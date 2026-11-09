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México

Servicio Universal de Salud: trabajadores del IMSS alertan por más carga laboral y saturación

Trabajadores del IMSS temen que con la llegada de la cobertura universal de salud se agraven las cargas laborales y las condiciones precarias en la atención médica.
lun 09 noviembre 2026 05:29 AM
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En el fotoarte se observa una médica con bata blanca y estetoscopio en el cuello, y detrás aparece un hospital de IMSS Bienestar.
Fotos:

A partir de enero de 2027 comenzará a operar el Servicio Universal de Salud (SUS), pero a los trabajadores del IMSS les preocupa que esta estrategia traiga consigo una carga laboral mayor, que agrave la saturación de los servicios médicos, la presión financiera del instituto y que precarice las condiciones laborales del personal.

El SUS es una iniciativa del gobierno federal para brindar cobertura médica universal a la población sin importar su afiliación.

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Tanto el IMSS como el ISSSTE podrán atender a no derechohabientes con ciertas enfermedades e intervenciones médicas.

El financiamiento del Servicio Universal de Salud

Para hacer el intercambio de servicios, cada institución de salud pagará por la atención médica que reciban sus afiliados en otros hospitales. Por ejemplo, el IMSS Bienestar cubrirá los costos si el IMSS atiende a una persona sin seguridad social y viceversa.

Para saber más

Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), durante la conferencia matutina dedicada al tema de Salud que se lleva a cabo en Palacio Nacional.
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Las instituciones deberán prever en sus presupuestos anuales los recursos necesarios para cubrir dichas compensaciones y restituir de manera oportuna, cada mes, las erogaciones por servicios prestados a población distinta de sus derechohabientes objetivo.

En el Informe Financiero 2025-2026 del IMSS, se advierte que el SUS no generará presiones económicas al Seguro Social ni a su operación siempre y cuando se cumplan la adecuada definición de costos, registros, mecanismos de validación, reglas de conciliación, periodicidad de pago y suficiencia presupuestaria.

De lo contrario, si el instituto otorga servicios a población no derechohabiente antes de que se formalicen, concilien y liquiden los reembolsos, se pueden generar presiones temporales de liquidez.

Esto no es menor porque el IMSS ya enfrenta un déficit financiero debido a que sus propios recursos no le alcanzan para cubrir los gastos reales de la atención médica.


Alejandra Macías, economista especializada en finanzas públicas e investigadora asociada externa del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), explica que plantear un sistema universal donde la población pueda atenderse en diversas instituciones genera una presión financiera adicional sobre el IMSS, al obligarlo a cubrir a un número significativamente mayor de personas sin contar con un incremento proporcional en su presupuesto.

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"Aunque el IMSS tiene más presupuesto, comparado con el ISSSTE, porque también tiene más asegurados, la realidad es que tampoco es suficiente", expone en una entrevista reciente.

"También enfrenta otro reto de financiamiento porque, si nos dicen que tenemos un sistema universal de salud y que nos podemos atender casi que en cualquier lado, el IMSS se ve todavía más presionado en la parte financiera para tener que atender a muchas más personas", advierte.

Sin presupuesto adicional

A esto se suma que México invierte menos del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) en salud, como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y, aunque el gasto público en el sector ha crecido, incluso para 2027 se prevé un aumento de 10.6% , todavía es insuficiente, pues equivale a 2.9% del PIB.

Por esto, Judit Méndez, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), explica que el reto del financiamiento de la cobertura universal atraviesa a todo el sistema público de salud.

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Pero afecta de manera directa a los institutos de seguridad social como el IMSS y el ISSSTE, debido a que no se consideran recursos adicionales.

Para que el SUS funcione adecuadamente, se necesitan tres pilares: afiliación, es decir, contar con el registro de las personas aseguradas; capacidad física y humana, y definir el paquete de servicios universales con los recursos reales necesarios para otorgarlos, como el número de consultorios, camas, médicos generales y especialistas.

Y luego determinar con precisión cuánto cuesta financiar cada uno de los servicios médicos que serán universales . En la primera etapa, se considera la atención primaria, urgencias, embarazos de alto riesgo, infartos, accidentes cerebrovasculares, vacunación y continuidad de tratamientos crónicos. A partir de julio se incluirán servicios de laboratorio, gabinete y radioterapia.

Se requiere más presupuesto si queremos un mejor sistema de salud.
Judith Méndez, directora ejecutiva del CIEP.

"Tendremos que trabajar el doble"

Trabajadores del IMSS que han protestado en el último mes en demanda de mayor aumento salarial, abasto de insumos y la destitución de su líder sindical, también ven riesgos para el instituto con la implementación del SUS.

Israel Sánchez, camillero del Hospital General de Zona No. 2, en Apizaco, Tlaxcala, considera que no existen los recursos suficientes para universalizar la cobertura de salud en dos meses.

"La unificación de un sistema de salud no la vemos totalmente viable porque no hay un presupuesto que pueda cobijar todo. Entonces, la base está percibiendo que va a haber una sobrecarga de trabajo", señala.

Para Carla Zárate, de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Siglo XXI, la universalización es una estrategia necesaria para la población. "Porque todos van a poder entrar a un sistema de salud al que tenemos derecho", reconoce. Sin embargo, coincide en que las condiciones actuales no son las más óptimas para implementar el SUS.

Como trabajadores, aún no nos damos abasto con lo que tenemos y no vamos a poder atender a alguien más, nos va a costar mucho trabajo o tendremos que trabajar el doble.
Carla Zárate, trabajadora del IMSS

A decir de Daniel Rodríguez, enfermero general de Coahuila, si no se asigna un presupuesto mayor al sector salud, la operación del Servicio Universal puede fracasar.

"Ya hay condiciones precarias en el ISSSTE y el Seguro Social y esa crisis no se resuelve con un cambio en la distribución del gasto nacional, tienen que invertirle más en salud y en seguridad social. Si no hay esto, no se van a mejorar los servicios", afirma.

Infraestructura y personal de salud limitados

La especialista Alejandra Macías explica lo que hay detrás del miedo de los trabajadores: falta de personal. El IMSS tiene menos personal médico, camas y equipamiento que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Por ello, asumir más demanda en estas condiciones agrava el riesgo de saturación y dificulta la atención efectiva de los pacientes.

"Si ahora se tiene que atender a más personas, pues es más complicado. Y después tienes otra presión, que es la atención de las enfermedades crónico degenerativas en una población que va envejeciendo, ese presupuesto también se hace muy oneroso", indica.

Macías señala que, sin claridad en el financiamiento, existe el riesgo de que parte del costo de la cobertura universal se cubra con recursos de las cuotas obrero-patronales.

"En esta administración han intentado poner más orden y sería bueno ver cuál es el plan a seguir para poder realmente otorgar esta salud universal sin afectar a los trabajadores formales".

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Secretaría de Salud Instituto Mexicano del Seguro Social

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