Servicio Universal de Salud: trabajadores del IMSS alertan por más carga laboral y saturación

Pero afecta de manera directa a los institutos de seguridad social como el IMSS y el ISSSTE, debido a que no se consideran recursos adicionales.
Para que el SUS funcione adecuadamente, se necesitan tres pilares: afiliación, es decir, contar con el registro de las personas aseguradas; capacidad física y humana, y definir el paquete de servicios universales con los recursos reales necesarios para otorgarlos, como el número de consultorios, camas, médicos generales y especialistas.
Y luego determinar con precisión cuánto cuesta financiar cada uno de los servicios médicos que serán universales . En la primera etapa, se considera la atención primaria, urgencias, embarazos de alto riesgo, infartos, accidentes cerebrovasculares, vacunación y continuidad de tratamientos crónicos. A partir de julio se incluirán servicios de laboratorio, gabinete y radioterapia.
Se requiere más presupuesto si queremos un mejor sistema de salud.
Judith Méndez, directora ejecutiva del CIEP.
"Tendremos que trabajar el doble"
Trabajadores del IMSS que han protestado en el último mes en demanda de mayor aumento salarial, abasto de insumos y la destitución de su líder sindical, también ven riesgos para el instituto con la implementación del SUS.
Israel Sánchez, camillero del Hospital General de Zona No. 2, en Apizaco, Tlaxcala, considera que no existen los recursos suficientes para universalizar la cobertura de salud en dos meses.
"La unificación de un sistema de salud no la vemos totalmente viable porque no hay un presupuesto que pueda cobijar todo. Entonces, la base está percibiendo que va a haber una sobrecarga de trabajo", señala.
Para Carla Zárate, de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Siglo XXI, la universalización es una estrategia necesaria para la población. "Porque todos van a poder entrar a un sistema de salud al que tenemos derecho", reconoce. Sin embargo, coincide en que las condiciones actuales no son las más óptimas para implementar el SUS.
Como trabajadores, aún no nos damos abasto con lo que tenemos y no vamos a poder atender a alguien más, nos va a costar mucho trabajo o tendremos que trabajar el doble.
Carla Zárate, trabajadora del IMSS