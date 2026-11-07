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INE presenta denuncia ante FGR por caso Taddei, en medio de crisis por presunta corrupción con proveedores

El INE llevó ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal por el caso Taddei, en medio de señalamientos de presunta corrupción entre la expresidenta y proveedores.
sáb 07 noviembre 2026 09:53 AM
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guadalupe taddei, exconsejera del INE.
CIUDAD DE MÉXICO, 13JULIO2026.- Se lleva a cabo sesión extraordinaria del Instituto Nacional Electoral (INE) encabezada por Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Foto: Andrea Murcia Monsivais/ Cuartoscuro)

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó formalmente su denuncia por el caso Taddei ante la Fiscalía General de la República (FGR), en medio de señalamientos de presunta corrupción y conflictos de interés que ligan a la expresidenta del Instituto y al contratista Alfredo Hernández Casillas.

La denuncia, de la que fueron parte las 10 consejerías, fue llevada a la autoridad el viernes 6 de noviembre, según reveló el órgano electoral en una tarjeta informativa cerca de las 11:00 de la noche.

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“El Instituto Nacional Electoral (INE) informa que presentó formalmente la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue posibles conductas constitutivas de delito y, en su caso, determine las responsabilidades correspondientes”, asegura el texto.

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¿Denuncia penal contra Guadalupe Taddei?

La presidenta interina Blanca Cruz adelantó durante la semana que la denuncia que iba a presentar el INE ante la Fiscalía no tendría de manera explícita el nombre de la expresidenta Guadalupe Taddei.

Cruz afirmó que las investigaciones periodísticas y los trascendidos habían dado cuenta de una presunta red de corrupción , que iba más allá de una sola persona y justificó así la decisión de las consejerías para no nombrarla.

Como presidente interina fue enfática al asegurar que el INE iba a deslindar responsabilidades de cualquier funcionario que haya laborado o labore actualmente en el Instituto, pero no excluyó a la Taddei de las responsabilidades.

“Puede ser que no nada más se investigue a una persona sino a varios funcionarios que estén señalados de posibles irregularidades, y por eso hemos decidido manejarlo en esos términos”, dijo desde el pasado martes.

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De acuerdo con el comunicado oficial, la denuncia presentada a la FGR este viernes cumplió esa premisa y no tiene distinción entre personas, cargos o incluso periodos de administración.

“El INE subraya que esta determinación responde exclusivamente a su obligación institucional de salvaguardar la legalidad, la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos, sin distinción de personas, cargos, responsabilidades o periodos de gestión”, indica la circular.

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No obstante, Blanca Cruz destacó que el hecho de no incluir a una persona en particular no significa omisión o complicidad y por el contrario aseveró que esta generalidad amplía las posibilidades para fincar cargos, por cualquier anomalía detectada.

“Cualquier persona, que en la atribución de la Fiscalía, derive que es sancionable porque cometió una conducta tipificada, tendrá que responder a la autoridad. Va a abarcar a cualquier colaborador con cualquier indicio o señalamiento”, sentenció el día 3 de noviembre.

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¿Llega con retraso la denuncia del INE?

El Consejo General del INE valora desde la semana pasada la posibilidad de presentar una denuncia a las autoridades sobre el caso de presunta corrupción y conflicto de interés que involucra a la administración de Guadalupe Taddei y al proveedor Alfredo Hernández Casillas.

Inicialmente, Blanca Cruz había hablado de “dar vistas” a la autoridad, pero los diez consejeros acordaron que era necesario presentar formalmente una denuncia.

El martes 3 de noviembre se anunció que sus equipos jurídicos ya estaban trabajando en un escrito y que el miércoles a más tardar lo llevarían a la autoridad; no obstante, las observaciones colegiadas retrasaron el documento final.

Fue hasta este viernes seis de noviembre, luego de que el consejero Castillo apurara a sus correligionarios que la denuncia llegó de manera formal a la FGR.

En medio de la crisis de credibilidad, y luego de 30 renuncias de personas cercanas al bloque Taddei, el INE se limitó a señalar que no permitirá actitudes que mermen la integridad

“El Instituto sostiene una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que pudiera comprometer la integridad de los recursos destinados al cumplimiento de sus funciones constitucionales”, sentencia el comunicado.

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Guadalupe Taddei Zavala INE Fiscal General de la República

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