miranda, internacionalista, especialista en China y catedrático de la Universidad Ibero.

Disminuir la dependencia de EU, el reto

La APEC es un foro que reúne a 21 economías de la Cuenca del Pacífico , incluidas las dos más grandes del mundo: China y Estados Unidos. En conjunto representa el 60% del PIB mundial y 50% del comercio global.