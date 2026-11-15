Del Rancho Búfalo al secuestro de Kiki Camarena: la cronología que desencadenó la lucha contra el narco

Tras la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, está uno de los episodios más violentos y trascendentes de la historia del narcotráfico en México: el secuestro y asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
El secuestro en Guadalajara, en febrero de 1985, abrió una crisis entre México y Estados Unidos y reavivó los vínculos entre organizaciones criminales y funcionarios mexicanos.
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Rancho "El Búfalo que detonó el conflicto
En 1984, Camarena trabajaba en la oficina de la DEA en Guadalajara, su labor consistía en investigar las redes de narcotráfico que operaban en el país y que enviaban drogas hacia Estados Unidos.
Uno de los objetivos de las autoridades era el rancho El Búfalo, una enorme plantación de marihuana ubicada en Chihuahua y vinculada con Rafael Caro Quintero, integrante del Cártel de Guadalajara.
La operación para desmantelar el rancho se concretó en noviembre de 1984, con la participación de autoridades mexicanas y estadounidenses.
La acusación presentada posteriormente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que Caro Quintero responsabilizó a Camarena de haber conducido a las autoridades hasta ese lugar.
Esto habría sido una de los razones detrás del secuestro y asesinato del agente.
La investigación también involucró al piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, quien colaboraba con las autoridades antidrogas y realizaba vuelos de reconocimiento para identificar plantíos y operaciones de los traficantes.
El secuestro de "Kiki" Camarena en Guadalajara
El 7 de febrero de 1985, Camarena salió de las instalaciones donde trabajaba, cerca del consulado estadounidense en Guadalajara, para reunirse con su esposa.
En el trayecto, varios hombres lo obligaron a subir a un automóvil, uno de los agresores se habría identificado como policía mexicano. A la par, el piloto Alfredo Zavala Avelar también fue secuestrado en las inmediaciones del aeropuerto de Guadalajara.
La desaparición de provocó que la DEA comenzara a buscar información sobre su paradero y pidió apoyo a las autoridades mexicanas.
Por lo que se tomó la decisión de desplegar agentes adicionales en Guadalajara y coordinar la búsqueda con sus oficinas en México, Estados Unidos y otros países de América Latina.
Así, se vinculó que los integrantes del Cártel de Guadalajara estarían detrás de las desapariciones, entre ellos Caro Quintero, Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como Don Neto.
Camarena fue llevado a un inmueble utilizado por integrantes de la organización criminal, donde fue interrogado y torturado durante aproximadamente dos días.
De acuerdo con la reconstrucción de la DEA, se cree que murió el 9 de febrero, aunque su cuerpo no fue localizado sino hasta semanas después.
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El hallazgo de los cuerpos y la Operación Leyenda
El 5 de marzo de 1985, los cuerpos de Camarena y Zavala fueron encontrados en una zona rural de Michoacán, cerca de Zamora. Los análisis forenses confirmaron que ambos habían sido sometidos a violencia extrema y que sus cuerpos habían sido trasladados y abandonados en ese lugar.
El artículo “Enrique Camarena Case: A Forensic Nightmare”, publicado en septiembre de 1989 por el FBI Law Enforcement Bulletin, documentó problemas como la contaminación de escenas, la destrucción de evidencia y las dificultades para realizar los análisis forenses.
El texto también señaló que algunos funcionarios mexicanos habían obstaculizado y buscado dar por concluido el caso antes de tiempo.
La DEA puso en marcha la Operación Leyenda, nombre con el que se conoció la investigación para identificar y llevar ante la justicia a los responsables del secuestro y asesinato.
El caso llevó a la detención y procesamiento de varios personajes relacionados con el Cártel de Guadalajara y con el secuestro. Entre los nombres que aparecieron en las investigaciones estuvieron Caro Quintero, Félix Gallardo, Don Neto, el empresario Rubén Zuno Arce y el médico Humberto Álvarez Machain, señalado por su participación en la atención médica que permitió prolongar la tortura de Camarena.
Crisis entre México y Estados Unidos
Mientras las autoridades estadounidenses reclamaban resultados, funcionarios mexicanos cuestionaban las medidas de presión adoptadas desde el otro lado de la frontera.
En febrero de 1985, Estados Unidos intensificó las inspecciones aduaneras a los vehículos que ingresaban desde México. La medida provocó largas filas y retrasos en los cruces fronterizos, y fue interpretada por el gobierno mexicano como una forma de presionar para acelerar la investigación.
El 19 de febrero, el gobierno mexicano presentó una protesta diplomática ante Washington por las revisiones.
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Para abril de 1986, el presidente Ronald Reagan emitió la Directiva de Seguridad Nacional 221, que consideró la producción y el tráfico de drogas como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y respaldó una participación más activa de sus instituciones en el combate al narcotráfico fuera de su territorio.
La caída del Cártel de Guadalajara y el origen de nuevas organizaciones
El asesinato de Kiki Camarena marcó un quiebre para la organización que encabezaba Miguel Ángel Félix Gallardo.
Rafael Caro Quintero fue detenido en Costa Rica en abril de 1985 y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, también cayó ese año. Félix Gallardo permaneció prófugo hasta abril de 1989, cuando fue detenido en Guadalajara.
Hasta 2017, 32 años después de los hechos , un juzgado federal sentenció a Miguel Ángel Félix Gallardo a 37 años de prisión por el asesinato del agente de la DEA.
La captura de Félix Gallardo debilitó al Cártel de Guadalajara, la cual había conseguido articular a distintos operadores y controlar rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, mediante acuerdos que permitían distribuir territorios y evitar disputas entre sus integrantes.
De esa fragmentación surgieron algunas de las organizaciones que marcarían el narcotráfico mexicano durante las décadas siguientes.
Por un lado, Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada y otros operadores consolidaron una estructura que posteriormente sería conocida como el Cártel de Sinaloa.