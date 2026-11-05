Este caso provocó la salida de Guadalupe Tadde i como consejera presidenta del INE a meses de las elecciones de 2027.

Sin embargo, las contrataciones de estos hermanos en organismos electorales datan desde 1999, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Esta red no nació hace dos años; nació, por lo menos, hace 27 años", afirmó y agregó: "Este grupo empresarial, que tuvo contratos por miles de millones de pesos, no surgió con las contrataciones que surgieron recientemente con Guadalupe Taddei".





¿Quiénes son los hermanos Hernández Casillas?

Los hermanos Hernández Casillas comenzaron a trabajar en dependencias del gobierno en los años 80, con Juan Carlos Padilla Aguilar, ex director del Registro Nacional de Población e Identidad ( Renapo) y exsecretario general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional ( CISEN). Actualmente es militante del partido SOMOS.

“¿Y de quién es el partido SOMOS? De Lorenzo Córdova y de todos ellos vinculados con (Guadalupe) Acosta Naranjo", exhibió Sheinbaum.

José Alfredo fue secretario particular de Padilla Aguilar en ambas instituciones entre 1983 y 1989. Mientras que Raymundo trabajó en las áreas de Recursos Financieros y Materiales, y de Investigaciones, en el mismo periodo.

"Estos hermanos empezaron su carrera en la administración pública bajo el cobijo de Juan Carlos", señaló Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción, al presentar una investigación este jueves sobre los proveedores del INE.

La red de empresas de factureros del INE

En 1999, los Hernández Casillas fundaron la empresa Cartonera Plástica, que en 2005 gana un contrato con el Instituto Electoral del Estado de México por 63.7 millones de pesos para suministrar material electoral.