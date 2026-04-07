De manera paulatina, esa credencial sustituirá a los carnets del IMSS o del ISSSTE y, a partir del 1 de enero de 2027, será la llave de acceso a cualquier hospital público. Es decir, los mexicanos podrán recibir atención médica en las diferentes instituciones de salud.

¿Cuándo inicia la credencialización del Servicio de Salud Universal?

El registro de la población arrancará el 13 de abril. Se llevará a cabo de manera paulatina y por grupos de edad.

Los adultos de 85 años en adelante serán los primeros en registrarse durante este mes de acuerdo a la letra de su apellido. Las autoridades informarán mensualmente cuáles serán los siguientes grupos etarios que deberán acreditarse.

Calendario para el registro al Servicio de Salud Universal. (Foto: Gobierno de México)

¿Dónde iniciará la credencialización?

La Secretaría de Bienestar, encargada del registro, instalará 2,059 módulos en las 24 ciudades capitales del mismo número de estados. A partir del próximo lunes estarán operando en:

Mexicali

La Paz

Campeche

Colima

Tuxtla Gutiérrez

Chilpancingo

Toluca

Pachuca

Morelia

Cuernavaca

Tepic

Oaxaca

Puebla

Chetumal

San Luis Potosí

Culiacán

Hermosillo

Villahermosa

Ciudad Victoria

Tlaxcala

Xalapa

Mérida

Zacatecas

16 alcaldías de la Ciudad de México.

En la página web gob.mx/bienestar se puede consultar la dirección de los módulos y ubicar el correspondiente.

Requisitos para el registro

Se necesita una identificación oficial con fotografía y un documento probatorio de identidad: acta de nacimiento, carta de naturalización, certificado de nacionalidad mexicana, documento migratorio o trámite de refugio.

Además se solicita CURP, comprobante de domicilio y teléfono de contacto.

Una vez concluido el registro, la credencial física se enviará a cada domicilio en seis semanas. También se activará una credencial digital.