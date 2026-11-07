De la basura al negocio millonario: la nueva ley que le da una "segunda vida" a los residuos en México

Cuando un problema se convierte en materia prima

Dentro de la estrategia del gobierno federal para revalorizar los desechos, los Polos de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (Podecibi), son una pieza central. Con estos parques industriales, se busca crear la infraestructura para separar, procesar y transformar la basura, de modo que el material descartado por una actividad pueda convertirse en insumo para otra.

Estos polos funcionan como polígonos donde se concentran empresas y tecnologías avanzadas para convertir desechos en recursos utilizables (como biocombustibles, materiales de construcción o polvos para asfalto). “Los polos apuntan a procesar lo que se pueda reciclar de manera segura”, explica José Luis Samaniego, subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la Semarnat.

Se calcula que México necesita alrededor de 140 polos; por ahora, solo se han declarado tres de manera oficial: en Puebla, Tlaxcala y Quintana Roo. Esta última entidad es un ejemplo de cómo un problema ambiental se convirtió en una cadena industrial.

Con el fenómeno del sargazo con cifras históricas y un impacto importante en la economía de las playas del Caribe, empresas como Carbonwave se dieron a la tarea de reutilizar el alga. La compañía ancla en el Podecibi de Puerto Morelos desarrolló procesos para separar arena, sal y metales pesados y obtener componentes con valor comercial. Hoy en día, trabaja con productos destinados, entre otros usos, a la agricultura y como materia prima para otros formuladores.

Félix Navarrete, director de Carbonwave México, cuenta cómo el problema fue creciendo con afectaciones económicas en los hoteles, donde los huéspedes comenzaron a presentar quejas al no ver el azul cristalino característico de las aguas caribeñas. Para el sector hotelero, el sargazo representaba costos de recolección, además de cancelaciones y compensaciones, lo que lo llevó a buscar otras alternativas y a reutilizar el sargazo para otros productos.

La meta oficial de la compañía Carbonwave es recolectar entre 2,500 y 6,000 toneladas de sargazo. (Foto: Elizabeth Ruiz/Cuartoscuro)

Actualmente, la empresa reporta 280 empleos fijos y trabaja con 39 grandes desarrollos turísticos. La meta oficial de la compañía es recolectar entre 2,500 y 6,000 toneladas en altamar, con apoyo de la Secretaría de Marina y del sector privado.

No todo lo que se recicla es circular

La economía circular enfrenta un dilema. Organizaciones ambientalistas cuestionan que pueda convertirse en una etiqueta para actividades que no reducen la extracción ni el consumo de recursos.

Larissa de Orbe, representante de Acción Ecológica, sostiene que la discusión comienza antes de que exista un residuo: en el diseño del producto, las sustancias químicas que contiene y la cantidad de materiales que se ponen en circulación. “Es un error de fondo”, dice al señalar que las políticas se concentran en gestionar los residuos sin prevenir su generación.

México parte de una situación en la que solo una fracción mínima de los materiales que entran a la economía vuelve a circular. El ‘ Diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos 2026 ’ estima la circularidad nacional en 0.4%, frente al 7.2% global.

Cambiar esa cifra requiere más que plantas de reciclaje. Hace falta separar los residuos desde donde se generan, mejorar la recolección, desarrollar tecnología, encontrar compradores para los materiales recuperados y comprobar que estos regresan efectivamente a la economía.

También se necesita modificar los incentivos, debido a que, durante años, las políticas fiscales y económicas favorecieron el modelo lineal, mientras que los bienes circulares aún enfrentan dificultades para competir con productos fabricados a partir de materias primas vírgenes.

La transición se convierte en una disputa por el valor de los materiales, ya que el residuo que no tiene comprador seguirá siendo basura aunque exista una tecnología capaz de transformarlo. La apuesta federal es que los polos funcionen como puntos de encuentro entre materiales, tecnologías y empresas. La industria busca reglas que permitan invertir con mayor certeza y las organizaciones ambientales exigen que la circularidad no se convierta en una nueva vía para mantener prácticas contaminantes.

Adrián Velasco Jácome, profesor de la Universidad del Medio Ambiente, destaca que reducir esta transición a recuperar más residuos puede llevar a perder de vista el cambio económico que plantea.

Si el propósito de la economía circular solamente fuera reciclar más, entonces, vamos a acabar cometiendo un error”, Adrián Velasco, profesor de la Universidad del Medio Ambiente

El objetivo, sostiene, es construir “un nuevo sistema económico que armonice los intereses ambientales con los humanos para lograr ciclos cerrados, regenerativos y sistémicos”.

El verdadero cambio no ocurrirá cuando una botella llegue a una planta de reciclaje o una llanta sea convertida en polvo para pavimento. Sucederá cuando producir un bien implique pensar desde el principio qué pasará con sus materiales al final de su vida útil y exista una cadena capaz de devolverlos a la economía.

La primera ley ya puso ese principio sobre la mesa. Ahora, México tiene que demostrar que puede convertir una montaña de residuos en una cadena de valor, sin limitar la economía circular a una nueva forma de nombrar la basura.