México “coquetea” con China: viaje de Sheinbaum, una apuesta por inversión y nuevos mercados para México

En medio de la tensión con China por la imposición de aranceles , la presidenta Claudia Sheinbaum viaja a Shenzhen para participar en la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, en donde más allá de ser oradora del Consejo Asesor de Negocios, buscará promover el Plan México y fortalecer lazos económicos y comerciales con el gigante asiático y la segunda economía del mundo.
La visita de Sheinbaum será exprés. Salió el 15 y volverá el 20, justo a tiempo para participar en el desfile cívico-militar por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana.
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En los días que estará fuera del país, en tres tendrá una agenda con actividades públicas: una reunión con la comunidad de mexicanos en China, será oradora en un foro que reúne a más de 1,000 empresarios globales; asistirá a un encuentro con su homólogo y anfitrión, Xi Jinping; sostendrá diálogos privados con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, el primer ministro de Vietnam Tô Lâm y el jefe de Australia, Anthony Albanese; además de recibir la estafeta de la APEC para 2028.
Internacionalistas consultados explican que el séptimo viaje internacional que realiza la presidenta Sheinbaum y el primero a Asia, permitirá a México ampliar su comercio internacional, promover el Plan México, así como diversificar la política comercial ante la tensión que ha marcado la relación con Estados Unidos, aunque ello no implica un distanciamiento del gobierno de Donald Trump.
“Es una oportunidad precisamente para ampliar la política exterior mexicana en un momento en el que la relación con los Estados Unidos tiene tensión y baches en cuestiones comerciales y geopolíticas. La relevancia que tiene la visita y este encuentro con el presidente Xi Jinping es porque México puede transformar el diálogo en cooperación tecnológica, diversificación económica y mejores capacidades nacionales”, plantea Carlos Manuel López Alvarado, internacionalista y catedrático de la UNAM.
El reto no es sencillo. Y aunque es difícil poner fin a la dependencia comercial de México hacia Estados Unidos, puede ser el inicio para diversificar sus relaciones.
"A México le beneficiaría una estrategia de hedging, que es que un Estado preserve distintas opciones frente a un entorno de incertidumbre como el que estamos viviendo, es decir, evitar comprometerse completamente con una sola potencia", explica Víctor Manuel Elías Miranda, internacionalista, especialista en China y catedrático de la Universidad Ibero.
Disminuir la dependencia de EU, el reto
La APEC es un foro que reúne a 21 economías de la Cuenca del Pacífico , incluidas las dos más grandes del mundo: China y Estados Unidos. En conjunto representa el 60% del PIB mundial y 50% del comercio global.
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La presidenta lo sabe y quiere promocionar el Plan México , el cual anunció para hacer frente a la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles.
“Vamos a hablar del Plan México, de lo que hemos hecho, de lo que significa el modelo de desarrollo económico de nuestro país y lo que significan también las características para la inversión en México. Pero esencialmente es Plan México y su significado, y cómo pueden participar con inversiones en nuestro país”, explicó Sheinbaum.
México es la décima tercera economía del mundo y con China tiene una relación clave: es su segundo socio comercial y ambos tienen un intercambio comercial superior a los 100,000 millones de dólares.
Sin embargo, México tiene un déficit en esa balanza comercial (la diferencia entre lo que vende y compra a China), que asciende a 94,878 millones de dólares, pues entre enero y septiembre de este año las exportaciones hacia ese país asiático fueron de 11,100 millones de dólares y las importaciones de 105,978 millones de dólares, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía.
México compra a China principalmente teléfonos, partes y accesorios de máquinas, automóviles, autopartes, circuitos electrónicos integrados; mientras que vende minerales de cobre, accesorios de vehículos, aparatos para ciencias médicas, aparatos para purificar líquidos o gases.
Con la séptima visita de un mandatario mexicano a China desde que se establecieron relaciones diplomáticas en 1972, México busca fortalecer la presencia en la región, pero ello no implica alearse ni mucho menos romper con Estados Unidos.
“¿Acercarse a China significa alejarse de los Estados Unidos? No… La diversificación implica ampliar los socios y mecanismos de cooperación, no alejarnos de Estados Unidos ni de Canadá”, afirma Carlos Manuel López.
Pero este acercamiento permitirá alejarse al menos un poco de la dependencia comercial que hay con Estados Unidos, la cual alcanzó una balanza comercial de 301,658 millones de dólares en 2025.
"Esta agenda que ha propuesto el gobierno mexicano en APEC, es muy importante para diversificar relaciones, lo cual no equivale a sustituir la dependencia estadounidense por una dependencia ahora de China", señala Elías Miranda.
La visita de Sheinbaum se da a casi un año de que el gobierno mexicano anunciara la imposición de aranceles de 50% a productos Made in China como calzado, automotriz y textiles, sin embargo, los especialistas consideran que a Xi Jinping le interesa tener acuerdos con México, lo que puede incomodar a su principal socio comercial: Estados Unidos.
México podría mandar un mensaje de presión al gobierno estadounidense y que puede molestar a Donald Trump en el contexto del TMEC”
Carlos Manuel López, internacionalista y profesor de la UNAM.
Aunque México no sustituirá a Estados Unidos, con China puede avanzar en proyectos específicos y acuerdos comerciales, entre ellos, para replicar el modelo de hospitales inteligentes en México, en economía circular y la transformación de la basura así como el desarrollo científico y tecnológico.
“No es que vayamos a sustituir a China por Estados Unidos, porque eso es imposible en materia comercial, pero sí podemos colaborar en proyectos específicos, como la cuestión industrial, en materia de salud, en educación y en articular las cadenas productivas”, explica López Alvarado.
El fentanilo, un tema fuera de la agenda
Aunque China es un país clave para el tráfico de fentanilo ilegal, los especialistas coinciden que no será un tema relevante en la agenda entre ambos jefes de Estado.
“En China se consiguen muchos precursores químicos. Entonces, es un tema que se tendría que hablar, pero no creo que forma parte de alguna declaración conjunta que se tenga después de la reunión entre Sheinbaum y Xi Jinping”, agrega López.
El gobierno de Donald Trump ha señalado a China como el principal proveedor de precursores químicos con los que los cárteles mexicanos producen fentanilo, opioide que luego envían a Estados Unidos.
En el oficio que enviaron la Secretaría de Gobernación y Relaciones Exteriores al Senado de la República para informar sobre la salida de la presidenta Sheinbaum del país, no se menciona algún tema relacionado con el manejo de sustancias. Solo se informa que la presencia de México en la región de mayor dinamismo económico a nivel mundial permitirá promover las inversiones del Plan México, la diversificación de mercados así como impulsar el diálogo y la cooperación en comercio, inversión, innovación tecnológica y desarrollo sostenible.
Más allá de los temas y los acuerdos que durante este viaje alcance la presidenta Sheinbaum, para los expertos lo relevante es que México tenga una presencia en el ámbito internacional.
México está transitando de una diplomacia muy contenida, que fue característica primordial del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hacia una política exterior con mucho mayor protagonismo"
Víctor Manuel Elías Miranda, internacionalista de la Ibero.