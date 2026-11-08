Con menos granos y más sequías, el campo mexicano se prepara para enfrentar los efectos de El Niño

“Si no hay subsidios, si no hay crédito, si no hay asistencia técnica, pues estamos frente a un fenómeno que yo podría catalogar como de abandono casi total de parte del gobierno hacia los agricultores de este país”, afirma.

Un campo expuesto a la irregularidad de las lluvias

La llegada de El Niño se convierte en un riesgo adicional para un sector donde buena parte de la producción depende directamente del comportamiento de las precipitaciones.

De acuerdo con Juan Fernández del Valle, asesor senior en evaluaciones estratégicas de la FAO en México, alrededor de 16.5 millones de las 24 millones de hectáreas que conforman la frontera agrícola nacional son de temporal, es decir, dependen de la lluvia.

Esto equivale a cerca de 72% de la superficie agrícola. Por ello, las variaciones en la cantidad, distribución y oportunidad de las precipitaciones pueden modificar las condiciones de siembra y cosecha.

“Muchas veces no nada más es si no hay agua, es que también hay exceso de agua”, advierte Fernández del Valle.

El impacto, explica, no será igual en todas las regiones: dependerá de cuándo y dónde se presenten las anomalías climáticas, así como de los cultivos y las condiciones de cada zona.

El fenómeno de El Niño puede alterar los patrones de lluvia y provocar tanto sequías como precipitaciones excesivas. (Foto: Carlos Canabal Obrador/Cuartoscuro)

La Organización de los Estados Americanos (OEA) identifica que el periodo de octubre de 2026 a marzo de 2027 será ventana crítica para anticipar acciones en agricultura, agua y energía.

"Se espera que El Niño alcance su máxima intensidad entre noviembre y diciembre de 2026. Esto no implica que sus mayores impactos ocurran justo entonces: su temporalidad varía según la región y algunos efectos pueden acumularse o prolongarse durante los primeros meses de 2027", informó la OEA a través de una nota técnica informativa.

El documento estima una probabilidad de 100% de que El Niño se mantenga en categoría muy fuerte hacia diciembre, y de 75% de que el episodio supere registros históricos desde 1950.

Para México, la advertencia incluye temperaturas por encima del promedio y riesgos de estrés hídrico y sequía agrícola en regiones del centro-norte y el Pacífico. Sin embargo, los pronósticos de lluvia también muestran variaciones regionales, por lo que no se puede asumir un impacto uniforme en todo el territorio.

El impacto en el campo y en las familias productoras

Las regiones con agricultura de temporal y unidades productivas pequeñas enfrentan una exposición particular. En el centro-norte, por ejemplo, estados como Zacatecas, Durango y San Luis Potosí dependen de las lluvias para cultivos como maíz y frijol, además de la disponibilidad de pastos para el ganado.

En el Bajío y el occidente conviven zonas de riego con superficies de temporal. Ahí, las alteraciones en el clima también pueden elevar los costos de producción y alimentación del ganado. En el sur y sureste, los sistemas de milpa —que combinan maíz, frijol y calabaza— pueden resentir tanto la falta de agua como las precipitaciones excesivas.

En Guerrero, la preocupación ya está presente entre los productores. Marco Antonio Reyes Campos, del Frente Guerrerense para el Rescate del Campo Mexicano, afirma que la sequías ya afectan a más de la mitad de la superficie agrícola de la entidad, que cuenta con más de 500,000 hectáreas destinadas a la actividad.

El representante estima que el estado produce habitualmente alrededor de 1.5 millones de toneladas de maíz y que entre 60% y 70% se destina al consumo de las propias familias productoras. Por ello, una menor cosecha no solo representa una pérdida económica, sino también menos alimentos para los hogares y recursos para alimentar a sus animales.

A la presión climática se suma la falta de instrumentos para enfrentar pérdidas. Anaya Castellanos refiere que, con base en cifras del INEGI, apenas 3% de los productores cuenta con seguro y 8% tiene acceso a financiamiento. La ausencia de estas herramientas limita la capacidad de los agricultores para recuperarse de una mala temporada y preparar el siguiente ciclo.