El Servicio Universal de Salud cubrirá las enfermedades con mayor mortalidad en México

Las enfermedades cubiertas

Urgencias médicas

Las urgencias médicas tendrán cobertura universal y ésta incluirá no solo la estabilización de los pacientes, sino toda la atención y tratamiento que necesiten.

Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, lo explicó así: “Muchas veces, cuando entramos por urgencias a un hospital de una institución distinta a la que nos corresponde, nos estabilizan y nos mandan a otro hospital”.

O “nos dicen: ‘Usted se puede quedar, pero tendría que hacer algún pago y firmar un pagaré’. Eso ya no va a ocurrir”, aseguró.

Embarazos de alto riesgo

Las mujeres con esta situación serán atendidas en los mejores hospitales, cercanos a sus domicilios. Y en caso de una emergencia obstétrica, podrán recibir atención inmediata en cualquier institución pública.

Esto busca disminuir las muertes maternas y mejorar la atención obstétrica porque en 2025 se registraron 470 defunciones por muerte materna, es decir, por complicaciones en el embarazo, parto o puerperio. Adicionalmente hubo 30,767 casos de mujeres en gestación con complicaciones extremadamente graves, que pusieron en riesgo su vida.

Código Infarto

Quienes sufran un infarto podrán acudir a la clínica más cercana para la estabilización de la enfermedad y después serán trasladados a un hospital cercano y más resolutivo, con servicios de hemodinamia universales.

Las enfermedades del corazón son la primera causa de muerte en México. En 2024 murieron 192,518 personas por estos padecimientos.

Código Cerebro

Los eventos cerebrovasculares, como una embolia o infarto cerebral también están contemplados en la primera etapa del Sistema Universal de Salud.