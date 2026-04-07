Por decreto, Sheinbaum va por Sistema Universal de Salud a partir del 1 de enero de 2027

Este martes en su conferencia de prensa se dio a conocer el proceso de credencialización, que es el acceso a cualquier servicio de salud público. El registro arrancará el próximo lunes 13 de abril.
La presidenta expuso que una vez que el Sistema Universal de Salud arranque, buscará realizar reformas para que se pueda consolidar.
"En la medida que vaya a funcionando, ya hacia el final podemos hacer otro tipo de reformas jurídicas que permitan consolidar este sistema. Lo importante es que una vez que esté funcionando ya no hay marcha atrás, porque va a ser mucho mejor lo que tenemos en este momento", aclaró.
Con el Sistema Universal de Salud, cualquier mexicano podrá recibir atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o en el IMSS Bienestar.
De acuerdo con la presidenta, para que funcione el Sistema Universal de Salud será necesario hacer adecuaciones legales, entre ellas, que cuando un beneficiario de una institución de salud se atienda en otra, se pasen los recursos por los gastos generados entre instituciones para no tener afectaciones presupuestales.
"Tiene que haber un sistema automático para que en el momento que si el IMSS atiende a alguien del ISSSTE, al final de mes de inmediato se pasen los recursos al IMSS, para que no vaya a ser que haya una disminución de los recursos del IMSS, eso se llama una caja de compensación", anunció.