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México

El Servicio Universal de Salud necesita más presupuesto, pero México invierte poco en salud

La diferencia entre el gasto por paciente de cada institución será un desafío para homologar los costos de la atención médica en el próximo Sistema Universal de Salud.
jue 09 abril 2026 05:24 PM
Consulta médica en IMSS Bienestar
El Servicio Universal de Salud busca ampliar la atención médica, sobre todo, para las personas sin seguridad social. (Foto: IMSS Bienestar)

El Servicio Universal de Salud tiene una ruta clara para su puesta en marcha el próximo año. Ya se definieron las enfermedades o servicios médicos que tendrán cobertura general y los requisitos para obtener la credencial universal de salud .

Pero, hasta ahora, no hay detalles del presupuesto para su operación. Las autoridades de salud solo mencionaron que funcionará con los equipos, infraestructura y personal ya disponibles en los hospitales públicos. También dijeron que esos recursos se fortalecerán.

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El problema es que costear una cobertura universal para toda la población necesitaría una inversión equivalente al 4.6% del Producto Interno Bruto (PIB), según estimaciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

La cifra es mayor al actual gasto público en salud, que alcanza 2.6% del PIB. Sin embargo, el presupuesto no llega al 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Judith Méndez, directora adjunta de investigación del CIEP, reconoce los pasos que ha dado esta administración hacia la cobertura universal de salud.

Pero identifica que todavía hay retos para que sea una realidad. El financiamiento y el acceso efectivo a los servicios de salud son los principales desafíos.

“Avanzar hacia la cobertura universal de salud implica no sólo incrementar la afiliación, sino garantizar que los servicios estén disponibles y sean accesibles para toda la población”, explica en una investigación reciente.

¿Cómo funcionará el Servicio Universal de Salud?

Ante un gasto moderado, el Servicio Universal de Salud funcionará a través de una Red Integrada de Servicios, conformada con los recursos del IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y los Servicios de Salud de Pemex.

Estos organismos intercambiarán servicios entre sí para atender a la población sin importar si tiene derechohabiencia o no.

Pero esto ocurrirá solo cuando se trate de los servicios médicos y las enfermedades elegidas para esta estrategia .

Se planea que en esos casos no se cobren cuotas a los pacientes porque las autoridades alistan un plan de compensación. De tal manera de que si el IMSS atiende a un derechohabiente del ISSSTE, el ISSSTE le pagará directamente por esos servicios.

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Este modelo se aplicará con todas las instituciones participantes.

Gasto por paciente

Sin embargo, cada organismo invierte de manera diferenciada en las enfermedades y los pacientes. El IMSS destinó en 2024 un gasto per cápita de 7,546 pesos y el del ISSSTE fue de 6,669 pesos.

El gasto por paciente en los Servicios de Salud de Pemex alcanzó los 30,138 pesos, mientras que IMSS Bienestar, que ofrece atención médica a la población sin seguridad social, invirtió 6,756 pesos por persona, de acuerdo con el informe del CIEP.

“En términos reales, una persona que tiene acceso a los servicios de salud de Pemex tiene 3.5 veces más el gasto per cápita que una persona sin seguridad social”, apunta la investigación.

Las diferencias se originan porque cada institución opera con un presupuesto anual distinto, lo que puede complicar homogeneizar los servicios y el costo de estos para la cobertura universal.

Aunque el gasto por paciente de Pemex es elevado, no se compara con el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de 5,967 dólares por persona (unos 103,000 pesos).

Estados Unidos invirtió en 2024 casi 15,000 dólares (unos 260,000 pesos) por habitante en 2024 y Suiza unos 10,000 (unos 173,000 pesos).

“La disponibilidad de recursos financieros determina la capacidad de un sistema de salud para ofrecer servicios suficientes, oportunos, de calidad y para garantizar protección financiera a la población”, advierte el análisis.

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Secretaría de Salud

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