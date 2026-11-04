UIF bloquea cuentas de Guadalupe Taddei e involucrados en red de corrupción en el INE

La dependencia aclaró que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida administrativa preventiva y precautoria, por lo que no representa una determinación definitiva de responsabilidad.

¿Qué hizo Guadalupe Taddei?

El caso está relacionado con los señalamientos contra la administración de Guadalupe Taddei, quien renunció a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado 25 de octubre, después de que se revelaran presuntos conflictos de interés y vínculos entre personas de su entorno y empresas proveedoras del organismo.

Guadalupe Taddei dejó la titularidad del INE ante sus presuntos actos de corrupción. (Foto: Cuartoscuro )



Una de las investigaciones periodísticas señaló que Jonathan Navarrete Torres, quien trabajaba como chofer de Taddei, aparecía como apoderado legal de Corporativo Zeg, firma vinculada con Cajas Graf, empresas relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. Ambas compañías recibieron en enero de 2025 contratos por 197.6 millones de pesos para producir materiales de la elección judicial.

La investigación también alcanzó a proveedores que habían obtenido contratos en organismos electorales locales. Cajas Graf y Corporativo Zeg consiguieron adjudicaciones en distintos OPLEs, mientras que las investigaciones de autoridades federales ya habían puesto bajo revisión sus operaciones. Los señalamientos incluyen posibles prácticas de competencia concertada, simulación comercial y conflictos de interés en la asignación de contratos.