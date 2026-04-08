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México

El Servicio Universal de Salud cubrirá las enfermedades con mayor mortalidad en México

Las urgencias médicas tendrán cobertura universal y ésta incluirá no solo la estabilización de los pacientes, sino toda la atención y tratamiento que necesiten, de acuerdo con el Gobierno federal.
mié 08 abril 2026 03:03 PM
Consulta médica en el IMSS
Con el Servicio Universal de Salud, el IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y los Servicios de Salud de Pemex intercambiarán servicios para la atención de algunas enfermedades. (Foto: IMSS Bienestar)

Por primera vez, los mexicanos tendrán acceso a un Servicio Universal de Salud destinado a toda la población, con o sin seguridad social. El proyecto dará inicio en enero de 2027 con la cobertura de ocho estrategias de atención médica.

Aunque podría parecer que es un número limitado, los servicios elegidos cubren las enfermedades que más muertes causan en el país, así como las consultas o procedimientos médicos con mayor demanda.

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Las enfermedades cubiertas

Urgencias médicas

Las urgencias médicas tendrán cobertura universal y ésta incluirá no solo la estabilización de los pacientes, sino toda la atención y tratamiento que necesiten.

Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, lo explicó así: “Muchas veces, cuando entramos por urgencias a un hospital de una institución distinta a la que nos corresponde, nos estabilizan y nos mandan a otro hospital”.

O “nos dicen: ‘Usted se puede quedar, pero tendría que hacer algún pago y firmar un pagaré’. Eso ya no va a ocurrir”, aseguró.

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Embarazos de alto riesgo

Las mujeres con esta situación serán atendidas en los mejores hospitales, cercanos a sus domicilios. Y en caso de una emergencia obstétrica, podrán recibir atención inmediata en cualquier institución pública.

Esto busca disminuir las muertes maternas y mejorar la atención obstétrica porque en 2025 se registraron 470 defunciones por muerte materna, es decir, por complicaciones en el embarazo, parto o puerperio. Adicionalmente hubo 30,767 casos de mujeres en gestación con complicaciones extremadamente graves, que pusieron en riesgo su vida.

Código Infarto

Quienes sufran un infarto podrán acudir a la clínica más cercana para la estabilización de la enfermedad y después serán trasladados a un hospital cercano y más resolutivo, con servicios de hemodinamia universales.

Las enfermedades del corazón son la primera causa de muerte en México. En 2024 murieron 192,518 personas por estos padecimientos.

Código Cerebro

Los eventos cerebrovasculares, como una embolia o infarto cerebral también están contemplados en la primera etapa del Sistema Universal de Salud.

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Los pacientes podrán ir a los hospitales más cercanos que estén mejor equipados, a fin de garantizar una atención rápida y de calidad, porque estos males representan la séptima causa de muerte de los mexicanos, con más de 34,700 decesos al año.

Cáncer de mama

Con 95,108 muertes en 2024, los tumores malignos representan la tercera causa de muerte en México. El Servicio Universal de Salud busca garantizar su atención oportuna.

Primero se creará un modelo universal de atención al cáncer de mama, uno de los más frecuentes en las mujeres, con 8,400 fallecimientos al año.

Iniciará en el Hospital Oncológico para la Mujer en la Ciudad de México “La Pastora”, donde las mujeres, con o sin afiliación, podrán hacerse mastografías y biopsias. Si salen positivas a cáncer, recibirán el tratamiento en la unidad más cercana. Este modelo se ampliará a nivel nacional.

Continuidad de tratamientos

Quienes reciben tratamiento para enfermedades complejas no lo perderán si quedan sin acceso a seguridad social.

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Aquí se contempla a la insuficiencia renal, cáncer, VIH, hemofilia y trasplantes.

Este punto es muy importante porque en el país la afiliación depende de un empleo formal. Si la gente cambia de trabajo o lo pierde, actualmente queda sin atención en el IMSS o ISSSTE.

“El Servicio Universal de Salud garantizará que, si una persona inicia un ciclo por una enfermedad de este tipo en una institución, pueda permanecer durante todo el tratamiento en esa misma institución; evitando que vuelva a empezar ese proceso”, detalló el subsecretario.

No perder el tiempo es fundamental en estas enfermedades de alto riesgo, especialmente en la insuficiencia renal, que es la décima causa de muerte a nivel nacional.

Vacunación

Aunque la aplicación de vacunas ya es un servicio universal, con el nuevo modelo las personas podrán acudir a una clínica del IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar, la que mejor les convenga, a ponerse las vacunas en el momento que les corresponda.

Consultas de atención primaria

Los padecimientos leves, como gripas o diarreas, también tendrán cobertura universal. Para atender estas enfermedades se podrá acudir a la clínica más cercana, con el objetivo de promover la prevención.

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Secretaría de Salud Tratamiento de salud Políticas de atención de salud Enfermedades

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