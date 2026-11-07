INE presenta denuncia ante FGR por caso Taddei, en medio de crisis por presunta corrupción con proveedores

“El Instituto Nacional Electoral (INE) informa que presentó formalmente la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue posibles conductas constitutivas de delito y, en su caso, determine las responsabilidades correspondientes”, asegura el texto.

¿Denuncia penal contra Guadalupe Taddei?

La presidenta interina Blanca Cruz adelantó durante la semana que la denuncia que iba a presentar el INE ante la Fiscalía no tendría de manera explícita el nombre de la expresidenta Guadalupe Taddei.

Cruz afirmó que las investigaciones periodísticas y los trascendidos habían dado cuenta de una presunta red de corrupción , que iba más allá de una sola persona y justificó así la decisión de las consejerías para no nombrarla.

Como presidente interina fue enfática al asegurar que el INE iba a deslindar responsabilidades de cualquier funcionario que haya laborado o labore actualmente en el Instituto, pero no excluyó a la Taddei de las responsabilidades.

“Puede ser que no nada más se investigue a una persona sino a varios funcionarios que estén señalados de posibles irregularidades, y por eso hemos decidido manejarlo en esos términos”, dijo desde el pasado martes.