Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

INE 'afila dientes' tras caso Taddei; consejeros aprueban plataforma de denuncias y compras a proveedores extranjeros

En un documento acordado por las 10 consejerías se detallan medidas para “restaurar la integridad” y fortalecer controles internos, a fin de prevenir la corrupción.
vie 06 noviembre 2026 11:59 PM
Añadir Expansión Política en Google
En la foto se ilustra una Sesión del Consejo General del INE
Los consejeros del INE propusieron crear una INE plataforma de denuncia anónima. (Foto: transmisión INE)

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una propuesta para “restaurar la integridad” y fortalecer los controles de la gestión administrativa en medio del escándalo por presunta corrupción que orilló a Guadalupe Taddei a renunciar a la presidencia del órgano electoral.

El proyecto que acordaron las diez consejerías del INE, y que fue discutido ayer en Sesión del Consejo General, incluye nuevos candados internos para prevenir irregularidades, como una plataforma de denuncia confidencial, y la posibilidad de contratar a proveedores extranjeros para el proceso electoral 2027.

Publicidad

El acuerdo también solicita a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un ejercicio emergente de fiscalización, que audite de manera urgente e integral todas las contrataciones y compras realizadas entre 2016 y 2026.

INE implementará plataforma de denuncia anónima para personal

En medio de las indagatorias de la Auditoría Superior de la Federación por el caso Taddei, el INE propone en un acuerdo colegiado la construcción de una plataforma interna que permita al personal del Instituto denunciar hechos vinculados al escándalo.

Se trata de un sitio web que garantice confidencialidad, protección de datos y no represalia a quienes deseen aportar elementos valiosos para las investigaciones.

“Se considera pertinente instruir a la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI) para que desarrolle e implemente un mecanismo institucional de recepción de información y hallazgos”, dice el documento que compartió el INE.

Además, se estipula que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos realizará el análisis integral de la información y determinará, dentro del ámbito de sus atribuciones, las acciones jurídicas que resulten pertinentes.

“La información recibida será canalizada a Secretaría Ejecutiva para su análisis y valoración, a fin de contar con los elementos necesarios para determinar la procedencia de las acciones conducentes y, en su caso, la presentación de las denuncias correspondientes”, establece el texto.

Más información:

En la imagen se ve a Blanca Cruz, presidenta del INE, durante una sesión.
México

El consejero Arturo Castillo exige apurar denuncia por red de corrupción de Taddei

Con esta medida, el INE invita a sus trabajadores a presentar pruebas o denunciar hechos que pudieron haber callado ante el temor de tener una afectación directa en sus empleos, pues Taddei y su grupo también fueron señalados de solicitar decenas de renuncias injustificadas.

Publicidad

INE evaluará contratación de proveedores extranjeros para 2027

El acuerdo del INE estima procedente revisar los contratos y, de ser el caso, aprobar la terminación anticipada o la rescisión de los mismos; en ese sentido, las Consejerías aprobaron un Plan de Acción Crítico para este 2027.

El Plan asegura la continuidad de los servicios en medio del proceso electoral, y evalúa la posibilidad de contratar proveedores internacionales para cumplir con las obligaciones del Instituto.

“El Plan de Acción Crítico deberá analizar la viabilidad de la contratación de proveedores internacionales y la idoneidad de acceder al Sistema Integral de Gestión Registral de la Secretaría de Economía”, reza el acuerdo.

Este Plan aun deberá presentarse ante el Consejo General antes de que finalice el mes de noviembre, pero se fundamenta en la posibilidad de que alguno de los proveedores en turno resulte con señalamientos de alguna de las autoridades fiscalizadoras.

Recomendamos:

ine-cotratos-empresas-fantasma
México

Factureros del INE ganaron contratos por más de 2,646 mdp en 10 años con red de empresas fantasma

INE solicita a ASF auditoría urgente de contrataciones

Publicidad

En el acuerdo, el INE solicita formalmente a la Auditoría Superior de la Federación que realice con carácter urgente “un ejercicio de fiscalización de la legalidad, gestión y desempeño de la función de adquisiciones, arrendamientos de bienes y servicios del Instituto Nacional Electoral”.

Según el proyecto, el ejercicio debe abarcar el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 2016 y el 3 de noviembre de 2026 y evaluar los siguientes aspectos:

- Revisar expedientes de contratación, convocatorias, fallos, justificación de excepciones a la licitación pública.

- Investigar la concentración de adjudicaciones en ciertos proveedores, probables impedimentos o sanciones, conflictos de interés y vínculos o simulaciones entre empresas contratistas.

- Comprobar la entrega real de los bienes o la prestación efectiva del servicio, verificando almacenamiento, distribución, uso, calidad e impacto en los objetivos electorales.

- Fiscalizar comprobantes fiscales (CFDI), conciliaciones bancarias, anticipos y la existencia de pagos duplicados o en exceso.

Llama a UIF a reportar irregularidades de proveedores

Como parte de las acciones de análisis y seguimiento tras las revelaciones del caso Taddei , el INE solicita una “revisión exhaustiva, de un periodo robusto de la vida del Instituto, que permita verificar si en efecto las gestiones administrativas se han apegado a derecho”.

En ese sentido, enlista varias acciones colaborativas con autoridades fiscalizadoras:

- Solicitar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportar posibles irregularidades vinculadas a proveedores

- Verificar ante el SAT el cumplimiento fiscal de los contratistas (incluyendo las listas de operaciones simuladas bajo los artículos 32-D, 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación).

- Consultar la lista de personas físicas o morales que sean proveedores del Instituto, su estructura gerencial y administrativa, socios y accionistas

- Ordenar el resguardo de la documentación relacionada con los procedimientos de adquisiciones, contratación de arrendamientos y servicios, y obra pública.

Auditorías externas y rescisión de contratos

El INE también contempla la opción de contratar auditorías externas especializadas complementarias y se faculta la revisión de instrumentos vigentes para rescindir aquellos donde se comprueben irregularidades legales.

Asimismo, aprueba incorporar la figura de testigos sociales en las contrataciones de mayor impacto y crear un micrositio web para denuncias ciudadanas.

Tags

Quejas electorales Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales Guadalupe Taddei Zavala

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad