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México

Somos demandará a Sheinbaum tras señalamiento de corrupción en el INE; ella mantiene acusaciones

El partido informó que presentará una demanda por daño moral. En respuesta, la presidenta Claudia Sheibaum afirmó que mantiene las acusaciones.
vie 06 noviembre 2026 12:27 PM
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El partido político Somos anunció que interpondrá una demanda contra la presidenta Sheinbaum y contra la secretaria de Buen Gobierno y Anticorrupción, Raquel Buenrostro. (Foto: Somos.)

El partido político Somos anunció que demandará por difamación y daño moral a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la secretaria de Buen Gobierno y Anticorrupción, Raquel Buenrostro, por vincularlos con un esquema de corrupción en contrataciones para proveer material electoral.

"Como organización, vamos a demandar por daño moral y difamación a la señora presidenta y a la señora Buenrostro, que buscan encontrar chivos expiatorios ante la crisis del INE", anunció la organización que recientemente obtuvo su registro como partido político.

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El anuncio de la demanda de parte de Somos se da luego de las acusaciones realizadas en la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum de este jueves, en la que se mencionó que Juan Carlos Padilla Aguilar, militante del partido SOMOS, trabajó con José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, quienes ganaron contratos por más de 2,646 millones de pesos entre 2015 y 2025.

“¿Y de quién es el partido Somos? De Lorenzo Córdova y de todos ellos vinculados con (Guadalupe) Acosta Naranjo", acusó la presidenta.

En un comunicado , Somos consideró que el INE atraviesa por una profunda crisis que más allá de estar siendo abordada con responsabilidad, busca culpables que no son.

"La profunda y penosa descomposición del Instituto Nacional Electoral, debida a la acción corruptora de Guadalupe Taddei y de sus socios, no está siendo abordada con la seriedad ni con la responsabilidad que merece por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum ni de su partido, Morena", criticó.


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Sheinbaum sostiene acusaciones

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ante la advertencia de denuncia por daño moral de Somos, ella sostiene sus dichos, pues lo único que se hizo en la conferencia matutina fue exhibir datos.

“Nosotros solo dijimos los hechos. No tengo ningún problema. Defiendo mis dichos, los sostengo, porque tengo pruebas de todo lo que digo”, respondió este viernes en su conferencia matutina.

En La Mañanera del Pueblo del jueves, Buenrostro acusó que los proveedores de material para el INE crearon una red de empresas fantasma, la cual le permitió ganar licitaciones simulando competencia.

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Esos proveedores era los hermanos Hernández Casillas quienes en el año 1999 fundaron la empresa Cartonera Plástica.

Esa empresa no solo tuvo contratos con el INE, también con organismos electorales locales. En 2005 obtuvo un contrato por 63.7 millones de pesos para suministrar material electoral.

Al detectarse varias irregularidades en ese contrato, siete consejeros renunciaron al cargo.

Los hermanos Hernández Casillas crearon más empresas, mediante las cuales obtuvieron más contratos para proveer a órganos electorales. Entre 2015 y 2023 se quedaron con contratos por al menos 2,094 millones de pesos en 23 de los 32 organismos públicos locales.

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"¿Cómo funcionaba la simulación de estas empresas? Todas las empresas estaban relacionadas o vinculadas con los hermanos Hernández Casillas. Y lo que hacían es que entraban a las licitaciones. Pero como ellos tienen conocimiento de todas las empresas, simulaban con los precios, ya se ponían de acuerdo quién iba a ganar", detalló.

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INE Guadalupe Taddei Zavala Claudia Sheinbaum

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