De policía al "Jefe de Jefes": cómo Miguel Ángel Félix Gallardo se convirtió en uno de los criminales más buscados

Junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, “ Don Neto”, Félix Gallardo construyó una de las organizaciones criminales más poderosas de aquella época. Su influencia alcanzó distintas regiones del país y sentó las bases para la posterior fragmentación del narcotráfico mexicano.

De policía judicial a narcotraficante

Miguel Ángel Félix Gallardo nació en Culiacán, Sinaloa, en 1946. Estudió la carrera de Comercio, pero abandonó sus estudios para incorporarse a la Policía Judicial Estatal, donde comenzó a trabajar como “ madrina”.

Este término se utilizaba para referirse a personas protegidas por agentes policiales que colaboraban en investigaciones y realizaban actividades ilegales, entre ellas torturar a detenidos o extorsionar a sus familiares.

Posteriormente, se convirtió en guardaespaldas de los hijos del entonces gobernador priista de Sinaloa, etapa en la que, de acuerdo con distintas versiones, presuntamente comenzó a involucrarse en el negocio de las drogas.

Durante esos años también construyó una relación cercana con el mandatario estatal, quien incluso fue padrino de su boda con María Elvira Murillo.

Después de trabajar como guardaespaldas, Félix Gallardo se incorporó a la organización del narcotraficante Pedro Avilés Pérez. Tras la muerte de este último, avanzó en el negocio criminal hasta convertirse en uno de los principales impulsores del Cártel de Guadalajara.

¿Por qué fue conocido como el “Jefe de Jefes”?

A Félix Gallardo se le conoció como el “Jefe de Jefes” o el “Padrino” debido al poder que alcanzó al frente del Cártel de Guadalajara. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid, esta organización se convirtió en una de las principales estructuras del narcotráfico en México, con el control de rutas para el traslado de drogas por el Pacífico y hacia la frontera con Estados Unidos.

El cártel operó durante más de 15 años y controló el tráfico de amapola y mariguana en distintos estados del país, entre ellos Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Sinaloa y Nayarit.