Este modelo se aplicará con todas las instituciones participantes.
Gasto por paciente
Sin embargo, cada organismo invierte de manera diferenciada en las enfermedades y los pacientes. El IMSS destinó en 2024 un gasto per cápita de 7,546 pesos y el del ISSSTE fue de 6,669 pesos.
El gasto por paciente en los Servicios de Salud de Pemex alcanzó los 30,138 pesos, mientras que IMSS Bienestar, que ofrece atención médica a la población sin seguridad social, invirtió 6,756 pesos por persona, de acuerdo con el informe del CIEP.
“En términos reales, una persona que tiene acceso a los servicios de salud de Pemex tiene 3.5 veces más el gasto per cápita que una persona sin seguridad social”, apunta la investigación.
Las diferencias se originan porque cada institución opera con un presupuesto anual distinto, lo que puede complicar homogeneizar los servicios y el costo de estos para la cobertura universal.
Aunque el gasto por paciente de Pemex es elevado, no se compara con el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de 5,967 dólares por persona (unos 103,000 pesos).
Estados Unidos invirtió en 2024 casi 15,000 dólares (unos 260,000 pesos) por habitante en 2024 y Suiza unos 10,000 (unos 173,000 pesos).
“La disponibilidad de recursos financieros determina la capacidad de un sistema de salud para ofrecer servicios suficientes, oportunos, de calidad y para garantizar protección financiera a la población”, advierte el análisis.