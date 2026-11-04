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México

UIF bloquea cuentas de Guadalupe Taddei e involucrados en red de corrupción en el INE

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que desarrolla tres líneas de investigación relacionadas con las adquisiciones de el INE y el IFE.
mié 04 noviembre 2026 08:16 PM
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Guadalupe Taddei dejó la Presidencia del INE después de escándalos por presunta corrupción. (Rogelio Morales/Cuartoscuro)

En medio de la polémica por presuntos actos de corrupción en el INE, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 40 personas, 25 físicas -entre quienes está Guadalupe Taddei , expresidenta del Instituto-, y 15 morales, vinculadas con proveedores electorales, luego de identificar operaciones financieras ''con elementos de riesgo''.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la medida forma parte de los análisis financieros realizados por la UIF y que, derivado de estos hallazgos, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue posibles responsabilidades.

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La dependencia aclaró que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida administrativa preventiva y precautoria, por lo que no representa una determinación definitiva de responsabilidad.

¿Qué hizo Guadalupe Taddei?

El caso está relacionado con los señalamientos contra la administración de Guadalupe Taddei, quien renunció a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado 25 de octubre, después de que se revelaran presuntos conflictos de interés y vínculos entre personas de su entorno y empresas proveedoras del organismo.

En la imagen se ve a Taddei jalándose parte de la cara.
Guadalupe Taddei dejó la titularidad del INE ante sus presuntos actos de corrupción. (Foto: Cuartoscuro )


Una de las investigaciones periodísticas señaló que Jonathan Navarrete Torres, quien trabajaba como chofer de Taddei, aparecía como apoderado legal de Corporativo Zeg, firma vinculada con Cajas Graf, empresas relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. Ambas compañías recibieron en enero de 2025 contratos por 197.6 millones de pesos para producir materiales de la elección judicial.

La investigación también alcanzó a proveedores que habían obtenido contratos en organismos electorales locales. Cajas Graf y Corporativo Zeg consiguieron adjudicaciones en distintos OPLEs, mientras que las investigaciones de autoridades federales ya habían puesto bajo revisión sus operaciones. Los señalamientos incluyen posibles prácticas de competencia concertada, simulación comercial y conflictos de interés en la asignación de contratos.

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Auditoría Superior revisa al INE y al IFE

Después de un exhorto de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que desarrolla tres líneas de investigación relacionadas con las adquisiciones del INE y del entonces IFE:

-Una investigación de oficio sobre posibles irregularidades en las contrataciones del INE, el antiguo Instituto Federal Electoral (IFE) y los OPLEs.

-Un estudio histórico de las adquisiciones realizadas entre 2000 y 2025 para identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales.

-Una auditoría integral al INE, así como al gasto federalizado ejercido por los organismos locales.

INE también presentará denuncia ante la FGR

En paralelo, el Órgano Interno de Control del INE informó que existen 18 expedientes relacionados con el caso y cinco funcionarios imputados por presuntas irregularidades. Entre las posibles conductas investigadas se encuentran conflictos de interés, desvío de recursos, simulación de requisitos en contrataciones y abuso de funciones.

Tras la salida de Taddei, la consejera Blanca Cruz García, quien asumió provisionalmente la presidencia del INE, informó que el organismo también dará vista a la FGR por las acusaciones contra la expresidenta y otros funcionarios.

Además, las consejerías acordaron revisar los cargos directivos y la estructura administrativa del Instituto. Hasta el 3 de noviembre, el INE acumulaba 30 renuncias de personal de confianza vinculado con la oficina de Taddei.

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Guadalupe Taddei Zavala Sistema electoral INE

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