Servicio Universal de Salud: trabajadores del IMSS alertan por más carga laboral y saturación

Tanto el IMSS como el ISSSTE podrán atender a no derechohabientes con ciertas enfermedades e intervenciones médicas.

El financiamiento del Servicio Universal de Salud

Para hacer el intercambio de servicios, cada institución de salud pagará por la atención médica que reciban sus afiliados en otros hospitales. Por ejemplo, el IMSS Bienestar cubrirá los costos si el IMSS atiende a una persona sin seguridad social y viceversa.



Las instituciones deberán prever en sus presupuestos anuales los recursos necesarios para cubrir dichas compensaciones y restituir de manera oportuna, cada mes, las erogaciones por servicios prestados a población distinta de sus derechohabientes objetivo.

En el Informe Financiero 2025-2026 del IMSS, se advierte que el SUS no generará presiones económicas al Seguro Social ni a su operación siempre y cuando se cumplan la adecuada definición de costos, registros, mecanismos de validación, reglas de conciliación, periodicidad de pago y suficiencia presupuestaria.

De lo contrario, si el instituto otorga servicios a población no derechohabiente antes de que se formalicen, concilien y liquiden los reembolsos, se pueden generar presiones temporales de liquidez.

Esto no es menor porque el IMSS ya enfrenta un déficit financiero debido a que sus propios recursos no le alcanzan para cubrir los gastos reales de la atención médica.

El sector salud avanza hacia un Servicio Universal de Salud para ampliar el acceso a la atención médica. 🏥 En estos dos años de gobierno, 7 millones de personas ya han sido credencializadas y 12,750 consultorios de atención primaria del IMSS-Bienestar, ISSSTE e IMSS operarán bajo este modelo. El objetivo es que las y los mexicanos puedan recibir atención sin importar su institución de derechohabiencia, facilitando el acceso y la continuidad de los servicios de salud. 🩺 — SALUD México (@SSalud_mx) November 1, 2026





Alejandra Macías, economista especializada en finanzas públicas e investigadora asociada externa del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), explica que plantear un sistema universal donde la población pueda atenderse en diversas instituciones genera una presión financiera adicional sobre el IMSS, al obligarlo a cubrir a un número significativamente mayor de personas sin contar con un incremento proporcional en su presupuesto.