El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ( ISSSTE ), al igual que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS ), anunció este martes que implementará un programa de 12 acciones durante los próximos 120 días para ampliar su capacidad hospitalaria, mejorar los servicios de urgencias, reducir los rezagos quirúrgicos y fortalecer el abasto de medicamentos.
ISSSTE anuncia 2,462 contrataciones y cambios en 64 salas de urgencias: esto hará en 120 días
El director general del instituto, Martí Batres , presentó los detalles del programa este martes 3 de noviembre, durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde informó sobre los avances en infraestructura, equipamiento y contratación de personal, así como las obras que se concluirán y comenzarán en los próximos cuatro meses.
El anuncio del ISSSTE se suma al plan que presentó el IMSS el pasado 27 de octubre. En esa ocasión, en medio de las protestas de trabajadores del instituto, su director general, Zoé Robledo, dio a conocer un programa de 12 acciones que se pondrán en marcha durante 120 días, con una inversión de 11,745 millones de pesos.
Entre las medidas destacan la basificación de casi 11,000 trabajadores, la contratación de 2,500 médicos especialistas y la adquisición de equipo médico.
En el caso del ISSSTE, entre las principales medidas destaca la contratación de 1,710 médicos especialistas, 502 enfermeras y enfermeros, y 250 médicos generales. Además, se contempla la adquisición de 130 equipos médicos de alta tecnología para 103 unidades médicas (69 tomógrafos, 53 mastógrafos, un acelerador lineal y siete resonadores magnéticos).
Con este programa también se busca la remodelación de 64 salas de urgencias, la habilitación de 50 consultorios verdes para atender urgencias sentidas y la eliminación del trámite previo de vigencia de derechos para que los pacientes puedan ingresar a los servicios de urgencias.
Las 12 acciones del ISSSTE para los próximos 120 días
El programa presentado por Martí Batres establece compromisos en infraestructura, contratación, equipamiento, mantenimiento y atención médica.
1. Concluir siete obras hospitalarias y de atención médica
Durante los próximos 120 días se prevé terminar el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca; el Hospital General de Chetumal, Quintana Roo; el Hospital General Vasco de Quiroga, en Morelia, Michoacán; la Clínica de Medicina Familiar de Naucalpan, Estado de México, y las unidades de medicina familiar de Arcelia, Guerrero, así como las de Quiroga y Paracho, Michoacán.
2. Iniciar nuevas obras de rehabilitación y construcción
El instituto comenzará la rehabilitación integral de la Clínica Hospital de Gómez Palacio, Durango; del Hospital General Darío Fernández, en Ciudad de México, y del Hospital Regional Manuel Cárdenas de la Vega, en Culiacán, Sinaloa.
También iniciará la construcción de centros de salud con servicios ampliados en Villahermosa, Tabasco, y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
3. Construir 100 nuevos consultorios
Se construirán 100 consultorios del ISSSTE que se integrarán al Servicio Universal de Salud para ampliar la capacidad de atención médica.
4. Acelerar obras que ya están en marcha
Se dará prioridad a la rehabilitación integral del Hospital Fernando Ocaranza, en Hermosillo, Sonora; la Clínica Hospital de Chilpancingo, Guerrero; el Hospital General de Cancún y la Clínica Hospital de Cherán, en Michoacán.
También se impulsarán los trabajos en los centros de salud con servicios ampliados de Rincón de Romos, Aguascalientes, y Texcoco, Estado de México; el Hospital General de Tlaxcala; la Clínica Geriátrica de Acapulco y la Clínica Hospital de Pachuca.
5. Contratar a más personal médico
En este periodo se incorporarán 1,710 médicos especialistas, 502 enfermeras y enfermeros, así como 250 médicos generales.
Las autoridades aclararon que después de los 120 días habrá nuevas contrataciones.
6. Rehabilitar y equipar 55 quirófanos
Se concluirán los trabajos de rehabilitación y equipamiento de 55 quirófanos pendientes, por lo que el instituto prevé terminar la intervención de todos sus quirófanos.
7. Reforzar el mantenimiento de las unidades médicas
Se adquirirán 75 equipos electromecánicos, se dará mantenimiento a 5,000 equipos de aire acondicionado y a 130 plantas de emergencia.
Además, se sustituirán 21 elevadores y se realizará mantenimiento preventivo a otros 87.
8. Adquirir 130 equipos médicos de alta tecnología
El ISSSTE destinará equipamiento a 103 unidades médicas. Se comprarán 69 tomógrafos, 53 mastógrafos, un acelerador lineal y siete resonadores magnéticos, estos últimos destinados a hospitales de alta especialidad.
9. Mantener el abasto de medicamentos por arriba de 97%
El objetivo es sostener un porcentaje general de abasto superior a 97% y mantener niveles mayores a 95% en todas las unidades médicas.
También se busca alcanzar 100% de utilización de la receta electrónica en las unidades del instituto.
10. Remodelar 64 salas de urgencias
Las áreas de urgencias recibirán 213 carros rojos con desfibrilador, 4,485 mesas Pasteur, 701 monitores de signos vitales y 840 sillas cama para familiares.
También se habilitarán 50 consultorios verdes para atender urgencias sentidas dentro de las unidades médicas.
Entre los cambios administrativos destaca la eliminación del trámite previo de vigencia de derechos para ingresar a urgencias y la implementación de un protocolo de atención prioritaria a poblaciones vulnerables.
11. Reducir los rezagos quirúrgicos
El instituto buscará abatir los pendientes de cirugías de hernias, vesícula, cataratas, próstata y rodilla, así como procedimientos de mínima invasión.
12. Duplicar las consultas por telemedicina
La última medida contempla duplicar el número de consultas de especialidad realizadas a distancia mediante el sistema de telemedicina para ampliar el acceso a servicios especializados.
Con estas acciones, el ISSSTE busca fortalecer su infraestructura hospitalaria, ampliar la cobertura de atención y mejorar los tiempos de respuesta a los pacientes durante los próximos cuatro meses.
Antes de detallar los compromisos para los siguientes 120 días, Batres presentó un balance de los avances del instituto en materia de infraestructura y equipamiento médico.
Informó que se incorporaron 710 nuevas ambulancias para sustituir unidades antiguas, además de 2,275 camas eléctricas para hospitalización, 927 camillas radiotransparentes para salas de urgencias y 330 camas para unidades de cuidados intensivos.
También se adquirieron 166 equipos de rayos X, 70 autoclaves para esterilización y 243 electrocardiógrafos, además de sillones reposet para las áreas de urgencias.
En materia de tecnología quirúrgica, el director del ISSSTE destacó que el instituto pasó de contar con un robot quirúrgico en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre a tener nueve robots da Vinci y cuatro robots ROSA, estos últimos especializados en procedimientos de rodilla.
A estos equipos se suma un nuevo acelerador lineal en Cuernavaca, Morelos. Además, se rehabilitaron y equiparon 121 quirófanos y se incorporaron 47 nuevos espacios quirúrgicos.
El funcionario también reportó la apertura de cinco cuartos azules para la interpretación masiva de mastografías y la incorporación de 879 equipos de telemedicina.
En cuanto al personal, el ISSSTE informó que ha incorporado a 4,078 nuevos especialistas, basificado a 7,605 trabajadores y realizado cambios de nivel laboral para 51,173 empleados, entre ellos alrededor de 26,000 enfermeras.
Asimismo, 20,917 trabajadores, principalmente médicos, enfermeras y personal paramédico, pasaron voluntariamente de jornadas de seis a ocho horas, con mejoras en sus ingresos, aguinaldo y prestaciones.