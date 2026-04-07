México se encamina hacia la construcción de un Sistema Universal de Salud que brinde atención a todossin importar su afiliación. El gobierno federal presentó este martes la ruta a seguir para concretar esta promesa.
El primer paso será registrar y otorgar una credencial a los 130 millones de habitantes. Este documento, que también servirá como identificación oficial, incluirá los datos personales y especificará la derechohabiencia de salud de cada mexicano.
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De manera paulatina, esa credencial sustituirá a los carnets del IMSS o del ISSSTE y, a partir del 1 de enero de 2027, será la llave de acceso a cualquier hospital público. Es decir, los mexicanos podrán recibir atención médica en las diferentes instituciones de salud.
¿Cuándo inicia la credencialización del Servicio de Salud Universal?
El registro de la población arrancará el 13 de abril. Se llevará a cabo de manera paulatina y por grupos de edad.
Los adultos de 85 años en adelante serán los primeros en registrarse durante este mes de acuerdo a la letra de su apellido. Las autoridades informarán mensualmente cuáles serán los siguientes grupos etarios que deberán acreditarse.
¿Dónde iniciará la credencialización?
La Secretaría de Bienestar, encargada del registro, instalará 2,059 módulos en las 24 ciudades capitales del mismo número de estados. A partir del próximo lunes estarán operando en:
Mexicali
La Paz
Campeche
Colima
Tuxtla Gutiérrez
Chilpancingo
Toluca
Pachuca
Morelia
Cuernavaca
Tepic
Oaxaca
Puebla
Chetumal
San Luis Potosí
Culiacán
Hermosillo
Villahermosa
Ciudad Victoria
Tlaxcala
Xalapa
Mérida
Zacatecas
16 alcaldías de la Ciudad de México.
En la página web gob.mx/bienestar se puede consultar la dirección de los módulos y ubicar el correspondiente.
Requisitos para el registro
Se necesita una identificación oficial con fotografía y un documento probatorio de identidad: acta de nacimiento, carta de naturalización, certificado de nacionalidad mexicana, documento migratorio o trámite de refugio.
Además se solicita CURP, comprobante de domicilio y teléfono de contacto.
Una vez concluido el registro, la credencial física se enviará a cada domicilio enseis semanas. También se activará una credencial digital.
Es una estrategia del gobierno federal para que las instituciones de salud públicas, IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y Pemex, compartan infraestructura y servicios, a fin de atender a la población aunque no tenga derechohabiencia.
El objetivo es que las personas puedan acceder a los mejores servicios médicos que estén más cercanos a su domicilio.
¿Cuándo inicia el Servicio Universal de Salud?
Su operación está programada para el 1 de enero de 2027, pero continuará incluyendo servicios de manera gradual hasta concretar la universalización total.
“Tenemos que hacerlo de una manera paulatina, de una manera ordenada, no solo que garantice que podamos atender a todas las personas, sino que garantice también la sostenibilidad financiera, operativa y la salvaguarda de la salud de las personas con reglas claras”, explicó Eduardo Clark, subsecretariode Integración Sectorial y Desarrollo de laSecretaría de Salud.
¿Qué enfermedades o servicios de salud serán universales?
El proyecto iniciará con el intercambio de ocho servicios esenciales en 2027:
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1.Atención universal a urgencias y continuidad de hospitalización. 2. Atención a embarazos de alto riesgo y partos de emergencia. 3. Código infarto con servicios de hemodinamia. 4. Código cerebro para eventos cerebrovasculares. 5. Atención y diagnóstico para cáncer de mama. 6. Continuidad de tratamientos en padecimientos de insuficiencia renal, cáncer y trasplantes. 7. Vacunación del Plan Universal de Vacunación. 8. Consultas de atención primaria para prevención y padecimientos agudos con prescripción de medicamentos.
En el segundo semestre de 2027 se incluirá el intercambio de servicios especializados, como radioterapia, laboratorio y servicios de imagen.
Y para 2028 se espera la universalización de las recetas médicas. Esto significa que las personas podrán surtir sus recetas en cualquiera de las instituciones públicas que conformen la red de intercambio de servicios.
Lo mismo se planea para la consulta externa de especialidad, la hospitalización referenciada y todas las consultas del primer nivel de atención, sobre todo aquellas relacionadas con la atención de enfermedades crónicas.
“Esta es la ruta que estamos planteando, como creemos que vamos a hacer que la salud sea un derecho más cercano a la población, garantizando no solo mayor atención, sino menores costos para la población, menores tiempos de traslado y una mucho mejor utilización de todos los recursos”, subrayó Clark.