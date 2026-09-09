El gobierno proyecta destinar 1,105,963.2 millones de pesos (1.1 billones) a la función Salud, dentro del gasto programable. Esto representa un incremento de 10.9% en términos reales frente al presupuesto aprobado para 2026, equivalente a 140,300.5 millones de pesos adicionales. Con este aumento, Salud se ubica entre las funciones de Desarrollo Social con mayor crecimiento presupuestario para el próximo año.

El gobierno también busca dar continuidad al programa Salud Casa por Casa, avanzar en el Servicio Universal de Salud y poner en marcha más de 12,000 consultorios en los estados adheridos al IMSS-Bienestar.





Así crecerían los principales presupuestos relacionados con salud

En el caso específico del Ramo 12, correspondiente a la Secretaría de Salud, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) plantea destinar 72,305.5 millones de pesos (mdp) para 2027, frente a los 66,825.8 mdp que fueron aprobados para 2026. Esto representa un aumento 5,479 mdp ( 4.8% en términos reales).

En IMSS-Bienestar, el presupuesto propuesto asciende a 193,987.2 mdp, lo que representa un crecimiento real de 8.9%. En tanto, el IMSS tendría uno de los mayores incrementos en términos absolutos: pasaría de 1.59 billones a 1.80 billones de pesos, un aumento real de 9.8%.