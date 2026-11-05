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México

INE alista denuncia ante la FGR por red de corrupción que encabezó Taddei

El consejero Arturo Castillo cuestionó el retraso en la elaboración del proyecto y pidió agilizar su presentación ante la Fiscalía.
jue 05 noviembre 2026 12:33 PM
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En la imagen se ve a Blanca Cruz, presidenta del INE, durante una sesión.
Blanca Cruz asumió la presidencia del INE tras la salida de Guadalupe Taddei. (Foto: Cuartoscuro )

La presidenta interina del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz, reveló que el Instituto aún no ha presentado la denuncia formal ante la Fiscalía General de la República por la presunta red de corrupción que presidió Guadalupe Taddei desde el órgano electoral.

La consejera electoral adelantó desde el pasado martes 3 de noviembre que el INE llevaría a las autoridades una denuncia amplia, que no incluía nombres en específico, pero que no excluía a la expresidenta Taddei, sobre el caso de conflicto de interés y contratos irregulares.

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¿Por qué el INE no ha presentado la denuncia en contra de Guadalupe Taddei?

Sin embargo, hasta este jueves 5 de noviembre la denuncia no se ha llevado a la FGR debido a que los equipos jurídicos de las diez consejerías todavía se encuentran revisando los detalles del documento.

“Dependerá de los equipos jurídicos, ya están listos los primeros borradores, pero se tiene que revisar con puntualidad y en breve la estaremos presentando”, aseveró.

En la imagen se ve a Guadalupe Taddei tapándose la cara.
Guadalupe Taddei dejó en INE tras el escándalo de corrupción. (Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro )


El consejero Arturo Castillo alertó que a la Dirección Jurídica del INE le tomó demasiado tiempo presentar el proyecto, pero hizo votos para que la revisión se lleve a cabo con la brevedad posible y se presente cuanto antes.

“No es una vista, es una denuncia formalmente hablando; creo que se tomó demasiado tiempo para presentar el proyecto. Esto tendría que haber estado desde ayer, y yo esperaría que hoy esté lista”, dijo.

La denuncia, según se aclaró desde un inicio, no incluye nombres debido a que los trascendidos y las investigaciones periodísticas revelan que en los presuntos actos de corrupción podrían estar involucradas varias personas.

Blanca Cruz aseguró en un inicio que se trataba simplemente de una vista, pero hoy el consejero Castillo afirmó que se trata de una denuncia penal y que abarca a cualquier colaborador que pueda estar con algún indicio o señalamiento, y que trabaje o no el INE actualmente.

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Guadalupe Taddei Zavala Sistema electoral INE

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