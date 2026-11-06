Somos demandará a Sheinbaum tras señalamiento de corrupción en el INE; ella mantiene acusaciones

El anuncio de la demanda de parte de Somos se da luego de las acusaciones realizadas en la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum de este jueves, en la que se mencionó que Juan Carlos Padilla Aguilar, militante del partido SOMOS, trabajó con José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, quienes ganaron contratos por más de 2,646 millones de pesos entre 2015 y 2025.

“¿Y de quién es el partido Somos? De Lorenzo Córdova y de todos ellos vinculados con (Guadalupe) Acosta Naranjo", acusó la presidenta.

En un comunicado , Somos consideró que el INE atraviesa por una profunda crisis que más allá de estar siendo abordada con responsabilidad, busca culpables que no son.

"La profunda y penosa descomposición del Instituto Nacional Electoral, debida a la acción corruptora de Guadalupe Taddei y de sus socios, no está siendo abordada con la seriedad ni con la responsabilidad que merece por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum ni de su partido, Morena", criticó.

🚨 Desde #SOMOS, compartimos la aclaración de Juan Carlos Padilla Aguilar, quien precisa los términos de la relación exclusivamente laboral que mantuvo hace más de 30 años con la persona mencionada esta mañana en la conferencia presidencial. #ElINESeRespeta #SOMOSDemócratas https://t.co/Hqfw5mXJh3 — SOMOS (@SomosMxMexico) November 6, 2026





Guadalupe Acosta Naranjo también criticó la narrativa presidencial de acusar a administraciones del pasado que encabezaron el INE, como la de Lorenzo Córdova.

O sea, C. @Claudiashein presidenta.

Después de la desparpajada y confusa narrativa de su mañanera, ¿uno de los culpables del nombramiento y las corruptelas de mi tocaya (dato aún no usado en mi contra) Guadalupe Taddei, soy yo?

Recorcholis… todos los días se superan.



TADDEI ES… — Guadalupe Acosta Naranjo (@acostanaranjo) November 5, 2026





Sheinbaum sostiene acusaciones

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ante la advertencia de denuncia por daño moral de Somos, ella sostiene sus dichos, pues lo único que se hizo en la conferencia matutina fue exhibir datos.

“Nosotros solo dijimos los hechos. No tengo ningún problema. Defiendo mis dichos, los sostengo, porque tengo pruebas de todo lo que digo”, respondió este viernes en su conferencia matutina.

En La Mañanera del Pueblo del jueves, Buenrostro acusó que los proveedores de material para el INE crearon una red de empresas fantasma, la cual le permitió ganar licitaciones simulando competencia.