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México

Gobierno propone más presupuesto para Salud y avanzar hacia atención universal

El gobierno propone aumentar el presupuesto de la Secretaría de Salud 4.8% y ampliar el intercambio de servicios entre IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud.
mié 09 septiembre 2026 03:15 PM
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presupuesto salud 2027
El presupuesto para Salud contempla mayores recursos para fortalecer la atención médica y avanzar hacia un sistema de salud universal. (Foto: Archivo IMSS)

El gobierno federal propone destinar alrededor de 1.1 billones de pesos al sector salud en 2027, con el objetivo de ampliar la cobertura, fortalecer la infraestructura médica y garantizar el abasto de medicamentos.

Al entregar el Paquete Económico 2027 al Congreso, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, señaló que los recursos para salud aumentarán respecto a 2026 y que la estrategia estará enfocada en ampliar la cobertura y avanzar hacia un sistema de atención más integrado. La cifra que reportó el funcionario fue de 10.9% más.

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El gobierno proyecta destinar 1,105,963.2 millones de pesos (1.1 billones) a la función Salud, dentro del gasto programable. Esto representa un incremento de 10.9% en términos reales frente al presupuesto aprobado para 2026, equivalente a 140,300.5 millones de pesos adicionales. Con este aumento, Salud se ubica entre las funciones de Desarrollo Social con mayor crecimiento presupuestario para el próximo año.

El gobierno también busca dar continuidad al programa Salud Casa por Casa, avanzar en el Servicio Universal de Salud y poner en marcha más de 12,000 consultorios en los estados adheridos al IMSS-Bienestar.

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Así crecerían los principales presupuestos relacionados con salud

En el caso específico del Ramo 12, correspondiente a la Secretaría de Salud, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) plantea destinar 72,305.5 millones de pesos (mdp) para 2027, frente a los 66,825.8 mdp que fueron aprobados para 2026. Esto representa un aumento 5,479 mdp ( 4.8% en términos reales).

En IMSS-Bienestar, el presupuesto propuesto asciende a 193,987.2 mdp, lo que representa un crecimiento real de 8.9%. En tanto, el IMSS tendría uno de los mayores incrementos en términos absolutos: pasaría de 1.59 billones a 1.80 billones de pesos, un aumento real de 9.8%.

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Para el ISSSTE, el proyecto contempla 571,592.3 mdp, 2.7% más en términos reales que lo aprobado para 2026.

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Atención médica sin importar la institución

Una de las principales apuestas para 2027, según el proyecto, es poner en marcha la primera etapa del Servicio Universal de Salud, con el que el gobierno busca que las personas puedan recibir atención en cualquiera de los sistemas públicos participantes.

El proceso comenzará con la credencialización de personas de 85 años y más y contempla un esquema de intercambio de servicios entre instituciones.

La primera etapa incluye atención universal de urgencias y continuidad de hospitalización; atención para embarazos de alto riesgo y partos de emergencia; servicios para infartos mediante el llamado Código Infarto y unidades de hemodinamia; atención de eventos cerebrovasculares mediante el Código Cerebro y universalización del diagnóstico y atención del cáncer de mama.

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El documento señala que esta integración estará bajo la rectoría de la Secretaría de Salud y se apoyará en convenios entre las instituciones para utilizar la capacidad instalada que actualmente permanece fragmentada.

La meta es ambiciosa, pues para 2027 se prevé aumentar en 105.1% el número de unidades médicas y establecimientos participantes en el intercambio de servicios.

Salud Casa por Casa tendrá 5,000 mdp

El paquete también contempla mantener la atención médica fuera de las unidades hospitalarias. Salud Casa por Casa tendrá una asignación propuesta de 5,000 millones de pesos en 2027, de acuerdo con la lista de programas sociales prioritarios incluida en los Criterios Generales de Política Económica.

El programa busca llevar atención preventiva hasta los hogares de personas adultas mayores y personas con discapacidad. A un año de su puesta en marcha, Hacienda reporta 20.73 millones de visitas domiciliarias, realizadas por cerca de 20,000 enfermeras, enfermeros, médicas y médicos.

Para 2027, la meta es que 15.1 millones de beneficiarios, equivalentes a 93.92% de la población objetivo, reciban visitas médicas domiciliarias.

Como parte del esfuerzo por ampliar el acceso efectivo, oportuno y gratuito, se apunta también que la atención médica de alta especialidad de la Secretaría de Salud (a través de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad) brindará atención hospitalaria y ambulatoria a personas con padecimientos de alta complejidad.

Se prevé que en 2027 el porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención hospitalaria recibida pase de 91.63 a 91.77 y el de la atención ambulatoria de 90.27 a 90.41.

El documento plantea, en ese contexto, que la salud sea tratada como una inversión social y no únicamente como un gasto. La política presupuestaria coloca así a la salud junto con educación, vivienda, soberanía energética y alimentaria, medio ambiente y seguridad entre las áreas consideradas prioritarias para el bienestar.

En general, el Proyecto de Presupuesto 2027 propone un gasto programable de 7.43 billones de pesos.

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Paquete económico Secretaría de Salud Instituto Mexicano del Seguro Social

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