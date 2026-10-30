Trabajadores del IMSS marchan por tercera vez en CDMX para exigir la destitución del líder sindical Rafael Olivos

De acuerdo con los trabajadores, el líder sindical ya no los representa, por lo que demandan la realización de un Congreso Nacional Extraordinario para activar el estatuto del IMSS y convocar a una renovación de la dirigencia sindical.
Hasta ahora, Olivos Hernández se ha rehusado a presentar su renuncia y retó a que 316,000 trabajadores, el 66% de los sindicalizados, estén de acuerdo en convocar a un Congreso Extraordinario para entonces abandonar la secretaría general del SNTSS.
En respuesta, los trabajadores continúan con las protestas, mantienen dos plantones, uno afuera de las oficinas centrales del IMSS, en Paseo de la Reforma, y otro afuera del Comité Ejecutivo del SNTSS en la colonia Condesa.
También han recabado 80,000 firmas a favor de la salida de Olivos Hernández, de acuerdo con sus datos.
La recolección de firmas continúa durante esta marcha. Al inicio de la protesta de este viernes se observan menos trabajadores que en la segunda marcha, realizada el pasado 21 de octubre, a pesar de que personas de otros sindicatos, como el del Metro, se sumaron en apoyo.
Aquel día, los trabajadores también partieron del Centro Médico Nacional Siglo XXI, pero avanzaron hacia Palacio Nacional, donde esperaban sostener una reunión con funcionarios públicos de alto nivel.
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Pero, al enterarse de que solo los recibiría el área de Atención Ciudadana de Presidencia, rechazaron el encuentro y desviaron la marcha hacia Paseo de la Reforma.
Ahora esperan abrir una segunda mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación.
Aunque algunos trabajadores siguen inconformes, el IMSS aseguró que ya comenzó el pago de los salarios con el aumento de 8% global y por la mañana, horas antes de esta tercera marcha, Zoé Robledo, director general del Seguro Social, sostuvo un diálogo con personal médico del instituto para escuchar sus necesidades.
Además, dio el banderazo de salida a la entrega de equipos médicos especializados para 39 hospitales.
Rechazan plan de 12 acciones del IMSS
Ante las protestas, Zoé Robledo, director general del IMSS, anunció una serie de medidas para mejorar los servicios de salud y las condiciones de trabajo en el instituto. Entre ellas, la estrategia “Piso por Piso”, a través de la cual se consultó al personal médico de 277 hospitales para conocer sus necesidades.
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Después de ese diagnóstico, Robledo presentó esta semana el plan 12 acciones en 120 días, con el cual prometió basificar a más de 10,000 trabajadores; comprar casi 3,000 equipos médicos adicionales; mejorar el abasto de insumos y aumentar el salario.
Sin embargo, los trabajadores aseguran que esas acciones ya están contempladas en el gasto corriente del instituto. “El plan de 12 acciones es demagogia”, acusó Octavio Sánchez, vocero de los trabajadores movilizados.
Aseguró que lo que se necesita es mayor inversión pública en el sector de salud, de al menos 7% del Producto Interno Bruto (PIB), para resolver las carencias del sistema sanitario. “Mientras no se haga eso, no habrá remedio para esta enfermedad”, afirmó.