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México

Trump admite que se excedió con su política migratoria: “Pienso que fue demasiado dura”

La declaración del mandatario llega tras la derrota republicana en las elecciones intermedias, en las que el voto latino tuvo un papel decisivo.
dom 08 noviembre 2026 09:03 PM
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Primer plano del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El presidente Donald Trump también hizo referencia al rechazo que generaron las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). (Brendan Smialowski/AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que las medidas implementadas por su gobierno para deportar a migrantes pudieron ser excesivas.

“Pienso que fue demasiado dura”, respondió al ser cuestionado sobre su política migratoria durante una entrevista en el programa 60 minutos de la cadena de televisión CBS, la cual fue difundida este domingo 8 de noviembre.

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La declaración contrasta con el discurso que el mandatario mantuvo en contra de la migración irregular y se produce días después de la derrota electoral del Partido Republicano en los comicios intermedios.

El pasado martes, los republicanos sufrieron un revés frente a los demócratas, quienes obtuvieron la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado.

Durante la entrevista, Trump también habló del rechazo que generaron las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) entre distintos sectores del electorado, particularmente en las comunidades latinas, durante la campaña electoral.

Sin embargo, sus declaraciones contrastan con otras señales de su administración sobre la continuidad de las operaciones migratorias.

El viernes pasado, el presidente designó a Stephen Miller como nuevo jefe de su gabinete, un funcionario identificado como uno de los principales impulsores de las políticas restrictivas en contra de la migración.

El voto latino fue decisivo

La promesa de una deportación masiva, las redadas migratorias, las muertes de migrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el endurecimiento de las políticas migratorias tuvieron un costo político para Trump y el Partido Republicano, que sufrieron una derrota en las elecciones intermedias del martes 3 de noviembre, en las que el voto latino tuvo un papel decisivo.

En las elecciones de 2024, el voto latino respaldó a Donald Trump y al Partido Republicano con 48% de apoyo. Sin embargo, dos años después, ese respaldo disminuyó y se ubicó en alrededor de 30%.

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El rechazo a la política migratoria se expresó en la victoria de las dos entidades más pobladas de Estados Unidos: California y Texas, las cuales no solo fueron ganadas por el partido Demócrata, sino por Gina Hinojosa y Xavier Becerra, ambos de origen mexicano.

Leer más: Las deportaciones de ICE suman más de 1 millón de personas

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Donald Trump Estados Unidos

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