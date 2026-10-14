Crisis en el IMSS: El déficit récord que amenaza su solvencia para 2036 y empuja a millones a la medicina privada

¿Qué problemas tiene el IMSS?

Este panorama ha contribuido a que el IMSS enfrente una crisis por abasto irregular de medicamentos, provocado también por el incumplimiento de las empresas farmacéuticas que no entregan los insumos en las fechas acordadas.

También enfrenta saturación de los servicios médicos, debido a que el número de derechohabientes aumenta, igual que las consultas médicas, sin que los recursos crezcan a la par.

Alejandra Macías, experta en finanzas públicas, explica que las aportaciones obrero-patronales no se han actualizado, pues se necesitaría una reforma a la Ley del Seguro Social. "Eso hace que no sea suficiente el poder mantener los servicios de salud", señala.

Otro problema es que muchas empresas mantienen un esquema de simulación: registran a los trabajadores con un salario menor al que realmente ganan, lo que afecta los ingresos del IMSS, pero también las prestaciones futuras de los empleados, como el pago de pensiones.

Y como el gasto público en salud de México se ubica entre los más bajos de la OCDE, la transferencias que el gobierno federal asigna al IMSS no cubren por completo el déficit.

Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto Público en México Evalúa, explica que actualmente un trabajador de un salario mínimo aporta alrededor de 11,000 pesos al año al IMSS solamente para el seguro de salud y maternidad, lo cual equivale –según los mismos cálculos del IMSS– a nueve consultas, pero en la realidad, los trabajadores no están logrando hacer efectivo ese acceso a la salud.

"Según la ENIGH 2024, vemos que las personas que tienen afiliación al IMSS, tan solo el 55% más o menos, pudo acceder cuando tuvo alguna enfermedad. Entonces vemos que sí existe un financiamiento importante por parte de los trabajadores, también por parte de las empresas, pero muchas veces ese financiamiento no se da en cuenta a los trabajadores", explica.

El impacto de las enfermedades crónicas

Adicionalmente, el IMSS paga un alto costo por la atención de enfermedades crónicas. En 2025, el Seguro Social gastó 113,939 millones de pesos, equivalente al 20% de los ingresos del Seguro de Enfermedades y Maternidad, en solo seis enfermedades crónicas: diabetes mellitus, insuficiencia renal, hipertensión arterial, cáncer de mama, cáncer de próstata y cáncer de cuello uterino.

"Para el IMSS, estos padecimientos representan uno de los principales retos en materia de sostenibilidad financiera", expone el informe financiero 2025-2026.

La experta del CIEP, Judith Méndez, apunta que el envejecimiento de la población y el incremento de enfermedades crónicas exigen reestructurar cómo se financia el Instituto, ya que su esquema de financiamiento fue concebido para población distinta.