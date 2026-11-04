UIF bloquea cuentas de Guadalupe Taddei e involucrados en red de corrupción en el INE

Auditoría Superior revisa al INE y al IFE
Después de un exhorto de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que desarrolla tres líneas de investigación relacionadas con las adquisiciones del INE y del entonces IFE:
-Una investigación de oficio sobre posibles irregularidades en las contrataciones del INE, el antiguo Instituto Federal Electoral (IFE) y los OPLEs.
-Un estudio histórico de las adquisiciones realizadas entre 2000 y 2025 para identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales.
-Una auditoría integral al INE, así como al gasto federalizado ejercido por los organismos locales.
INE también presentará denuncia ante la FGR
En paralelo, el Órgano Interno de Control del INE informó que existen 18 expedientes relacionados con el caso y cinco funcionarios imputados por presuntas irregularidades. Entre las posibles conductas investigadas se encuentran conflictos de interés, desvío de recursos, simulación de requisitos en contrataciones y abuso de funciones.
Tras la salida de Taddei, la consejera Blanca Cruz García, quien asumió provisionalmente la presidencia del INE, informó que el organismo también dará vista a la FGR por las acusaciones contra la expresidenta y otros funcionarios.
Además, las consejerías acordaron revisar los cargos directivos y la estructura administrativa del Instituto. Hasta el 3 de noviembre, el INE acumulaba 30 renuncias de personal de confianza vinculado con la oficina de Taddei.