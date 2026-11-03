3. Construir 100 nuevos consultorios

Se construirán 100 consultorios del ISSSTE que se integrarán al Servicio Universal de Salud para ampliar la capacidad de atención médica.

4. Acelerar obras que ya están en marcha

Se dará prioridad a la rehabilitación integral del Hospital Fernando Ocaranza, en Hermosillo, Sonora; la Clínica Hospital de Chilpancingo, Guerrero; el Hospital General de Cancún y la Clínica Hospital de Cherán, en Michoacán.

También se impulsarán los trabajos en los centros de salud con servicios ampliados de Rincón de Romos, Aguascalientes, y Texcoco, Estado de México; el Hospital General de Tlaxcala; la Clínica Geriátrica de Acapulco y la Clínica Hospital de Pachuca.

5. Contratar a más personal médico

En este periodo se incorporarán 1,710 médicos especialistas, 502 enfermeras y enfermeros, así como 250 médicos generales.

Las autoridades aclararon que después de los 120 días habrá nuevas contrataciones.

6. Rehabilitar y equipar 55 quirófanos

Se concluirán los trabajos de rehabilitación y equipamiento de 55 quirófanos pendientes, por lo que el instituto prevé terminar la intervención de todos sus quirófanos.

7. Reforzar el mantenimiento de las unidades médicas

Se adquirirán 75 equipos electromecánicos, se dará mantenimiento a 5,000 equipos de aire acondicionado y a 130 plantas de emergencia.

Además, se sustituirán 21 elevadores y se realizará mantenimiento preventivo a otros 87.

8. Adquirir 130 equipos médicos de alta tecnología

El ISSSTE destinará equipamiento a 103 unidades médicas. Se comprarán 69 tomógrafos, 53 mastógrafos, un acelerador lineal y siete resonadores magnéticos, estos últimos destinados a hospitales de alta especialidad.

9. Mantener el abasto de medicamentos por arriba de 97%

El objetivo es sostener un porcentaje general de abasto superior a 97% y mantener niveles mayores a 95% en todas las unidades médicas.

También se busca alcanzar 100% de utilización de la receta electrónica en las unidades del instituto.

10. Remodelar 64 salas de urgencias

Las áreas de urgencias recibirán 213 carros rojos con desfibrilador, 4,485 mesas Pasteur, 701 monitores de signos vitales y 840 sillas cama para familiares.

También se habilitarán 50 consultorios verdes para atender urgencias sentidas dentro de las unidades médicas.

Entre los cambios administrativos destaca la eliminación del trámite previo de vigencia de derechos para ingresar a urgencias y la implementación de un protocolo de atención prioritaria a poblaciones vulnerables.

11. Reducir los rezagos quirúrgicos

El instituto buscará abatir los pendientes de cirugías de hernias, vesícula, cataratas, próstata y rodilla, así como procedimientos de mínima invasión.

12. Duplicar las consultas por telemedicina

La última medida contempla duplicar el número de consultas de especialidad realizadas a distancia mediante el sistema de telemedicina para ampliar el acceso a servicios especializados.

Con estas acciones, el ISSSTE busca fortalecer su infraestructura hospitalaria, ampliar la cobertura de atención y mejorar los tiempos de respuesta a los pacientes durante los próximos cuatro meses.