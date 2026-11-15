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México

De policía al "Jefe de Jefes": cómo Miguel Ángel Félix Gallardo se convirtió en uno de los criminales más buscados

Félix Gallardo paso de ser policía judicial y guardaespaldas de un político del PRI a convertirse en el primer líder del narcotráfico en México: así fue el ascenso y la caída del "Jefe de Jefes.
dom 15 noviembre 2026 06:10 PM
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Miguel Ángel Félix Gallardo posa con un cartel tras su captura por la PGR. (Lado derecho). Agente de la policía estatal de Jalisco monta guardia frente al Hospital Country 2000, donde el narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo fue ingresado debido a una emergencia de salud en Guadalajara, Jalisco. ( Lado derecho).
Agente de la policía estatal de Jalisco monta guardia frente al Hospital Country 2000, donde el narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo fue ingresado debido a una emergencia de salud en Guadalajara, Jalisco. (Ulises Ruiz/AFP)

Antes de convertirse en uno de los principales líderes del narcotráfico en México, Miguel Ángel Félix Gallardo tuvo un pasado como policía judicial y mantuvo vínculos con figuras políticas de Sinaloa.

Conocido como el “Jefe de Jefes” y el “Padrino”, fue uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, organización que durante las décadas de 1970 y 1980 consolidó el tráfico de drogas en México y estableció alianzas con grupos criminales colombianos para introducir cocaína a Estados Unidos.

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Junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, “ Don Neto”, Félix Gallardo construyó una de las organizaciones criminales más poderosas de aquella época. Su influencia alcanzó distintas regiones del país y sentó las bases para la posterior fragmentación del narcotráfico mexicano.

De policía judicial a narcotraficante

Miguel Ángel Félix Gallardo nació en Culiacán, Sinaloa, en 1946. Estudió la carrera de Comercio, pero abandonó sus estudios para incorporarse a la Policía Judicial Estatal, donde comenzó a trabajar como “ madrina”.

Este término se utilizaba para referirse a personas protegidas por agentes policiales que colaboraban en investigaciones y realizaban actividades ilegales, entre ellas torturar a detenidos o extorsionar a sus familiares.

Posteriormente, se convirtió en guardaespaldas de los hijos del entonces gobernador priista de Sinaloa, etapa en la que, de acuerdo con distintas versiones, presuntamente comenzó a involucrarse en el negocio de las drogas.

Durante esos años también construyó una relación cercana con el mandatario estatal, quien incluso fue padrino de su boda con María Elvira Murillo.

Después de trabajar como guardaespaldas, Félix Gallardo se incorporó a la organización del narcotraficante Pedro Avilés Pérez. Tras la muerte de este último, avanzó en el negocio criminal hasta convertirse en uno de los principales impulsores del Cártel de Guadalajara.

¿Por qué fue conocido como el “Jefe de Jefes”?

A Félix Gallardo se le conoció como el “Jefe de Jefes” o el “Padrino” debido al poder que alcanzó al frente del Cártel de Guadalajara. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid, esta organización se convirtió en una de las principales estructuras del narcotráfico en México, con el control de rutas para el traslado de drogas por el Pacífico y hacia la frontera con Estados Unidos.

El cártel operó durante más de 15 años y controló el tráfico de amapola y mariguana en distintos estados del país, entre ellos Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Sinaloa y Nayarit.

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Durante la década de 1980, Félix Gallardo estableció contacto con organizaciones criminales de Colombia, como el Cártel de Medellín, encabezado por Pablo Emilio Escobar, para adquirir cocaína y trasladarla a Estados Unidos.

Además, impulsó un puente aéreo entre Sudamérica, América Central y el norte de México, lo que fortaleció su posición dentro del narcotráfico internacional. Por ello, fue considerado uno de los primeros grandes narcotraficantes mexicanos en establecer alianzas con organizaciones colombianas y consolidar el control de importantes rutas de distribución durante las décadas de 1970 y 1980.

Bajo su estructura criminal también operaron personajes que posteriormente se convertirían en importantes figuras del narcotráfico, como Joaquín “El Chapo” Guzmán, Amado Carrillo Fuentes, conocido como “El Señor de los Cielos”, y los hermanos Arellano Félix.

El poder y la influencia que acumuló le valieron el sobrenombre de “Jefe de Jefes”. Años después, Los Tigres del Norte lanzaron una canción con ese mismo título, que supuestamente estaba dedicada al capo mexicano. Sin embargo, el autor del tema negó que la composición estuviera inspirada en él.

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Su detención y condena por el asesinato de Enrique Camarena

La trayectoria criminal de Félix Gallardo llegó a un punto decisivo en abril de 1989, cuando fue detenido en Guadalajara, luego de ser señalado como autor intelectual del asesinato del agente encubierto de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Enrique Camarena , ocurrido en 1985.

El fundador del Cártel de Guadalajara fue condenado a 77 años de prisión: 37 por el asesinato del agente de la DEA y 40 por acopio de armas, cohecho y delitos contra la salud.

No obstante, Félix Gallardo negó ser el responsable de la muerte de Camarena y aseguró que nunca lo había conocido.

“Ignoro por qué se me relaciona, porque a ese señor (Camarena) no lo conocí. Yo no soy una persona de armas. Lo lamento mucho, porque sé que era un buen hombre”, dijo en 2021 en una entrevista con Telemundo.

Durante esa misma conversación, también negó que hubiera existido el Cártel de Guadalajara, organización que se le atribuye haber fundado.

"Nunca existieron cárteles en Guadalajara. Quién sabe ahora (…) O sea, llevábamos una vida de familia. Traía a mis hijos a la escuela", declaró en ese momento.

Además, aseguró que no conocía a Rafael Caro Quintero ni a Ernesto Fonseca Carrillo y negó haber tenido contacto con el narcotraficante colombiano Pablo Emilio Escobar.

El reparto de su imperio tras su captura

Tras su detención en 1989, la estructura del Cártel de Guadalajara comenzó a fragmentarse y sus principales colaboradores se repartieron las rutas y territorios que estaban bajo su control. Según versiones periodísticas, la distribución de plazas y zonas de operación se habría acordado incluso antes de su arresto.

Entre quienes recibieron parte de esas rutas estuvo Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien junto con Héctor Luis “El Güero” Palma ya encabezaba una organización dedicada al tráfico de mariguana y amapola.

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Joaquín Guzmán Loera Narcotráfico Miguel de la Madrid

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