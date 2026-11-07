INE presenta denuncia ante FGR por caso Taddei, en medio de crisis por presunta corrupción con proveedores

¿Llega con retraso la denuncia del INE?
El Consejo General del INE valora desde la semana pasada la posibilidad de presentar una denuncia a las autoridades sobre el caso de presunta corrupción y conflicto de interés que involucra a la administración de Guadalupe Taddei y al proveedor Alfredo Hernández Casillas.
Inicialmente, Blanca Cruz había hablado de “dar vistas” a la autoridad, pero los diez consejeros acordaron que era necesario presentar formalmente una denuncia.
El martes 3 de noviembre se anunció que sus equipos jurídicos ya estaban trabajando en un escrito y que el miércoles a más tardar lo llevarían a la autoridad; no obstante, las observaciones colegiadas retrasaron el documento final.
Fue hasta este viernes seis de noviembre, luego de que el consejero Castillo apurara a sus correligionarios que la denuncia llegó de manera formal a la FGR.
En medio de la crisis de credibilidad, y luego de 30 renuncias de personas cercanas al bloque Taddei, el INE se limitó a señalar que no permitirá actitudes que mermen la integridad
“El Instituto sostiene una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que pudiera comprometer la integridad de los recursos destinados al cumplimiento de sus funciones constitucionales”, sentencia el comunicado.