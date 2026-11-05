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México

Factureros del INE ganaron contratos por más de 2,646 mdp en 10 años con red de empresas fantasma

La Secretaría Anticorrupción presentó una investigación sobre los proveedores del INE vinculados a Guadalupe Taddei y afirmó que llegaron al gobierno con Juan Carlos Padilla Aguilar, de SOMOS.
jue 05 noviembre 2026 10:00 AM
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Material electoral para los comicios del 2 de junio de 2024 en el Estado de México.
Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, presento una investigación sobre los proveedores de material electoral del INE señalados de usar una red de empresas fantasma. (Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez)

Los proveedores de material electoral del INE, vinculados a Guadalupe Taddei, crearon una red de empresas fantasma para simular competencia y ganar licitaciones, acusó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Se trata de los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, quienes entre 2015 y 2025 ganaron contratos por más de 2,646 millones de pesos y hoy son investigados por posible lavado de dinero y uso de empresas factureras.

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Este caso provocó la salida de Guadalupe Tadde i como consejera presidenta del INE a meses de las elecciones de 2027.

Sin embargo, las contrataciones de estos hermanos en organismos electorales datan desde 1999, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Esta red no nació hace dos años; nació, por lo menos, hace 27 años", afirmó y agregó: "Este grupo empresarial, que tuvo contratos por miles de millones de pesos, no surgió con las contrataciones que surgieron recientemente con Guadalupe Taddei".

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¿Quiénes son los hermanos Hernández Casillas?

Los hermanos Hernández Casillas comenzaron a trabajar en dependencias del gobierno en los años 80, con Juan Carlos Padilla Aguilar, ex director del Registro Nacional de Población e Identidad ( Renapo) y exsecretario general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional ( CISEN). Actualmente es militante del partido SOMOS.

“¿Y de quién es el partido SOMOS? De Lorenzo Córdova y de todos ellos vinculados con (Guadalupe) Acosta Naranjo", exhibió Sheinbaum.

José Alfredo fue secretario particular de Padilla Aguilar en ambas instituciones entre 1983 y 1989. Mientras que Raymundo trabajó en las áreas de Recursos Financieros y Materiales, y de Investigaciones, en el mismo periodo.

"Estos hermanos empezaron su carrera en la administración pública bajo el cobijo de Juan Carlos", señaló Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción, al presentar una investigación este jueves sobre los proveedores del INE.

La red de empresas de factureros del INE

En 1999, los Hernández Casillas fundaron la empresa Cartonera Plástica, que en 2005 gana un contrato con el Instituto Electoral del Estado de México por 63.7 millones de pesos para suministrar material electoral.

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Pero esa contratación tuvo denuncias de irregularidades y presuntos sobornos en la adjudicación.

"El escándalo escala tanto que tienen que renunciar siete de los consejeros electorales", afirmó Buenrostro.

Entre 2012 y 2013, los hermanos crean más empresas. Y a partir de 2014 comienzan a ganar más contratos con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), después de la reforma electoral de ese año que dio facultades al INE para nombrar a los titulares de esos organismos. Antes de la enmienda, los Congresos estatales los nombraban en cada estado.

De 2015 a 2023, los Hernández Casillas ganaron contratos por al menos 2,094 millones de pesos en 23 de los 32 OPLES. Y entre 2024 y 2025, durante la presidencia de Taddei, la misma red empresarial obtuvo contratos por 646.3 millones de pesos con 15 de los 32 OPLES.

Buenrostro explicó el modus operandi de los Hernández Casillas, a quienes señaló de usar red de empresas fachada para simular competencia en licitaciones públicas.

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También los señaló de tener vínculos con servidores públicos; obtener contratos con empresas sin capacidad operativa, sin infraestructura y sin empleados en la nómina.

Además, indicó que usaban a personas vulnerables como prestanombres para ocultar a los beneficiarios finales, caso de una señora de 96 años.

"Todas las empresas estaban vinculadas con los hermanos Hernández Casillas y lo que hacían es que entraban a las licitaciones, pero, como ellos tienen conocimiento de todas las empresas, pues simulaban con los precios, se ponían de acuerdo quién iba a ganar. El que iba a ganar ofertaba el precio más bajo", explicó.

"Pero, aunque participaban muchas empresas en teoría, el beneficiario final eran los hermanos Hernández Casillas en todos los casos", denunció.

Sheinbaum exige transparencia y deslinda a Morena

Ante este caso, Sheinbaum reiteró que Taddei no llegó al INE con Morena, sino que fue nombrada presidenta del OPLE de Sonora en 2014, por el Consejo General del INE que ese año encabezaba Lorenzo Córdova.

"Quisieron presentar la idea de que el problema era Guadalupe Taddei, que eso lo tiene que determinar la ASF y la FGR, y que Taddei era de Morena", apuntó.

La presidenta dijo que, para dar certeza a las elecciones de 2027 , el actual consejo electoral del INE tiene que establecer transparencia en las contrataciones y lineamientos claros de contratación.

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Guadalupe Taddei Zavala Corrupción

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