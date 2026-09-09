El documento señala que esta integración estará bajo la rectoría de la Secretaría de Salud y se apoyará en convenios entre las instituciones para utilizar la capacidad instalada que actualmente permanece fragmentada.
La meta es ambiciosa, pues para 2027 se prevé aumentar en 105.1% el número de unidades médicas y establecimientos participantes en el intercambio de servicios.
Salud Casa por Casa tendrá 5,000 mdp
El paquete también contempla mantener la atención médica fuera de las unidades hospitalarias. Salud Casa por Casa tendrá una asignación propuesta de 5,000 millones de pesos en 2027, de acuerdo con la lista de programas sociales prioritarios incluida en los Criterios Generales de Política Económica.
El programa busca llevar atención preventiva hasta los hogares de personas adultas mayores y personas con discapacidad. A un año de su puesta en marcha, Hacienda reporta 20.73 millones de visitas domiciliarias, realizadas por cerca de 20,000 enfermeras, enfermeros, médicas y médicos.
Para 2027, la meta es que 15.1 millones de beneficiarios, equivalentes a 93.92% de la población objetivo, reciban visitas médicas domiciliarias.
Como parte del esfuerzo por ampliar el acceso efectivo, oportuno y gratuito, se apunta también que la atención médica de alta especialidad de la Secretaría de Salud (a través de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad) brindará atención hospitalaria y ambulatoria a personas con padecimientos de alta complejidad.
Se prevé que en 2027 el porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención hospitalaria recibida pase de 91.63 a 91.77 y el de la atención ambulatoria de 90.27 a 90.41.
El documento plantea, en ese contexto, que la salud sea tratada como una inversión social y no únicamente como un gasto. La política presupuestaria coloca así a la salud junto con educación, vivienda, soberanía energética y alimentaria, medio ambiente y seguridad entre las áreas consideradas prioritarias para el bienestar.
En general, el Proyecto de Presupuesto 2027 propone un gasto programable de 7.43 billones de pesos.