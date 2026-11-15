Del Rancho Búfalo al secuestro de Kiki Camarena: la cronología que desencadenó la lucha contra el narco

Rancho "El Búfalo que detonó el conflicto

En 1984, Camarena trabajaba en la oficina de la DEA en Guadalajara, su labor consistía en investigar las redes de narcotráfico que operaban en el país y que enviaban drogas hacia Estados Unidos.

Uno de los objetivos de las autoridades era el rancho El Búfalo, una enorme plantación de marihuana ubicada en Chihuahua y vinculada con Rafael Caro Quintero, integrante del Cártel de Guadalajara.

Miguel Ángel Félix Gallardo fue vinculado como uno de los hombres que ordenó el asesinato del agente de la DEA en 1985. (Cuartoscuro)



La operación para desmantelar el rancho se concretó en noviembre de 1984, con la participación de autoridades mexicanas y estadounidenses.

La acusación presentada posteriormente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que Caro Quintero responsabilizó a Camarena de haber conducido a las autoridades hasta ese lugar.

Esto habría sido una de los razones detrás del secuestro y asesinato del agente.

La investigación también involucró al piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, quien colaboraba con las autoridades antidrogas y realizaba vuelos de reconocimiento para identificar plantíos y operaciones de los traficantes.

El secuestro de "Kiki" Camarena en Guadalajara

El 7 de febrero de 1985, Camarena salió de las instalaciones donde trabajaba, cerca del consulado estadounidense en Guadalajara, para reunirse con su esposa.

En el trayecto, varios hombres lo obligaron a subir a un automóvil, uno de los agresores se habría identificado como policía mexicano. A la par, el piloto Alfredo Zavala Avelar también fue secuestrado en las inmediaciones del aeropuerto de Guadalajara.

Enrique “Kiki” Camarena fue un agente encubierto de la DEA, asesinado en 1985 por el Cártel de Guadalajara. (Fotos: dea.gov)



La desaparición de provocó que la DEA comenzara a buscar información sobre su paradero y pidió apoyo a las autoridades mexicanas.

Por lo que se tomó la decisión de desplegar agentes adicionales en Guadalajara y coordinar la búsqueda con sus oficinas en México, Estados Unidos y otros países de América Latina.

Así, se vinculó que los integrantes del Cártel de Guadalajara estarían detrás de las desapariciones, entre ellos Caro Quintero, Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como Don Neto.

Camarena fue llevado a un inmueble utilizado por integrantes de la organización criminal, donde fue interrogado y torturado durante aproximadamente dos días.

De acuerdo con la reconstrucción de la DEA, se cree que murió el 9 de febrero, aunque su cuerpo no fue localizado sino hasta semanas después.