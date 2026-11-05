INE alista denuncia ante la FGR por red de corrupción que encabezó Taddei

¿Por qué el INE no ha presentado la denuncia en contra de Guadalupe Taddei?

Sin embargo, hasta este jueves 5 de noviembre la denuncia no se ha llevado a la FGR debido a que los equipos jurídicos de las diez consejerías todavía se encuentran revisando los detalles del documento.

“Dependerá de los equipos jurídicos, ya están listos los primeros borradores, pero se tiene que revisar con puntualidad y en breve la estaremos presentando”, aseveró.

Guadalupe Taddei dejó en INE tras el escándalo de corrupción. (Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro )



El consejero Arturo Castillo alertó que a la Dirección Jurídica del INE le tomó demasiado tiempo presentar el proyecto, pero hizo votos para que la revisión se lleve a cabo con la brevedad posible y se presente cuanto antes.

“No es una vista, es una denuncia formalmente hablando; creo que se tomó demasiado tiempo para presentar el proyecto. Esto tendría que haber estado desde ayer, y yo esperaría que hoy esté lista”, dijo.

La denuncia, según se aclaró desde un inicio, no incluye nombres debido a que los trascendidos y las investigaciones periodísticas revelan que en los presuntos actos de corrupción podrían estar involucradas varias personas.

Blanca Cruz aseguró en un inicio que se trataba simplemente de una vista, pero hoy el consejero Castillo afirmó que se trata de una denuncia penal y que abarca a cualquier colaborador que pueda estar con algún indicio o señalamiento, y que trabaje o no el INE actualmente.