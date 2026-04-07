Por decreto, Sheinbaum va por Sistema Universal de Salud a partir del 1 de enero de 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que más adelante buscará realizar reformas jurídicas para consolidar al Sistema Universal de Salud.
mar 07 abril 2026 08:44 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que una vez funcionando el Sistema Universal de Salud, no tendrá marcha atrás. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en los próximos días publicará un decreto para crear el Sistema Universal de Salud, el cual operará a partir del 1 de enero de 2027 y anunció que una vez implementado no habrá marcha atrás para lo que incluso se realizarán reformas para consolidarlo.

“Estamos anunciando algo muy relevante: va a salir un decreto presidencial que crea el Servicio Universal de Salud, para que cuando nosotros dejemos el gobierno, cualquier mexicano, mexicana pueda ir a atenderse de cualquier padecimiento a cualquier institución de salud. Se puede ir al ISSSTE o al IMSS Bienestar”, anunció.

Este martes en su conferencia de prensa se dio a conocer el proceso de credencialización, que es el acceso a cualquier servicio de salud público. El registro arrancará el próximo lunes 13 de abril.

La presidenta expuso que una vez que el Sistema Universal de Salud arranque, buscará realizar reformas para que se pueda consolidar.

"En la medida que vaya a funcionando, ya hacia el final podemos hacer otro tipo de reformas jurídicas que permitan consolidar este sistema. Lo importante es que una vez que esté funcionando ya no hay marcha atrás, porque va a ser mucho mejor lo que tenemos en este momento", aclaró.

Con el Sistema Universal de Salud, cualquier mexicano podrá recibir atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o en el IMSS Bienestar.

De acuerdo con la presidenta, para que funcione el Sistema Universal de Salud será necesario hacer adecuaciones legales, entre ellas, que cuando un beneficiario de una institución de salud se atienda en otra, se pasen los recursos por los gastos generados entre instituciones para no tener afectaciones presupuestales.

"Tiene que haber un sistema automático para que en el momento que si el IMSS atiende a alguien del ISSSTE, al final de mes de inmediato se pasen los recursos al IMSS, para que no vaya a ser que haya una disminución de los recursos del IMSS, eso se llama una caja de compensación", anunció.

Credencialización, el primer paso

Para llegar al Sistema Universal de Salud, un primer paso es implementar un proceso de credencialización , el cual permitirá a cualquier mexicano acceder a atención médica en cualquier institución de salud.

"Lo primero es credencializarse en el servicio universal de salud para que podamos tener acceso a ello. La credencialización va a llevar más de un año porque estamos hablando de 130 millones de mexicanos, entonces no es en un día cuando se hace la credencialización, no es un mes. Tenemos que hacerlo, lleva más de un año la credencialización entonces nos vamos a ir preparando y empezamos por edades y todos van a ser credencializados, a nadie le va a faltar su credencial", dijo la presidenta.

Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaria de Salud, informó que la credencial del servicio universal de salud, funcionará como identificación oficial, además servirá para identificarse para recibir programas de bienestar y remplazará los carnets de instituciones de salud pública.

"La credencial que otorgaremos a todos y todas las mexicanas funcionará como una identificación oficial para cualquier uso, es decir, para un uso con el gobierno, para un uso con vivados. Por ejemplo para ir al banco, para sacar un servicio de luz, de gas, de agua, podremos identificarnos con esta credencial, además la credencial también va a ser una identificación oficial para poder registrarnos en los programas de bienestar", indicó.

Será el pase de entrada para la universalidad"
Eduardo Clark, subsecretario de Salud.

Beneficios a partir de 2027

El subsecretario, explicó que a partir del 1 de enero de 2027 se podrán acceder a los servicios del Sistema Universal de Salud:

1.Atención universal a urgencias y continuidad de hospitalización.
2. Atención a embarazos de alto riesgo y partos de emergencia.
3. Código infarto con servicios de hemodinamia.
4. Código cerebro para eventos cerebrovasculares.
5. Atención y diagnóstico para cáncer de mama.
6. Continuidad de tratamientos en padecimientos de insuficiencia renal, cáncer y trasplantes.
7. Vacunación del Plan Universal de Vacunación.
8. Consultas de atención primaria para prevención y padecimientos agudos con prescripción de medicamentos.

