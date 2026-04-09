El problema es que costear una cobertura universal para toda la población necesitaría una inversión equivalente al 4.6% del Producto Interno Bruto (PIB), según estimaciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

La cifra es mayor al actual gasto público en salud, que alcanza 2.6% del PIB. Sin embargo, el presupuesto no llega al 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Judith Méndez, directora adjunta de investigación del CIEP, reconoce los pasos que ha dado esta administración hacia la cobertura universal de salud.

Pero identifica que todavía hay retos para que sea una realidad. El financiamiento y el acceso efectivo a los servicios de salud son los principales desafíos.

“Avanzar hacia la cobertura universal de salud implica no sólo incrementar la afiliación, sino garantizar que los servicios estén disponibles y sean accesibles para toda la población”, explica en una investigación reciente.

¿Cómo funcionará el Servicio Universal de Salud?

Ante un gasto moderado, el Servicio Universal de Salud funcionará a través de una Red Integrada de Servicios, conformada con los recursos del IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y los Servicios de Salud de Pemex.

Estos organismos intercambiarán servicios entre sí para atender a la población sin importar si tiene derechohabiencia o no.

Pero esto ocurrirá solo cuando se trate de los servicios médicos y las enfermedades elegidas para esta estrategia .

Se planea que en esos casos no se cobren cuotas a los pacientes porque las autoridades alistan un plan de compensación. De tal manera de que si el IMSS atiende a un derechohabiente del ISSSTE, el ISSSTE le pagará directamente por esos servicios.