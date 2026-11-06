INE 'afila dientes' tras caso Taddei; consejeros aprueban plataforma de denuncias y compras a proveedores extranjeros

En el acuerdo, el INE solicita formalmente a la Auditoría Superior de la Federación que realice con carácter urgente “un ejercicio de fiscalización de la legalidad, gestión y desempeño de la función de adquisiciones, arrendamientos de bienes y servicios del Instituto Nacional Electoral”.
Según el proyecto, el ejercicio debe abarcar el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 2016 y el 3 de noviembre de 2026 y evaluar los siguientes aspectos:
- Revisar expedientes de contratación, convocatorias, fallos, justificación de excepciones a la licitación pública.
- Investigar la concentración de adjudicaciones en ciertos proveedores, probables impedimentos o sanciones, conflictos de interés y vínculos o simulaciones entre empresas contratistas.
- Comprobar la entrega real de los bienes o la prestación efectiva del servicio, verificando almacenamiento, distribución, uso, calidad e impacto en los objetivos electorales.
- Fiscalizar comprobantes fiscales (CFDI), conciliaciones bancarias, anticipos y la existencia de pagos duplicados o en exceso.
Llama a UIF a reportar irregularidades de proveedores
Como parte de las acciones de análisis y seguimiento tras las revelaciones del caso Taddei , el INE solicita una “revisión exhaustiva, de un periodo robusto de la vida del Instituto, que permita verificar si en efecto las gestiones administrativas se han apegado a derecho”.
En ese sentido, enlista varias acciones colaborativas con autoridades fiscalizadoras:
- Solicitar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportar posibles irregularidades vinculadas a proveedores
- Verificar ante el SAT el cumplimiento fiscal de los contratistas (incluyendo las listas de operaciones simuladas bajo los artículos 32-D, 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación).
- Consultar la lista de personas físicas o morales que sean proveedores del Instituto, su estructura gerencial y administrativa, socios y accionistas
- Ordenar el resguardo de la documentación relacionada con los procedimientos de adquisiciones, contratación de arrendamientos y servicios, y obra pública.