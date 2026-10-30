Trabajadores del IMSS marchan por tercera vez en CDMX para exigir la destitución del líder sindical Rafael Olivos

Ante el rechazo de los trabajadores a ese aumento, por estar debajo de la inflación, el IMSS aprobó un aumento adicional para subir el sueldo tabular a 4%.

Pese a ello, los trabajadores continúan las protestas hasta lograr la destitución del secretario general del SNTSS, Olivos Hernández.



De acuerdo con los trabajadores, el líder sindical ya no los representa, por lo que demandan la realización de un Congreso Nacional Extraordinario para activar el estatuto del IMSS y convocar a una renovación de la dirigencia sindical.

Hasta ahora, Olivos Hernández se ha rehusado a presentar su renuncia y retó a que 316,000 trabajadores, el 66% de los sindicalizados, estén de acuerdo en convocar a un Congreso Extraordinario para entonces abandonar la secretaría general del SNTSS.

Trabajadores del IMSS marchan por tercera vez en la CDMX. (Foto: Dulce Soto/Expansión Política)



En respuesta, los trabajadores continúan con las protestas, mantienen dos plantones, uno afuera de las oficinas centrales del IMSS, en Paseo de la Reforma, y otro afuera del Comité Ejecutivo del SNTSS en la colonia Condesa.

También han recabado 80,000 firmas a favor de la salida de Olivos Hernández, de acuerdo con sus datos.

La recolección de firmas continúa durante esta marcha. Al inicio de la protesta de este viernes se observan menos trabajadores que en la segunda marcha, realizada el pasado 21 de octubre, a pesar de que personas de otros sindicatos, como el del Metro, se sumaron en apoyo.

Aquel día, los trabajadores también partieron del Centro Médico Nacional Siglo XXI, pero avanzaron hacia Palacio Nacional, donde esperaban sostener una reunión con funcionarios públicos de alto nivel.