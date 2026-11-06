INE 'afila dientes' tras caso Taddei; consejeros aprueban plataforma de denuncias y compras a proveedores extranjeros

El acuerdo también solicita a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un ejercicio emergente de fiscalización, que audite de manera urgente e integral todas las contrataciones y compras realizadas entre 2016 y 2026.

INE implementará plataforma de denuncia anónima para personal

En medio de las indagatorias de la Auditoría Superior de la Federación por el caso Taddei, el INE propone en un acuerdo colegiado la construcción de una plataforma interna que permita al personal del Instituto denunciar hechos vinculados al escándalo.

Se trata de un sitio web que garantice confidencialidad, protección de datos y no represalia a quienes deseen aportar elementos valiosos para las investigaciones.

“Se considera pertinente instruir a la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI) para que desarrolle e implemente un mecanismo institucional de recepción de información y hallazgos”, dice el documento que compartió el INE.

Además, se estipula que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos realizará el análisis integral de la información y determinará, dentro del ámbito de sus atribuciones, las acciones jurídicas que resulten pertinentes.

“La información recibida será canalizada a Secretaría Ejecutiva para su análisis y valoración, a fin de contar con los elementos necesarios para determinar la procedencia de las acciones conducentes y, en su caso, la presentación de las denuncias correspondientes”, establece el texto.

Con esta medida, el INE invita a sus trabajadores a presentar pruebas o denunciar hechos que pudieron haber callado ante el temor de tener una afectación directa en sus empleos, pues Taddei y su grupo también fueron señalados de solicitar decenas de renuncias injustificadas.